ملحمة «خضراء» في افتتاح المهرجان الدولي للصحراء بدوز:عشرات الفرسان والفنانين يحيون السيرة الهلالية

في إطار افتتاح الدورة الخمسين للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي ستمتد من 28 الى 31 ديسمبر الجاري يقدم المخرج حافظ خليفة يوم الخميس 28 ديسمبر ملحمة «خضراء» عن السيرة الهلالية.

وتحمل الملحمة امضاء الشاعر حاتم الغرياني في التأليف والفنان رضا بن منصور في اعداد وتلحين موسيقي.

وكشف المخرج حافظ خليفة خلال الندوة الصحفية التي عقدها حول الملحمة وبحضور أبطال العمل المشاركين عن زوايا العرض ومكوناته ونجومه مؤكدا على أن ملحمة « خضراء « هي عمل فرجوي ملحمي ضخم, قد أريد من خلاله تكريم والاحتفاء بالاديب التونسي الكبير الراحل امحمد المرزوقي ,من خلال مناسبة الاحتفال بمئويته, معتمدين على مراجعه وبحوثه التاريخية حول الحياة البدوية وخصائصها وخاصة من خلال كتابي { على هامش السيرة الهلالية} و{الجازية الهلالية}.وبمناسبة خمسينية مهرجان الصحراء الدولي بدوز بسمة 2017.

ويحتوي العرض على اهم اسماء الوجوه الدرامية البارزة وطنيا وعربيا {محمد كوكة وصالح الجدي وصلاح مصدق ودليلة المفتاحي وكمال العلاوي وليلى الشابي ووحيدة الدريدي ونادرة لملوم وسهام مصدق وعبد اللطيف بوعلاق ونوريد الدين العياري وتوفيق الخلفاوي}.وأهم الطاقات الابداعية المسرحية بولاية قبلي.

يشارك في بطولة الملحمة كل من محمد كوكة وصالح الجدي ودليلة المفتاحي وكمال العلاوي وليلى الشابي ووحيدة الدريدي ونادرة لملوم وعبد اللطيف بوعلاق ونوريد الدين العياري وتوفيق الخلفاوي وشيماء توجاني وصلاح مصدق وسهام مصدق وبلقاسم بالحاج علي وفي التوضيب الركحي نجيب الرحال,بسام بن حمادي,نبيل بنجابر,فيصل بالطاهر,جلال عبيد,عبد الله ,مكرم السنهوري,توفيق الصغير,جمال بن عبدالله,ايمن السعيداني,رشاد باللحم ,محمد بن بوبكر,تهامي قاسم,احمد الصويعي,كمال زهيو,منصف فريجة,مخلص بن عون,محمد بلحاج ومجموعة فرقة بشني للمسرح. كما يشارك في العمل اكثر من 50 فردا بين ممثلين ومغنين وراقصين وراقصات إضافة الى حوالي 50 فارسا وجمالا ...