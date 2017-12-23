ماذا بين فريال يوسف وفيلم رضا الباهي الجديد؟

تتحدث الأخبار عن توجه عام لالتحاق الممثلة فريال يوسف بقائمة ممثلي الفيلم الجديد لرضا الباهي الذي شرع في إعداده منذ فترة طويلة وفي المقابل فنّدت أخبار أخرى مثل هذا التوجه على اعتبار أن رضا الباهي قد حدّد بصفة نهاذية كامل فريقه التمثيلي الذي لا توجد فيه فريال يوسف، ثم إن هذه الاخيرة منشغلة بمشاركات لها في أعمال درامية لرمضان القادم. ويبقى كلا التوجهين في انتظار التأكيد النهائي لأحدهما.