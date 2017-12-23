أسس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بأريانة:مــراد البجــاوي يواصـل توهجـه الثقافــــي

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رغم ابعاده القسري عن دائرة الانتاج في المجال الأدبي والثقافي طيلة نصف قرن في الاذاعة الوطنية، فإن الكاتب والمبدع والمنشط مراد البجاوي حافظ على توهجه الثقافي العميق رغم الاحساس بمرارة الظلم الذي تعرض له ـ من خلال تأسيس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بالمدرسة الابتدائية بأريان... ناد ينتصر للابداع الثقافي والفكري الذي يؤسس للحياة الكريمة ويكتب مظاهر الفرح والتفاؤل...
نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي أعاد الحياة للنشاط الثقافي في المؤسسات التربوية وفسح المجال للتلاميذ للتعبير عن الذات شعرا وقصة وفنونا متعددة.
يحفظ التاريخ لمراد البجاوي عطاء ثقافيا وإبداعيا متفرّدا على امتداد نصف قرن في الاذاعة الوطنية من خلال برامج كانت عبارة عن برلمان إذاعي للثقافة الحرّة والحوار الفكي الجاد وذلك قبل أن يتم وضع حدّ لهذه التجربة بقرار لم ينصف مسيرة هذا المبدع بإنهاء الالحاق عوضا عن تسوية نهاذية لوضعيته وهو الذي وهب ربع قرن من جهده للاذاعة.
رغم ابعاده القسري عن دائرة الانتاج في المجال الأدبي والثقافي طيلة نصف قرن في الاذاعة الوطنية، فإن الكاتب والمبدع والمنشط مراد البجاوي حافظ على توهجه الثقافي العميق رغم الاحساس بمرارة الظلم الذي تعرض له ـ من خلال تأسيس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بالمدرسة الابتدائية بأريان... ناد ينتصر للابداع الثقافي والفكري الذي يؤسس للحياة الكريمة ويكتب مظاهر الفرح والتفاؤل...
نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي أعاد الحياة للنشاط الثقافي في المؤسسات التربوية وفسح المجال للتلاميذ للتعبير عن الذات شعرا وقصة وفنونا متعددة.
يحفظ التاريخ لمراد البجاوي عطاء ثقافيا وإبداعيا متفرّدا على امتداد نصف قرن في الاذاعة الوطنية من خلال برامج كانت عبارة عن برلمان إذاعي للثقافة الحرّة والحوار الفكي الجاد وذلك قبل أن يتم وضع حدّ لهذه التجربة بقرار لم ينصف مسيرة هذا المبدع بإنهاء الالحاق عوضا عن تسوية نهاذية لوضعيته وهو الذي وهب ربع قرن من جهده للاذاعة.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017