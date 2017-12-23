معز المرابط المدير السابق لمهرجان الحمامات:أطالب وزير الثقافة بسجني إن أخطأت

اعتبر أفراد من المجتمع المدني إقالة وزير الشؤون الثقافية لمعز المرابط من المركز الثقافي الدولي بالحمامات، عودة للممارسات القديمة التي عانت منها تونس في فترة حكم زين العابدين بن علي.

تونس ـ الشروق:

جاء هذا التصريح في ندوة صحفية عقدتها لجنة مساندة المدير السابق للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، وترأسها المنتج حبيب بلهادي، وذلك صباح أمس الجمعة 22 ديسمبر 2017 بقاعة الاجتماعات بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وما جاء على لسان أطراف من المجتمع المدني بخصوص ممارسات الوزير أكده المسرحي معز المرابط، والمدير السابق للمركز الوطني للترجمة خالد الوغلاني حين قال إن ما حصل مع معز المرابط صورة مطابقة للأصل لطريقة إرغامه على تقديم استقالته.

وفي مستهل مداخلته قال معز المرابط إنه رغم المساندة الكبيرة التي لقيها، ثمة محاولة للتعتيم والخروج بالنقاش عن لب الموضوع، مضيفا: «من ضمن ما قيل في شأني مسألة الكرسي، ولذلك أود الإشارة أولا أنني لم أكتب مقالات تمجيد لبن علي أو أي شيء من هذا القبيل، ثانيا لم أطلب في حياتي أن أكون في مهرجان الحمامات، وتسميتي جاءت من سنيا مبارك التي لم تكن تربطني بها معرفة شخصية، لكنها اقترحت علي تقديم مشروع بمجرد تسلمها مقاليد الوزارة، وذلك بعد دعوة أولى للمساهمة في اختيار العروض في مهرجان قرطاج الدولي.

النجاح، الجرم المقترف

وشدد معز المرابط على أن الجرم الذي اقترفه بمعية هيئته في الحمامات هو النجاح مؤكدا أن البلاد مازالت تعج بأعداء النجاح والمتمعشين من المنظومة السابقة، وأشار في هذا السياق إلى أن وزير الثقافة الحالي أقلقه نجاح مهرجان الحمامات لما كان هو مديرا لمهرجان قرطاج، وقال إنه أرسل إليه رسالة نصية آنذاك يعلمه فيها بأن مهرجان الحمامات يشن حملة على مهرجان قرطاج.

وتابع المرابط في هذا الشأن قائلا: «ولكن الحقيقة أنه لا علاقة لنا أصلا بما ادعاه محمد زين العابدين، لأن الإعلام هو من انتقد برمجة مهرجان قرطاج، فضلا عن أن ميزانية قرطاج تتجاوز بكثير ميزانية الحمامات، وبالمناسبة، وقد اتهمني الوزير بسوء التصرف، أعلمه أن سوء التصرف في أنه أنجز مهرجانا تعيسا بروح الكباريه..»

وأضاف المدير السابق لمهرجان الحمامات: «المشكلة الحقيقية في استقلالية المركز الثقافي الدولي بالحمامات، فأنا أعمل صلب الدولة ولا أعمل عندك سيدي الوزير.. فالوزير يريد أن يكون الفاتق الناطق في كل شيء ونحن مجرد عسكر كرتوني، وهذا هو السر في إقالتي وإقالة آمال موسى وإقالة خالد الوغلاني...

«تقريبا هي ممارسات العهد السابق (تابع معز المرابط) ونحن في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلمكم أنه لم يتم تمكيني من حق الرد على الوزير في الوطنية الأولى، المرفق العمومي، رغم أن ما قاله فيه مغالطات عديدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والمصداقية، ومستوى الحديث يندى له الجبين، لذلك فاليوم أطالبه أمام وسائل الإعلام بأن يضعني في السجن إن كنت مخطئا...».

خرق للقانون

وذهب المرابط أبعد من ذلك حين اعتبر أن الوزير الذي يتحدث عن الأخلاق لم يكن تعامله أخلاقيا، بل وصف قرار الوزير بالستاليني والنازي، مشيرا إلى أنه يتحفظ على حقه في تتبعه عدليا وقد رفع قضايا ضده، وفي هذا الموضوع لاحظ محامي معز المرابط الأستاذ ياسين لبيب أنه من الناحية القانونية يتساءل عن عودة الممارسات القديمة، معتبرا أن عملية إقالة ملحق من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الشؤون الثقافية بهذه الطريقة فيها خرق لصيغ إدارية قانونية.

وأكد محامي المرابط أن إقالة موكله غير مبررة وفيها تجاوز للإجراءات القانونية الجوهرية، مشددا على أنه ليس ثمة تبرير لما اعتبره تسرعا في الإقالة دون اتمام عملية التسلم والتسليم، مشيرا إلى أن معز المرابط أجبر على أخذ عطلته السنوية إبان قرار إقالته، مضيفا: «إذا كان ثمة شبهات فساد كما قال الوزير مرارا فما عليه إلا أن يقدمها ويكشفها، لكنه لم يفعل، علما وأن معز المرابط يطالب بالمحاسبة إن ثبت تجاوزه للقانون.

وفي هذا السياق أيضا قال معز المرابط أن وزير الشؤون الثقافية مصر على تعنته فهو أقاله دون أن ينتظر موافقة رئيس الحكومة ودون انتظار رد وزارة التعليم العالي، ليضيف بمزيج من الحماس والتشنج: «المشروع الذي نجح في الحمامات فضح الخور في المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، والأرقام التي يذكرها الوزير كلها فولكلور، فليمدنا بالتفاصيل عن 256 مبادرة من تمتع بها..»

ودفع الانفعال بمعز المرابط إلى تكذيب وزير الشؤون الثقافية مرارا وخاصة فيما صرح به أمام مجلس نواب الشعب من أن ميزانية المركز كانت تقدر بمائتي ألف دينار موضحا أن الميزانية كانت تقدر ب1500 دينار، وبفعل رؤية الوزيرة التي سبقته تمت إضافة 500 ألف دينار لميزانية المركز، لا بفعل فاعل كما تجرأ على القول في مجلس النواب..

تبرير سخيف وعار..

وتابع المرابط: «بهذا التبرير السخيف لإقالتي قد وضع وزير الثقافة المصلحة العامة في سلة المهملات، ولا نلمس من قراره وتبريره غير التشفي ومحاولة تحطيم الناس، والمشروع الذي بنيناه في الحمامات، لذلك نحن نطالبه بإثبات الإخلالات، ونذكره أن عروض الآوت دور التي اعتبرها سوء تصرف في حين أنها من صلب مشروع إشعاع المهرجان على محيطه، ونسأله: «البلايك والرخامات والزكرة والطبلة في الساحات ليست هي الأخرى سوء تصرف؟»

واعتبر معز المرابط أن أكثر مهرجان في تونس أحسن التصرف في صرف ميزانيته هو مهرجان الحمامات، وأنه ليس لديهم عجز يذكر، لافتا النظر إلى حديث الوزير عن برمجة أنور براهم في اختتام مهرجان الحمامات، بقوله: «شرف كبير لي برمجة أنور براهم في الحمامات وعار أن يتكلم وزير ثقافة عن أنور براهم...».

وسام المختار