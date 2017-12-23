بنزرت:المواد الأولية متوفرة والدعم مفقود

تختص جهة بنزرت بصناعات تقليدية عريقة و فريدة خاصة بها بعضها له عمق تاريخي على غرار الفخار البربري في سجنان مثلا وبعضها يحمل خصوصيات المنطقة على غرار الطريزة برأس الجبل أو صناعة الأقفاص برفراف هذه الصناعات كانت و لا تزال عنوانا لإصالة الجهة و عراقتها و رغم الصعوبات فان عائلات و أسر مازالت تحرص على توارث هذه الصناعات في انتظار غد أفضل. فنساء سجنان مازلن متشبثات بالفخار البربري حيث يصنعن كل يوم من طين ارض سجنان اواني فخارية يعرضنها على قارعة الطريق لمن يدفع لهم ملاليم أو يشاركن بها كل ما دعين في معرض مختص أقصى جهود الدولة لإنقاذ هذه الصناعة الفريدة وإلى يوم الناس هذا مازالت نساء سجنان ينتظرن تفعيل قرار بعث سوق الصناعات التقليدية بسجنان سوق يضمن تطور هذه الصناعة ويحافظ عليها.

مراد الدلاجي