الأسعد بن عبد الله مستشارا فنيا لمهرجان قرطاج الدولي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

عيّن الفنان المسرحي الاسعد بن عبد الله مستشارا فنيا للدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي التي تشهد مواصلة رجل الثقافة والاعلام الاستاذ المختار الرصاع الاشراف عليها وهو الذي شرع في تحديد الخطوط العريضة لدورة 2018.