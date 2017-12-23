قفصة:نفور من الصناعات التقليدية

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مكتب قفصة-الشروق
لقد باتت الصناعات التقليدية في شتى الوانها مهددة بالاندثار بجهة قفصة المعروفة بمخزونها الثري في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بالنسيج وبعض الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وصناعة الرحى وغيرها ويعود السبب الرئيسي الى نفور الشباب والفتيات خاصة من العمل في هذا القطاع بعد أن ترك فيه الاجداد بصمات واضحة. حاتم زيتوني رئيس صيانة مدينة قفصة يؤكد من خلال اطلاعه على مختلف مكونات شبكة الصناعات التقليدية بالجهة ان بعض المعامل والمصانع استقطبت عددا هاما من الفتيات الراغبات في الحصول على مرتب قار بعيدا عن التكوين وبعث المشاريع الخاصة في الصناعات التقليدية مضيفا ان تطور التصنيع قلص هامش العمل في الصناعات التقليدية خاصة ما يتعلق بصناعة الاغطية الصوفية التي أصبحت شبه غائبة في المنازل أومتوفرة دون استعمال ويضيف زيتوني ان صعوبة التمويل وغياب قنوات ترويج واضحة بات معطلا لمشاريع الصناعات التقليدية وهو ما أثر في صناعة الكليم القفصي والمرقوم البوسعدي وكاد يقضي على بعض الصناعات الاخرى كصناعة الرحى بمعتمدية القطار وبعض الصناعات ذات العلاقة بالادوات الفلاحية المرتبطة بالعمل في الواحات.
مكتب قفصة-الشروق
لقد باتت الصناعات التقليدية في شتى الوانها مهددة بالاندثار بجهة قفصة المعروفة بمخزونها الثري في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بالنسيج وبعض الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وصناعة الرحى وغيرها ويعود السبب الرئيسي الى نفور الشباب والفتيات خاصة من العمل في هذا القطاع بعد أن ترك فيه الاجداد بصمات واضحة. حاتم زيتوني رئيس صيانة مدينة قفصة يؤكد من خلال اطلاعه على مختلف مكونات شبكة الصناعات التقليدية بالجهة ان بعض المعامل والمصانع استقطبت عددا هاما من الفتيات الراغبات في الحصول على مرتب قار بعيدا عن التكوين وبعث المشاريع الخاصة في الصناعات التقليدية مضيفا ان تطور التصنيع قلص هامش العمل في الصناعات التقليدية خاصة ما يتعلق بصناعة الاغطية الصوفية التي أصبحت شبه غائبة في المنازل أومتوفرة دون استعمال ويضيف زيتوني ان صعوبة التمويل وغياب قنوات ترويج واضحة بات معطلا لمشاريع الصناعات التقليدية وهو ما أثر في صناعة الكليم القفصي والمرقوم البوسعدي وكاد يقضي على بعض الصناعات الاخرى كصناعة الرحى بمعتمدية القطار وبعض الصناعات ذات العلاقة بالادوات الفلاحية المرتبطة بالعمل في الواحات.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017