مهرجــــــان عمر خلفة للمسرح بتطاويـــــــــــن:حضـــــور عربــــــي لافــــت

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تحتضن مدينة تطاوين في الفترة من 25 الى 31 ديسمبر 2018 فعاليات الدورة 22 لمهرجان عمر خلفة للمسرح التي تشهد حضورا عربيا لافتا من خلال العراق وليبيا والجزائر والسودان والمغرب ومصر بأعمال مسرحية متنوعة.

كما تقدم هذه الدورة ندوات دولية وورشات عمل حول القيافة في السينما والمسرح والارتجال ومسرح الطفل.