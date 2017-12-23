إلغاء مسلسل رمضان والاكتفاء بإنتاج سيتكوم 2:احتقان في التلفزة و نقابة المخرجين تهدّد

أفادت الكاتبة العامة لسلك الإخراج بالتلفزة التونسية لمياء العريضي براهم للشروق انه في حال واصلت الإدارة العامة للمؤسسة إقصاء مخرجي الدار من اختيار الأعمال الرمضانية و عدم التنسيق معهم ستواجهها النقابة بالتصعيد.

تونس ـ الشروق:

وأضافت ان الرم ع بالنيابة لم يلتزم بالإتفاق مؤكدة ان هذه اللجان يتم اختيارها بالولاءات واصفة إياها بمقبرة الأعمال الناجحة.

ويذكر ان مؤسسة التلفزة التونسية قررت عدم انتاج مسلسل رمضان 2018 لتعوض ذلك بسيتكوم بحجة ان الميزانية غير كافية و قد تم اختيار 2 سيتكوم من بين 21 نص تم اقتراحها على لجنة الإختيار المتكونة من اشخاص هم في الأصل إداريين ولا علاقة لهم بالإخراج وهو ما اثار حفيظة سلك الإخراج بالمؤسسة الذين عبروا عن امتعاضهم من هذا القرارات الأحادية لإدارة التلفزة بالرغم انه قد تم الإتفاق مسبقا خلال جلسة نقابية مع الر م ع بالنيابة عبد المجيد المرايحي تم الإتفاق خلالها على تشريك مخرجين من التلفزة في لجنة القراءات وهو ما لم تلتزم به الإدارة هذا ما أوضحته لنا الكاتبة العامة لنقابة سلك الإخراج بالمؤسسة ... وحول هذا الإشكال تقول لمياء العريضي ان نفس المشكل يتكرر كل سنة اذ يتم اختيار لجنة لا علاقة لها بالإخراج وإقصاء المخرجين في حين ان لديها 32 مخرجا عبروا عن عملهم دون مقابل مضيفة انه حين يحصل الفشل مثل «وردة وكتاب» لا يتحمل المسؤولية سوى المخرجين ..مؤكدة ان هذه اللجنة هي نفسها التي اختارت اعمال فاشلة في السابق ثم يتم التعامل معها مرات أخرى ... العريضي قالت ايضا ان هذه اللجان هي مقبرة لكل الأعمال الناجحة يتم اختيارها حسب الولاءات والصداقات على حد تعبيرها مضيفة ان هناك مسؤولين داخل التلفزة يسعون لضرب المرفق العمومي من الداخل والخارج.

الكاتب العامة لنقابة المخرجين اعتبرت عدم انتاج عمل درامي رمضاني في التلفزة يعد سابقة مخزية مؤكدة على لجوء النقابة الى التصعيد في حال عدم تفاعل الإدارة العامة مع مطالبها»(النقابة).

من جهة اخرى افادنا مصدر مطلع داخل المؤسسة لم يرد الكشف عن اسمه ان الإدارة تتعمد عدم تشريك المخرجين في لجنة الإختيار ثم تعلق عليهم فشل هذه الأعمال حتى تكون لديها حجة لعدم تشريكهم في المستقبل وبالتالي تفسح المجال للمخرجين من خارج المؤسسة وهو ما يفتح أبواب «التحايل» على حد تعبيره مضيفا ان قرار التلفزة بعدم انتاج مسلسل رمضاني سيزيد من نفور جمهورها مضيفا انه رغم فشل ما تقدمه على غرار وردة و كتاب الا ان المشاهد يلجئ اليها في رمضان ... نفس المصدر أكّد ان هناك اخلالات مهنية بالجملة عمقتها التشكيلة الجديدة لإدارة الوطنية الأولى على حد تعبيره.

وللتذكير فإن لجنة اختيار النصوص للسنة الفارطة هي متكونة من الحبيب المسلماني مخرج متقاعد وعدنان خذر من التلفزة الى جانب بعض الأسماء الأخرى وقد تم اختيار 2 نصوص سيتكوم لم تنتجهما التلفزة وكان بإمكانها استغلال هذه النصوص بدل من تكوين لجنة جديدة وتوفير الوقت و الأموال في نفس الوقت ... .واذا كانت التلفزة ألغت إنتاج مسلسل بحجة ضعف الميزانية لماذا سيتم تصوير 2 سيتكوم الذي قد يكلفها ميزانية عمل درامي او ان هذا التوجه سيكون سببا في انتفاع اكثر من شخص ؟!

نجوى الحيدري