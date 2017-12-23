الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سوســـــــة:باعة السوق الأسبوعية يحتجّون
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
شروق الجهات
سوســـــــة:باعة السوق الأسبوعية يحتجّون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق ـ مكتب الساحل:
شهد محيط مقر ولاية سوسة أمس منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الغضب والاحتقان في صفوف باعة السوق الأسبوعية بحمام سوسة الذين قدموا بشاحناتهم المحملة بمختلف البضائع للمطالبة بالسماح لهم بالانتصاب يوم الجمعة. وتجمهر الباعة المحتجون أمام مقر الولاية مطالبين بلقاء والي الجهة لطرح الإشكال عليه، وتم تكليف أربعة منهم بالتفاوض مع كاتب عام الولاية (في غياب الوالي والمعتمد الأول الموجوديْن في مهمة خارج الولاية) حيث تم الاتفاق على تأجيل الحسم في الموضوع مع التأكيد على تشبث السلطة المحلية ممثلة في بلدية حمام سوسة بتطبيق القانون. وكانت بلدية حمام سوسة قد أصدرت بلاغا منذ أسبوعين دعت فيه الباعة المنتصبين إلى الالتزام بقرار البلدية القاضي بمنع الانتصاب يوم الجمعة صباحا مع السماح للباعة بجلب بضائعهم منذ مساء الجمعة والانتصاب في الإبان وكامل يوم السبت، غير أن الباعة رفضوا هذا الإجراء واعتبروا القرار مسقطا. وقال سامي، وهو أحد الباعة المنتصبين بالسوق إنّ لوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية منع الباعة من الانتصاب، مضيفا «نحن لا نريد اللجوء إلى الفوضى وإغلاق الطرقات خاصة أن هذه المنطقة حيوية ومهمة، فالسوق يوفر نحو ألف موطن شغل مباشر ونحن لا نطلب سوى السماح لنا بالعمل كما هو معمول به منذ أكثر من عشرين سنة.

محمد علي خليفة
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
سوســـــــة:باعة السوق الأسبوعية يحتجّون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق ـ مكتب الساحل:
شهد محيط مقر ولاية سوسة أمس منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الغضب والاحتقان في صفوف باعة السوق الأسبوعية بحمام سوسة الذين قدموا بشاحناتهم المحملة بمختلف البضائع للمطالبة بالسماح لهم بالانتصاب يوم الجمعة. وتجمهر الباعة المحتجون أمام مقر الولاية مطالبين بلقاء والي الجهة لطرح الإشكال عليه، وتم تكليف أربعة منهم بالتفاوض مع كاتب عام الولاية (في غياب الوالي والمعتمد الأول الموجوديْن في مهمة خارج الولاية) حيث تم الاتفاق على تأجيل الحسم في الموضوع مع التأكيد على تشبث السلطة المحلية ممثلة في بلدية حمام سوسة بتطبيق القانون. وكانت بلدية حمام سوسة قد أصدرت بلاغا منذ أسبوعين دعت فيه الباعة المنتصبين إلى الالتزام بقرار البلدية القاضي بمنع الانتصاب يوم الجمعة صباحا مع السماح للباعة بجلب بضائعهم منذ مساء الجمعة والانتصاب في الإبان وكامل يوم السبت، غير أن الباعة رفضوا هذا الإجراء واعتبروا القرار مسقطا. وقال سامي، وهو أحد الباعة المنتصبين بالسوق إنّ لوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية منع الباعة من الانتصاب، مضيفا «نحن لا نريد اللجوء إلى الفوضى وإغلاق الطرقات خاصة أن هذه المنطقة حيوية ومهمة، فالسوق يوفر نحو ألف موطن شغل مباشر ونحن لا نطلب سوى السماح لنا بالعمل كما هو معمول به منذ أكثر من عشرين سنة.

محمد علي خليفة
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿