سوســـــــة:باعة السوق الأسبوعية يحتجّون

الشروق ـ مكتب الساحل:

شهد محيط مقر ولاية سوسة أمس منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الغضب والاحتقان في صفوف باعة السوق الأسبوعية بحمام سوسة الذين قدموا بشاحناتهم المحملة بمختلف البضائع للمطالبة بالسماح لهم بالانتصاب يوم الجمعة. وتجمهر الباعة المحتجون أمام مقر الولاية مطالبين بلقاء والي الجهة لطرح الإشكال عليه، وتم تكليف أربعة منهم بالتفاوض مع كاتب عام الولاية (في غياب الوالي والمعتمد الأول الموجوديْن في مهمة خارج الولاية) حيث تم الاتفاق على تأجيل الحسم في الموضوع مع التأكيد على تشبث السلطة المحلية ممثلة في بلدية حمام سوسة بتطبيق القانون. وكانت بلدية حمام سوسة قد أصدرت بلاغا منذ أسبوعين دعت فيه الباعة المنتصبين إلى الالتزام بقرار البلدية القاضي بمنع الانتصاب يوم الجمعة صباحا مع السماح للباعة بجلب بضائعهم منذ مساء الجمعة والانتصاب في الإبان وكامل يوم السبت، غير أن الباعة رفضوا هذا الإجراء واعتبروا القرار مسقطا. وقال سامي، وهو أحد الباعة المنتصبين بالسوق إنّ لوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية منع الباعة من الانتصاب، مضيفا «نحن لا نريد اللجوء إلى الفوضى وإغلاق الطرقات خاصة أن هذه المنطقة حيوية ومهمة، فالسوق يوفر نحو ألف موطن شغل مباشر ونحن لا نطلب سوى السماح لنا بالعمل كما هو معمول به منذ أكثر من عشرين سنة.





محمد علي خليفة