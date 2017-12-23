باجـــــــــــة:آلاف القنطارات من البذور الممتازة مهدّدة بالتلف

مكتب باجة – الشروق:

أكّد علي المالكي المدير العام للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن حاجيات الجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي من البذور الممتازة يقدر بـ58 ألف قنطار وقد تم استقدام 71 ألف وأن الكميات المتبقية من البذور في مراكز الحبوب هي بالأساس «متونسة». ومن جهته أكّد محمد بالصيود وكيل الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة بباجة وجود 18 ألف قنطار من البذور الممتازة بمخازن الشركة وهو أمر غير منتظر خلال الموسم الفلاحي الحالي مشيرا إلى أن التأخر في القيام بالتحاليل المخبرية للبذور قد دفع بالفلاحين إلى تحويل وجهتهم نحو مزدودين آخرين وتحمل شراء نوعية أقل جودة مشيرا إلى أن كل الكميات المخزنة حاليا معرضة إلى التلف حيث لا يمكن تحويلها إلى الاستهلاك الغذائي باعتبارها خضوعها إلى جملة من أنواع الأدوية وهو ما يعني آليا خسارتها وتحمل كلفة إعدادها الذي يناهز 1،7 مليون دينار.

ولا يختلف الأمر على شركة «سوزام» حيث تتواجد بمخازنها كميات أخرى من البذور الممتازة تناهز 16 ألف قنطار.





جلال العرفاوي