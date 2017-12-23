هذا المساء في المتلوي فرقـــة الوطــــن العربي تعـــــزف الطرب التونسي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يلتقي جمهور مدينة المتلوي مساء اليوم السبت 23 ديسمبر ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الحوض المنجمي مع فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي التي ستعزف وتقدم مجموعة من الابداعات الغنائية الطربية التونسية.

عبد الرحمان العيادي أحد قامات الأغنية في تونس مازال على العهد مع العطاء الابداعي الجاد والممتع والمقنع.