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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الجبة القيروانية لا تزال حاضرة بقوة في عادات القيروانيين
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شروق الجهات
الجبة القيروانية لا تزال حاضرة بقوة في عادات القيروانيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق ـ مكتب القيروان

لا تزال «الجبة القيروانية» أيقونة من أيقونات الصناعات التقليدية القيروانية الأصيلة التي تحضر و بقوة في كل المناسبات الدينية وحفلات الختان والأعراس ، باعتبارها اللباس الأكثر تعبيرًا عن الهوية العربية العريقة، و على خطى الأجداد و الأسلاف، يفضل الشاب القيرواني ارتداء الجبة» يوم الصداق أو عقد القران مع «الكبوس» و»البلغة». «
ولعل خصوصية الجبة القيروانية تكمن في محافظة أصحابها وحرفييها على إعدادها يدويا بكامل تفاصيلها. بل ولا تزال أغلب المحلات بسوق» الجرابة» تشهد اقبالا على الجبة القيروانية الأصيلة التي تختلف من حيث اللون و الحرج والتطريز. وربما تطورت لتصبح متاحة بمختلف الألوان على غرار الأبيض والسواكي و الاحمر والبني و البرتقالي وغيرها من الألوان التي واكبت كل الأذواق.

سعيدة جلاصي
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شروق الجهات
الجبة القيروانية لا تزال حاضرة بقوة في عادات القيروانيين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق ـ مكتب القيروان

لا تزال «الجبة القيروانية» أيقونة من أيقونات الصناعات التقليدية القيروانية الأصيلة التي تحضر و بقوة في كل المناسبات الدينية وحفلات الختان والأعراس ، باعتبارها اللباس الأكثر تعبيرًا عن الهوية العربية العريقة، و على خطى الأجداد و الأسلاف، يفضل الشاب القيرواني ارتداء الجبة» يوم الصداق أو عقد القران مع «الكبوس» و»البلغة». «
ولعل خصوصية الجبة القيروانية تكمن في محافظة أصحابها وحرفييها على إعدادها يدويا بكامل تفاصيلها. بل ولا تزال أغلب المحلات بسوق» الجرابة» تشهد اقبالا على الجبة القيروانية الأصيلة التي تختلف من حيث اللون و الحرج والتطريز. وربما تطورت لتصبح متاحة بمختلف الألوان على غرار الأبيض والسواكي و الاحمر والبني و البرتقالي وغيرها من الألوان التي واكبت كل الأذواق.

سعيدة جلاصي
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صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
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تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
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سفيان الأسود
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