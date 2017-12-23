عروض اليوم

السبت 23 ديسمبر 2017

* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:

11:00 – عرض مسرحية «لدي حلم» لشركة الرهان للإنتاج (تونس).

16:00 – عرض مسرحية «بذرة الحياة» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.

* دار الثقافة نابل:

10:00 – عرض مسرحية «ورود في السلطة» (إيطاليا).

15:00 – عرض مسرحية «رقصة المياه» لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون (تونس).

* فضاء نابل سنتر:

10:30- عرض مسرحية «العجوز» لشركة أدونيس للإنتاج (تونس).

16:30 – عرض مسرحية «البديل» لمسرح الحكايا (فلسطين).

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.

12:00 – عرض فيلم «coco».

14:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

16:00 – عرض فيلم «Star Wars».

19:00 – عرض مسرحية «ملا عيلة» للصادق حلواس.

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة المونديال بتونس:

11:00 – 18:30 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.

16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

14:00 – عرض فيلم «coco».

16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».

19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

18:30 – عرض فيلم «The Square».

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

21:00 – عرض فيلم «The Square».

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

14:00 – عرض فيلم «Jumanji».

16:30 – عرض فيلم «Star Wars».

19:15 – 21:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة الأقورا بالمرسى:

15:00 – عرض فيلم «coco».

17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

19:00 – عرض فيلم «Jumanji».

21:15 – عرض فيلم «Star Wars».

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

11:00 – عرض فيلم «coco».

13:00 – عرض فيلم «Ferdinand».

15:00 – عرض فيلم «Jumanji».

17:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».

19:00 – عرض فيلم «Star Wars».