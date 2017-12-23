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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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أسس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بأريانة:مــراد البجــاوي يواصـل توهجـه الثقافــــي
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الثقافي
أسس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بأريانة:مــراد البجــاوي يواصـل توهجـه الثقافــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

رغم ابعاده القسري عن دائرة الانتاج في المجال الأدبي والثقافي طيلة نصف قرن في الاذاعة الوطنية، فإن الكاتب والمبدع والمنشط مراد البجاوي حافظ على توهجه الثقافي العميق رغم الاحساس بمرارة الظلم الذي تعرض له ـ من خلال تأسيس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بالمدرسة الابتدائية بأريان... ناد ينتصر للابداع الثقافي والفكري الذي يؤسس للحياة الكريمة ويكتب مظاهر الفرح والتفاؤل...
نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي أعاد الحياة للنشاط الثقافي في المؤسسات التربوية وفسح المجال للتلاميذ للتعبير عن الذات شعرا وقصة وفنونا متعددة.
يحفظ التاريخ لمراد البجاوي عطاء ثقافيا وإبداعيا متفرّدا على امتداد نصف قرن في الاذاعة الوطنية من خلال برامج كانت عبارة عن برلمان إذاعي للثقافة الحرّة والحوار الفكي الجاد وذلك قبل أن يتم وضع حدّ لهذه التجربة بقرار لم ينصف مسيرة هذا المبدع بإنهاء الالحاق عوضا عن تسوية نهاذية لوضعيته وهو الذي وهب ربع قرن من جهده للاذاعة.

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الثقافي
أسس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بأريانة:مــراد البجــاوي يواصـل توهجـه الثقافــــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

رغم ابعاده القسري عن دائرة الانتاج في المجال الأدبي والثقافي طيلة نصف قرن في الاذاعة الوطنية، فإن الكاتب والمبدع والمنشط مراد البجاوي حافظ على توهجه الثقافي العميق رغم الاحساس بمرارة الظلم الذي تعرض له ـ من خلال تأسيس نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي بالمدرسة الابتدائية بأريان... ناد ينتصر للابداع الثقافي والفكري الذي يؤسس للحياة الكريمة ويكتب مظاهر الفرح والتفاؤل...
نادي فرحات حشاد للابداع الأدبي أعاد الحياة للنشاط الثقافي في المؤسسات التربوية وفسح المجال للتلاميذ للتعبير عن الذات شعرا وقصة وفنونا متعددة.
يحفظ التاريخ لمراد البجاوي عطاء ثقافيا وإبداعيا متفرّدا على امتداد نصف قرن في الاذاعة الوطنية من خلال برامج كانت عبارة عن برلمان إذاعي للثقافة الحرّة والحوار الفكي الجاد وذلك قبل أن يتم وضع حدّ لهذه التجربة بقرار لم ينصف مسيرة هذا المبدع بإنهاء الالحاق عوضا عن تسوية نهاذية لوضعيته وهو الذي وهب ربع قرن من جهده للاذاعة.

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