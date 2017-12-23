شهيدان ومئات الجرحى برصاص الاحتلال في جمعة الغضب:الفلسطينيون يستبسلون في الدفاع عن القدس

الأطباء والمسعفون هدف للاحتلال

اشتعلت أمس المواجهات في القدس وغزة والضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلية التي تصدت للمحتجين بالرصاص الحي مما أسفر عن سقوط شهيدين ومئات الاصابات في جمعة الغضب الثالثة نصرة للقدس ورفضاً لقرار ترومب.

القدس المحتلة (وكالات)

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن استشهاد المواطن زكريا الكفارنة (24 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر شرق جباليا، واستشهاد محمد نبيل محيسن «29 عاما» الذي ارتقى برصاصة قناص شرق مدينة غزة. كما أصيب أكثر من 150 آخرين. واستهدف جيش الاحتلال عددا من المسعفين والاطباء خلال المظاهرات.

ودارت أعنف المواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية في قطاع غزة .وقال شهود عيان ان المواجهات في مناطق قطاع غزة المحتلفة اسفرت عن عشرات الاصابات بالرصاص وجراء استنشاق الغاز كما شهدت شوارع مدينة رفح جنوب غزة مسيرات حاشدة بمشاركة الآلاف، في حين احتشد المئات في المناطق الشرقية من القطاع وتظاهروا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل مع القطاع، وقد حذرت قوات الاحتلال عبر تويتر من وصول المتظاهرين إلى السياج الأمني.

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد صلاة الجمعة، على فلسطينيين بينهم صحفيين في مدينة القدس، خلال فضّها لتظاهرة خرجت رفضا لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الشرطة اعتدت بالضرب على المشاركين في مسيرة في شارع الواد في البلدة القديمة، مما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين، برضوض، جراء تعرضهم للضرب.

وأصيب المئات بالرصاص والغاز المسل للدموع خلال المواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقطاع، وعززت قوات الاحتلال وجودها على مداخل البلدة القديمة في القدس، حيث احتشد 45 ألف مصل في المسجد الأقصى أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وإصابة اخرى وصفتها بـ «الطفيفة» بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وأضافت الوزارة أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي بمواجهات في قرية بدرس غرب رام الله.

وقالت وكالة وفا الرسمية للأنباء إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة في بيت لحم، حيث أصيب شابان برصاص مطاطي، أحدهما في الوجه والآخر في الرأس، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز في مناطق متفرقة من بيت لحم.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدات عزون وجيوس وكفر قدوم شرق قلقيلية، حيث نصبت قوات الاحتلال حاجزا على المدخل الشرقي للمدينة، وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس مواجهات مماثلة. وفي بلدات نعلين وبلعين والنبي صالح وبدرس غرب رام الله استهدفت قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال المواجهات، واندلعت مواجهات مماثلة في مدينة الخليل، وفي بلدة سكاكا بمحافظة سلفيت وعلى المدخل الشمالي للمدينة.

وفي قطاع غزة شهدت شوارع مدينة رفح جنوب غزة مسيرات حاشدة بمشاركة الآلاف، في حين احتشد المئات في المناطق الشرقية من القطاع وتظاهروا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل مع القطاع، وقد حذرت قوات الاحتلال عبر تويتر من وصول المتظاهرين إلى السياج الأمني.

وأفاد تقارير ميدانية بأن قوات الاحتلال عززت وجودها على مداخل البلدة القديمة في القدس للأسبوع الثالث على التوالي، كما أبقت على الحواجز التي نصبتها عند منطقة باب العامود في البلدة القديمة للحيلولة دون اعتصام الفلسطينيين.

كما أشارت التقارير إلى أن 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، ثم تظاهر المئات أمام مسجد قبة الصخرة ورددوا هتافات، منها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى». وتأتي هذه المواجهات في وقت دعت فيه الفصائل الفلسطينية إلى جمعة غضب ثالثة للتعبير عن احتجاجها على القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

حي الشجاعية في سطور:

أحد أكبر أحياء قطاع غزة، يعتبر المفتاح الشرقي لمدينة غزة، وكان له دور في كثير من الحروب التي مرت على المنطقة بدءًا من الحروب الصليبية ومرورًا بالحرب العالمية وانتهاءً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كما شكل مركز انطلاق عدد كبير من الأحزاب والمنظمات الفلسطينية.ويقطن الشجاعية أكثر من مائة ألف نسمة، وفق إحصائيات بلدية غزة.

رأي خبير

المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل:

«الهبة الجماهيرية في حالة تصاعد، خاصة وان أسلوب المقاومة الشعبية ينجح في تعبئة الرأي العام الدولي، والسلطة لديها توجهات بتوسعة الصراع الدبلوماسي بالتوجه الى المنظمات الدولية، وبالتالي فإن هذه التوسعة بحاجة الى حراك نشط لابقاء الحالة العربية والدولية في حالة نشاط وتحفز».