صحيفة:توجّه أمريكي «إسرائيلي» لإيجاد قيادة بديلة للرئيس عباس

افاد مصدر فلسطيني مطلع لـ «الشرق الأوسط» اللندنية، بأنه «الآن هناك رغبة بشكل ملحّ لإيجاد قيادة بديلة فمنذ أكثر من عام كان الاسرائيليون يكتفون بجس النبض»، مشيراً الى أنه «لدى القيادة الفلسطينية فهم كامل للأمر».وأوضح المصدر أن: التوجه الأمريكي الإسرائيلي الآن منصبّ على إيجاد قيادة بديلة للرئيس محمود عباس، لكن ذلك لن يكون في المتناول»، لافتا الى أنه «لقد جربوا ذلك مراراً، وتعاملوا مع فلسطينيين من بيننا، لكنهم كانوا يفشلون في كل مرة، فالكل الفلسطيني لن يقبل بقوات لأحد هنا».