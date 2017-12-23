سوســـــــة:باعة السوق الأسبوعية يحتجّون

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الشروق ـ مكتب الساحل:
شهد محيط مقر ولاية سوسة أمس منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الغضب والاحتقان في صفوف باعة السوق الأسبوعية بحمام سوسة الذين قدموا بشاحناتهم المحملة بمختلف البضائع للمطالبة بالسماح لهم بالانتصاب يوم الجمعة. وتجمهر الباعة المحتجون أمام مقر الولاية مطالبين بلقاء والي الجهة لطرح الإشكال عليه، وتم تكليف أربعة منهم بالتفاوض مع كاتب عام الولاية (في غياب الوالي والمعتمد الأول الموجوديْن في مهمة خارج الولاية) حيث تم الاتفاق على تأجيل الحسم في الموضوع مع التأكيد على تشبث السلطة المحلية ممثلة في بلدية حمام سوسة بتطبيق القانون. وكانت بلدية حمام سوسة قد أصدرت بلاغا منذ أسبوعين دعت فيه الباعة المنتصبين إلى الالتزام بقرار البلدية القاضي بمنع الانتصاب يوم الجمعة صباحا مع السماح للباعة بجلب بضائعهم منذ مساء الجمعة والانتصاب في الإبان وكامل يوم السبت، غير أن الباعة رفضوا هذا الإجراء واعتبروا القرار مسقطا. وقال سامي، وهو أحد الباعة المنتصبين بالسوق إنّ لوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية منع الباعة من الانتصاب، مضيفا «نحن لا نريد اللجوء إلى الفوضى وإغلاق الطرقات خاصة أن هذه المنطقة حيوية ومهمة، فالسوق يوفر نحو ألف موطن شغل مباشر ونحن لا نطلب سوى السماح لنا بالعمل كما هو معمول به منذ أكثر من عشرين سنة.
الشروق ـ مكتب الساحل:
شهد محيط مقر ولاية سوسة أمس منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الغضب والاحتقان في صفوف باعة السوق الأسبوعية بحمام سوسة الذين قدموا بشاحناتهم المحملة بمختلف البضائع للمطالبة بالسماح لهم بالانتصاب يوم الجمعة. وتجمهر الباعة المحتجون أمام مقر الولاية مطالبين بلقاء والي الجهة لطرح الإشكال عليه، وتم تكليف أربعة منهم بالتفاوض مع كاتب عام الولاية (في غياب الوالي والمعتمد الأول الموجوديْن في مهمة خارج الولاية) حيث تم الاتفاق على تأجيل الحسم في الموضوع مع التأكيد على تشبث السلطة المحلية ممثلة في بلدية حمام سوسة بتطبيق القانون. وكانت بلدية حمام سوسة قد أصدرت بلاغا منذ أسبوعين دعت فيه الباعة المنتصبين إلى الالتزام بقرار البلدية القاضي بمنع الانتصاب يوم الجمعة صباحا مع السماح للباعة بجلب بضائعهم منذ مساء الجمعة والانتصاب في الإبان وكامل يوم السبت، غير أن الباعة رفضوا هذا الإجراء واعتبروا القرار مسقطا. وقال سامي، وهو أحد الباعة المنتصبين بالسوق إنّ لوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية منع الباعة من الانتصاب، مضيفا «نحن لا نريد اللجوء إلى الفوضى وإغلاق الطرقات خاصة أن هذه المنطقة حيوية ومهمة، فالسوق يوفر نحو ألف موطن شغل مباشر ونحن لا نطلب سوى السماح لنا بالعمل كما هو معمول به منذ أكثر من عشرين سنة.
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017