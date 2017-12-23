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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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بنزرت:المدير الجهوي للتجارة للشروق:ضبطنا برنامجا مشتركا للمراقبة الاقتصادية احتفالا برأس السنة
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شروق الجهات
بنزرت:المدير الجهوي للتجارة للشروق:ضبطنا برنامجا مشتركا للمراقبة الاقتصادية احتفالا برأس السنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

أوضح السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أنه تم توزيع الفرق المتدخلة في مجال المراقبة الاقتصادية الى خمس فرق بمناسبة الاحتفال برأس السنة الادارية وأن الاستعدادات انطلقت منذ أوائل الشهر الحالي لمزيد تكثيف المراقبة على محلات وبيع وصنع المرطبات وذلك بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة وأيضا الشرطة البلدية.
مضيفا ان حملات المراقبة متواصلة للتصدي للاخلالات المتعلقة بعمليات الخزن وظروف العرض ونحو تأمين جودة المنتوج وأيضا لفضاءات بيع الدواجن حيث تعد من المواد التي يرتفع استهلاكها.

ايمان عبد الستار
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بنزرت:المدير الجهوي للتجارة للشروق:ضبطنا برنامجا مشتركا للمراقبة الاقتصادية احتفالا برأس السنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

أوضح السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أنه تم توزيع الفرق المتدخلة في مجال المراقبة الاقتصادية الى خمس فرق بمناسبة الاحتفال برأس السنة الادارية وأن الاستعدادات انطلقت منذ أوائل الشهر الحالي لمزيد تكثيف المراقبة على محلات وبيع وصنع المرطبات وذلك بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة وأيضا الشرطة البلدية.
مضيفا ان حملات المراقبة متواصلة للتصدي للاخلالات المتعلقة بعمليات الخزن وظروف العرض ونحو تأمين جودة المنتوج وأيضا لفضاءات بيع الدواجن حيث تعد من المواد التي يرتفع استهلاكها.

ايمان عبد الستار
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23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
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سفيان الأسود
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