ملحمة «خضراء» في افتتاح المهرجان الدولي للصحراء بدوز:عشرات الفرسان والفنانين يحيون السيرة الهلالية

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في إطار افتتاح الدورة الخمسين للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي ستمتد من 28 الى 31 ديسمبر الجاري يقدم المخرج حافظ خليفة يوم الخميس 28 ديسمبر ملحمة «خضراء» عن السيرة الهلالية.
وتحمل الملحمة امضاء الشاعر حاتم الغرياني في التأليف والفنان رضا بن منصور في اعداد وتلحين موسيقي.
وكشف المخرج حافظ خليفة خلال الندوة الصحفية التي عقدها حول الملحمة وبحضور أبطال العمل المشاركين عن زوايا العرض ومكوناته ونجومه مؤكدا على أن ملحمة « خضراء « هي عمل فرجوي ملحمي ضخم, قد أريد من خلاله تكريم والاحتفاء بالاديب التونسي الكبير الراحل امحمد المرزوقي ,من خلال مناسبة الاحتفال بمئويته, معتمدين على مراجعه وبحوثه التاريخية حول الحياة البدوية وخصائصها وخاصة من خلال كتابي { على هامش السيرة الهلالية} و{الجازية الهلالية}.وبمناسبة خمسينية مهرجان الصحراء الدولي بدوز بسمة 2017.
ويحتوي العرض على اهم اسماء الوجوه الدرامية البارزة وطنيا وعربيا {محمد كوكة وصالح الجدي وصلاح مصدق ودليلة المفتاحي وكمال العلاوي وليلى الشابي ووحيدة الدريدي ونادرة لملوم وسهام مصدق وعبد اللطيف بوعلاق ونوريد الدين العياري وتوفيق الخلفاوي}.وأهم الطاقات الابداعية المسرحية بولاية قبلي.
يشارك في بطولة الملحمة كل من محمد كوكة وصالح الجدي ودليلة المفتاحي وكمال العلاوي وليلى الشابي ووحيدة الدريدي ونادرة لملوم وعبد اللطيف بوعلاق ونوريد الدين العياري وتوفيق الخلفاوي وشيماء توجاني وصلاح مصدق وسهام مصدق وبلقاسم بالحاج علي وفي التوضيب الركحي نجيب الرحال,بسام بن حمادي,نبيل بنجابر,فيصل بالطاهر,جلال عبيد,عبد الله ,مكرم السنهوري,توفيق الصغير,جمال بن عبدالله,ايمن السعيداني,رشاد باللحم ,محمد بن بوبكر,تهامي قاسم,احمد الصويعي,كمال زهيو,منصف فريجة,مخلص بن عون,محمد بلحاج ومجموعة فرقة بشني للمسرح. كما يشارك في العمل اكثر من 50 فردا بين ممثلين ومغنين وراقصين وراقصات إضافة الى حوالي 50 فارسا وجمالا ...
في إطار افتتاح الدورة الخمسين للمهرجان الدولي للصحراء بدوز التي ستمتد من 28 الى 31 ديسمبر الجاري يقدم المخرج حافظ خليفة يوم الخميس 28 ديسمبر ملحمة «خضراء» عن السيرة الهلالية.
وتحمل الملحمة امضاء الشاعر حاتم الغرياني في التأليف والفنان رضا بن منصور في اعداد وتلحين موسيقي.
وكشف المخرج حافظ خليفة خلال الندوة الصحفية التي عقدها حول الملحمة وبحضور أبطال العمل المشاركين عن زوايا العرض ومكوناته ونجومه مؤكدا على أن ملحمة « خضراء « هي عمل فرجوي ملحمي ضخم, قد أريد من خلاله تكريم والاحتفاء بالاديب التونسي الكبير الراحل امحمد المرزوقي ,من خلال مناسبة الاحتفال بمئويته, معتمدين على مراجعه وبحوثه التاريخية حول الحياة البدوية وخصائصها وخاصة من خلال كتابي { على هامش السيرة الهلالية} و{الجازية الهلالية}.وبمناسبة خمسينية مهرجان الصحراء الدولي بدوز بسمة 2017.
ويحتوي العرض على اهم اسماء الوجوه الدرامية البارزة وطنيا وعربيا {محمد كوكة وصالح الجدي وصلاح مصدق ودليلة المفتاحي وكمال العلاوي وليلى الشابي ووحيدة الدريدي ونادرة لملوم وسهام مصدق وعبد اللطيف بوعلاق ونوريد الدين العياري وتوفيق الخلفاوي}.وأهم الطاقات الابداعية المسرحية بولاية قبلي.
يشارك في بطولة الملحمة كل من محمد كوكة وصالح الجدي ودليلة المفتاحي وكمال العلاوي وليلى الشابي ووحيدة الدريدي ونادرة لملوم وعبد اللطيف بوعلاق ونوريد الدين العياري وتوفيق الخلفاوي وشيماء توجاني وصلاح مصدق وسهام مصدق وبلقاسم بالحاج علي وفي التوضيب الركحي نجيب الرحال,بسام بن حمادي,نبيل بنجابر,فيصل بالطاهر,جلال عبيد,عبد الله ,مكرم السنهوري,توفيق الصغير,جمال بن عبدالله,ايمن السعيداني,رشاد باللحم ,محمد بن بوبكر,تهامي قاسم,احمد الصويعي,كمال زهيو,منصف فريجة,مخلص بن عون,محمد بلحاج ومجموعة فرقة بشني للمسرح. كما يشارك في العمل اكثر من 50 فردا بين ممثلين ومغنين وراقصين وراقصات إضافة الى حوالي 50 فارسا وجمالا ...
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017