عروض اليوم

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السبت 23 ديسمبر 2017
* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «لدي حلم» لشركة الرهان للإنتاج (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «بذرة الحياة» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «ورود في السلطة» (إيطاليا).
15:00 – عرض مسرحية «رقصة المياه» لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون (تونس).
* فضاء نابل سنتر:
10:30- عرض مسرحية «العجوز» لشركة أدونيس للإنتاج (تونس).
16:30 – عرض مسرحية «البديل» لمسرح الحكايا (فلسطين).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض مسرحية «ملا عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – 18:30 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
21:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Star Wars».
19:15 – 21:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
15:00 – عرض فيلم «Jumanji».
17:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
19:00 – عرض فيلم «Star Wars».
السبت 23 ديسمبر 2017
* المركب الثقافي نيابوليس بنابل:
11:00 – عرض مسرحية «لدي حلم» لشركة الرهان للإنتاج (تونس).
16:00 – عرض مسرحية «بذرة الحياة» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف.
* دار الثقافة نابل:
10:00 – عرض مسرحية «ورود في السلطة» (إيطاليا).
15:00 – عرض مسرحية «رقصة المياه» لشركة كاريزما للإنتاج بعمدون (تونس).
* فضاء نابل سنتر:
10:30- عرض مسرحية «العجوز» لشركة أدونيس للإنتاج (تونس).
16:30 – عرض مسرحية «البديل» لمسرح الحكايا (فلسطين).
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 18:00 – عرض فيلم «ولدك راجل» لهيفل بن يوسف.
12:00 – عرض فيلم «coco».
14:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
16:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض مسرحية «ملا عيلة» للصادق حلواس.
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – 18:30 – عرض فيلم «تونس الليل» لإلياس بكار.
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «coco».
16:00 – 21:00 – عرض فيلم «Star Wars».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 21:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
18:30 – عرض فيلم «The Square».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
21:00 – عرض فيلم «The Square».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
11:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
14:00 – عرض فيلم «Jumanji».
16:30 – عرض فيلم «Star Wars».
19:15 – 21:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة الأقورا بالمرسى:
15:00 – عرض فيلم «coco».
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
21:15 – عرض فيلم «Star Wars».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
11:00 – عرض فيلم «coco».
13:00 – عرض فيلم «Ferdinand».
15:00 – عرض فيلم «Jumanji».
17:00 – عرض فيلم «Murder on the Orient Expres».
19:00 – عرض فيلم «Star Wars».
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017