بنزرت:المدير الجهوي للتجارة للشروق:ضبطنا برنامجا مشتركا للمراقبة الاقتصادية احتفالا برأس السنة

أوضح السيد محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أنه تم توزيع الفرق المتدخلة في مجال المراقبة الاقتصادية الى خمس فرق بمناسبة الاحتفال برأس السنة الادارية وأن الاستعدادات انطلقت منذ أوائل الشهر الحالي لمزيد تكثيف المراقبة على محلات وبيع وصنع المرطبات وذلك بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة وأيضا الشرطة البلدية.

مضيفا ان حملات المراقبة متواصلة للتصدي للاخلالات المتعلقة بعمليات الخزن وظروف العرض ونحو تأمين جودة المنتوج وأيضا لفضاءات بيع الدواجن حيث تعد من المواد التي يرتفع استهلاكها.





ايمان عبد الستار