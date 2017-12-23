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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

السبت 23 ديسمبر 2017

* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «لدي حلم» لشركة الرهان للإنتاج (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «بذرة الحياة» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «ورود في السلطة» (إيطاليا).
15:00 – عرض مسرحية «رقصة المياه» لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون (تونس).
* فضاء نابل سنتر:
10:30- عرض مسرحية «العجوز» لشركة أدونيس للإنتاج (تونس).
16:30 – عرض مسرحية «البديل» لمسرح الحكايا (فلسطين).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض مسرحية «ملا عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – 18:30 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
21:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Star Wars».
19:15 – 21:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
15:00 – عرض فيلم «Jumanji».
17:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
19:00 – عرض فيلم «Star Wars».

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

السبت 23 ديسمبر 2017

* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «لدي حلم» لشركة الرهان للإنتاج (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «بذرة الحياة» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «ورود في السلطة» (إيطاليا).
15:00 – عرض مسرحية «رقصة المياه» لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون (تونس).
* فضاء نابل سنتر:
10:30- عرض مسرحية «العجوز» لشركة أدونيس للإنتاج (تونس).
16:30 – عرض مسرحية «البديل» لمسرح الحكايا (فلسطين).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض مسرحية «ملا عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – 18:30 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
21:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Star Wars».
19:15 – 21:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
15:00 – عرض فيلم «Jumanji».
17:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
19:00 – عرض فيلم «Star Wars».

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11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
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