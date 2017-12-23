باجـــــــــة:الصناعات التقليدية صعوبات بالجملة

يعيش قطاع الصناعات التقليدية بولاية باجة صعوبات بالجملة مما يهدد عديد الاختصاصات بالاندثار خلال عقد أو عقدين على أقصى تقدير كصناعة السرج والقشبية والبرنوس والجبة.

عبد العزيز وهو سراج منذ 35 سنة بسوق اللفة بباجة يؤكد أن الإقبال على السرج بمختلف أصنافه مازال موجودا لكن المشكل في اليد العاملة المختصة التي ستندثر نهائيا. وفي نفس السياق أكد السيد فوزي بن مبروك الذي توارث صناعة القشابية والجبة والبرنوس أبا عن جد منذ عقود طويلة أن هذه الصناعات في طريقها إلى الاندثار أمام عزوف الشباب عن تعلم مثل هذه الصناعات.





إيهاب النفزي