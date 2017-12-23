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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الأسعد بن عبد الله مستشارا فنيا لمهرجان قرطاج الدولي
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الثقافي
الأسعد بن عبد الله مستشارا فنيا لمهرجان قرطاج الدولي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

عيّن الفنان المسرحي الاسعد بن عبد الله مستشارا فنيا للدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي التي تشهد مواصلة رجل الثقافة والاعلام الاستاذ المختار الرصاع الاشراف عليها وهو الذي شرع في تحديد الخطوط العريضة لدورة 2018.

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الثقافي
الأسعد بن عبد الله مستشارا فنيا لمهرجان قرطاج الدولي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

عيّن الفنان المسرحي الاسعد بن عبد الله مستشارا فنيا للدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي التي تشهد مواصلة رجل الثقافة والاعلام الاستاذ المختار الرصاع الاشراف عليها وهو الذي شرع في تحديد الخطوط العريضة لدورة 2018.

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23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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ملحمة «خضراء» في افتتاح المهرجان الدولي للصحراء بدوز:عشرات الفرسان والفنانين يحيون السيرة الهلالية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في إطار افتتاح الدورة الخمسين للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي ستمتد من 28 الى 31 ديسمبر الجاري يقدم المخرج...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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