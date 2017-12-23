بنزرت:المواد الأولية متوفرة والدعم مفقود

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تختص جهة بنزرت بصناعات تقليدية عريقة و فريدة خاصة بها بعضها له عمق تاريخي على غرار الفخار البربري في سجنان مثلا وبعضها يحمل خصوصيات المنطقة على غرار الطريزة برأس الجبل أو صناعة الأقفاص برفراف هذه الصناعات كانت و لا تزال عنوانا لإصالة الجهة و عراقتها و رغم الصعوبات فان عائلات و أسر مازالت تحرص على توارث هذه الصناعات في انتظار غد أفضل. فنساء سجنان مازلن متشبثات بالفخار البربري حيث يصنعن كل يوم من طين ارض سجنان اواني فخارية يعرضنها على قارعة الطريق لمن يدفع لهم ملاليم أو يشاركن بها كل ما دعين في معرض مختص أقصى جهود الدولة لإنقاذ هذه الصناعة الفريدة وإلى يوم الناس هذا مازالت نساء سجنان ينتظرن تفعيل قرار بعث سوق الصناعات التقليدية بسجنان سوق يضمن تطور هذه الصناعة ويحافظ عليها.
تختص جهة بنزرت بصناعات تقليدية عريقة و فريدة خاصة بها بعضها له عمق تاريخي على غرار الفخار البربري في سجنان مثلا وبعضها يحمل خصوصيات المنطقة على غرار الطريزة برأس الجبل أو صناعة الأقفاص برفراف هذه الصناعات كانت و لا تزال عنوانا لإصالة الجهة و عراقتها و رغم الصعوبات فان عائلات و أسر مازالت تحرص على توارث هذه الصناعات في انتظار غد أفضل. فنساء سجنان مازلن متشبثات بالفخار البربري حيث يصنعن كل يوم من طين ارض سجنان اواني فخارية يعرضنها على قارعة الطريق لمن يدفع لهم ملاليم أو يشاركن بها كل ما دعين في معرض مختص أقصى جهود الدولة لإنقاذ هذه الصناعة الفريدة وإلى يوم الناس هذا مازالت نساء سجنان ينتظرن تفعيل قرار بعث سوق الصناعات التقليدية بسجنان سوق يضمن تطور هذه الصناعة ويحافظ عليها.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017