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الأسعد بن عبد الله مستشارا فنيا لمهرجان قرطاج الدولي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017
عيّن الفنان المسرحي الاسعد بن عبد الله مستشارا فنيا للدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي التي تشهد مواصلة رجل الثقافة والاعلام الاستاذ المختار الرصاع الاشراف عليها وهو الذي شرع في تحديد الخطوط العريضة لدورة 2018.
معز المرابط المدير السابق لمهرجان الحمامات:أطالب وزير الثقافة بسجني إن أخطأت
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر أفراد من المجتمع المدني إقالة وزير الشؤون الثقافية لمعز المرابط من المركز الثقافي الدولي بالحمامات،...المزيد >>
عروض اليوم
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».المزيد >>
إلغاء مسلسل رمضان والاكتفاء بإنتاج سيتكوم 2:احتقان في التلفزة و نقابة المخرجين تهدّد
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أفادت الكاتبة العامة لسلك الإخراج بالتلفزة التونسية لمياء العريضي براهم للشروق انه في حال واصلت الإدارة...المزيد >>
ملحمة «خضراء» في افتتاح المهرجان الدولي للصحراء بدوز:عشرات الفرسان والفنانين يحيون السيرة الهلالية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في إطار افتتاح الدورة الخمسين للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي ستمتد من 28 الى 31 ديسمبر الجاري يقدم المخرج...المزيد >>
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017
سفيان الأسودالدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.المزيد >>
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