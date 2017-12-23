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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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باجـــــــــة:الصناعات التقليدية صعوبات بالجملة
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شروق الجهات
باجـــــــــة:الصناعات التقليدية صعوبات بالجملة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

يعيش قطاع الصناعات التقليدية بولاية باجة صعوبات بالجملة مما يهدد عديد الاختصاصات بالاندثار خلال عقد أو عقدين على أقصى تقدير كصناعة السرج والقشبية والبرنوس والجبة.
عبد العزيز وهو سراج منذ 35 سنة بسوق اللفة بباجة يؤكد أن الإقبال على السرج بمختلف أصنافه مازال موجودا لكن المشكل في اليد العاملة المختصة التي ستندثر نهائيا. وفي نفس السياق أكد السيد فوزي بن مبروك الذي توارث صناعة القشابية والجبة والبرنوس أبا عن جد منذ عقود طويلة أن هذه الصناعات في طريقها إلى الاندثار أمام عزوف الشباب عن تعلم مثل هذه الصناعات.

إيهاب النفزي
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شروق الجهات
باجـــــــــة:الصناعات التقليدية صعوبات بالجملة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

يعيش قطاع الصناعات التقليدية بولاية باجة صعوبات بالجملة مما يهدد عديد الاختصاصات بالاندثار خلال عقد أو عقدين على أقصى تقدير كصناعة السرج والقشبية والبرنوس والجبة.
عبد العزيز وهو سراج منذ 35 سنة بسوق اللفة بباجة يؤكد أن الإقبال على السرج بمختلف أصنافه مازال موجودا لكن المشكل في اليد العاملة المختصة التي ستندثر نهائيا. وفي نفس السياق أكد السيد فوزي بن مبروك الذي توارث صناعة القشابية والجبة والبرنوس أبا عن جد منذ عقود طويلة أن هذه الصناعات في طريقها إلى الاندثار أمام عزوف الشباب عن تعلم مثل هذه الصناعات.

إيهاب النفزي
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
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تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
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سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
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