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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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العالمية
المقاومة الفلسطينية تتوعّد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

القدس المحتلة (وكالات)

أكّدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أن « كل مقرات العدو الأمريكي على امتداد فلسطين التاريخية من رفح حتى الناقورة، باتت مباحة ومشروعة ومستهدفة، وما هي إلا شواخص رماية، ولا يوجد فرق بين أمريكي وآخر، بعد جريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس العربية المحتلة.»وفق البيان. وأوضح المتحدث باسم الكتائب أبو جمال في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء مناورة لكتائب أبو علي باسم «فجر النسور 1»، جنوب قطاع غزة امس أن هذه المناورة العسكرية تأتي لفحص جهوزية الكتائب وتأكيد على عروبة القدس ورفض لقرار ترومب.

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المقاومة الفلسطينية تتوعّد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

القدس المحتلة (وكالات)

أكّدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أن « كل مقرات العدو الأمريكي على امتداد فلسطين التاريخية من رفح حتى الناقورة، باتت مباحة ومشروعة ومستهدفة، وما هي إلا شواخص رماية، ولا يوجد فرق بين أمريكي وآخر، بعد جريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس العربية المحتلة.»وفق البيان. وأوضح المتحدث باسم الكتائب أبو جمال في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء مناورة لكتائب أبو علي باسم «فجر النسور 1»، جنوب قطاع غزة امس أن هذه المناورة العسكرية تأتي لفحص جهوزية الكتائب وتأكيد على عروبة القدس ورفض لقرار ترومب.

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سفيان الأسود
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