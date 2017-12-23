من الآخـــر :حكاية «كافية»

لم تكن «كافية» عجوز السبعين تتوقع ان قطاع الطرق الذين كثيرا ما حدثتها عنهم جدتها في اوائل القرن الماضي زمن غياب الدولة في الجبال والمناطق النائية ، يمكن ان يعودوا او يظهروا في شكل جديد يسلبون الضعفاء والمزارعين البسطاء محاصيلهم الشحيحة.

حفظت «كافية» كل حكايات قطاع الطرق الذين حدثتها عنهم جدتها، وكيف كانوا يغيرون على «الدواوير» يسلبون أهلها أرزاقهم ومواشيهم وحليهم ، ويعترضون المزارعين و«السواقة» ( المتسوقون) في الجبال والأودية لافتكاك امتعتهم وبضائعهم الطفيفة. وبقدر ما كانت الحكايات ممتعة ومشوقة بالنسبة اليها في ذلك الوقت رغم شعور الخوف والفزع الكبير الذي كان ينتابها كلما أغرقت جدتها في وصف قاطع الطريق ووحشيته ، فقد ظلت دوما حذرة ومتيقظة في رحلاتها الموسمية الى مزرعة العائلة البعيدة في عمق الجبل.

لم تكن المزرعة تدر سوى بعض حبات الزيتون القليلة في الخريف وقليل من التين خلال فصل الصيف، ومع ذلك لم تيأس «كافية» وظلت متشبثة بأرضها البعيدة في عمق الجبل تقطع من أجلها عشرات الكيلومترات يوميا غير عابئة بصعوبة التضاريس وحالات الطقس المتقلبة ، حتى انها كادت تلقى حتفها في احدى المرات بسبب فيضان احد الأودية القريبة من المزرعة.

منذ أيام رافقت «كافية» زوجها المريض الى المزرعة لجني ما بقي من حبات الزيتون القليلة. وما ان انتهيا من الجني الذي استغرق يوما كاملا بسبب بطء حركة الزوجين ، حتى فوجئا بشخص غريب في عنفوان الشباب يفتك منهما بكل غطرسة ووحشية كل ما جنياه وهو عبارة عن كيس لا يتجاوز وزن الزيتون فيه خمسين كلغ. وأمام عجز الزوجين عن صده اطلقت «كافية» صوتها للصياح طالبة النجدة ، ولكن دون جدوى ، فالمكان خال وبعيد.

بكت «كافية» طويلا وانتحب زوجها في صمت، ليس بسبب فقدان كيس الزيتون القليل وضياع عام كامل من الجهد والتعب ، وانما بسبب الحسرة والقهر وانعدام الامن في مثل هذه المناطق النائية و المهمشة . ولم تقف حكاية «كافية» عند هذا الحد ، اذ رغم مرور الحادثة ووقوف الاهالي مع الزوجين المنكوبين ، لم تتوقف العجوز عن البكاء وظلت تبكي اياما واياما وهو ما تسبب لها في إصابة في العينين قادتها الى المستشفى.

حكاية «كافية» جدت حديثا في ريف في الشمال الغربي الذي ربما لم يعرف مثل هذه الحوادث ، واساسا حوادث الغارات وقطاع الطرق ، منذ أواخر القرن قبل الماضي ، اذ يذكر حسب رواية المؤرخ الفرنسي إيميل فيولار ان اخر الغارات في الجهة تعود الى ما قبل مطلع القرن العشرين. ويروي المؤرخ في كتابه «شمال تونس» ( la tunisie du nord) الصادر في 1906 ان اخر الغارات التي كان يقوم بها «العرب» ضد الاهالي او البربر في جبال سوق الاربعاء ، جندوبة حاليا ، كانت في نهايات القرن التاسع عشر بسبب الفقر و البطالة وانعدام الامن و غياب الدولة او الادارة المدنية.

ويكشف المؤرخ ان ادارة الباي في هذه المنطقة كانت غائبة ومقتصرة على جمع الضرائب بلا خدمات او حتى حماية! فهل عاد الشمال الغربي الى ما قبل القرن العشرين ؟

كتب محسن عبدالرحمان