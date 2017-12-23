الجبة القيروانية لا تزال حاضرة بقوة في عادات القيروانيين

الشروق ـ مكتب القيروان

لا تزال «الجبة القيروانية» أيقونة من أيقونات الصناعات التقليدية القيروانية الأصيلة التي تحضر و بقوة في كل المناسبات الدينية وحفلات الختان والأعراس ، باعتبارها اللباس الأكثر تعبيرًا عن الهوية العربية العريقة، و على خطى الأجداد و الأسلاف، يفضل الشاب القيرواني ارتداء الجبة» يوم الصداق أو عقد القران مع «الكبوس» و»البلغة». «

ولعل خصوصية الجبة القيروانية تكمن في محافظة أصحابها وحرفييها على إعدادها يدويا بكامل تفاصيلها. بل ولا تزال أغلب المحلات بسوق» الجرابة» تشهد اقبالا على الجبة القيروانية الأصيلة التي تختلف من حيث اللون و الحرج والتطريز. وربما تطورت لتصبح متاحة بمختلف الألوان على غرار الأبيض والسواكي و الاحمر والبني و البرتقالي وغيرها من الألوان التي واكبت كل الأذواق.





سعيدة جلاصي