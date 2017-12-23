سيدي بوزيد:وداد بوشماوي:المؤسسة الاقتصادية غير قادرة على تحمّل ضرائب إضافية

سيدي بوزيد – الشروق :

أكّدت أمس رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي ان منظمة الاعراف دورها الاساسي يكمن في دفع الاستثمار الخاص والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ودعت الى احترام تاريخ الانتخابات البلدية بما فيه مصلحة للجهات الداخلية وذلك خلال اشرافها على المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد الذي أقيم تحت شعار «الاستثمار ضامن للتنمية والتشغيل».

وحول موقف المنظمة من قانون المالية 2018 أشارت وداد بوشماوي ان المؤسسة الاقتصادية الخاصة ليس لها طاقة اضافية اليوم لتحمل المزيد من الضرائب مشيرة الى وجوب أداء الضرائب على كل المهن دون استثناء.





قيس عماري