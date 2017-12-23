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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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قفصة:نفور من الصناعات التقليدية
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قفصة:نفور من الصناعات التقليدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

مكتب قفصة-الشروق
لقد باتت الصناعات التقليدية في شتى الوانها مهددة بالاندثار بجهة قفصة المعروفة بمخزونها الثري في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بالنسيج وبعض الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وصناعة الرحى وغيرها ويعود السبب الرئيسي الى نفور الشباب والفتيات خاصة من العمل في هذا القطاع بعد أن ترك فيه الاجداد بصمات واضحة. حاتم زيتوني رئيس صيانة مدينة قفصة يؤكد من خلال اطلاعه على مختلف مكونات شبكة الصناعات التقليدية بالجهة ان بعض المعامل والمصانع استقطبت عددا هاما من الفتيات الراغبات في الحصول على مرتب قار بعيدا عن التكوين وبعث المشاريع الخاصة في الصناعات التقليدية مضيفا ان تطور التصنيع قلص هامش العمل في الصناعات التقليدية خاصة ما يتعلق بصناعة الاغطية الصوفية التي أصبحت شبه غائبة في المنازل أومتوفرة دون استعمال ويضيف زيتوني ان صعوبة التمويل وغياب قنوات ترويج واضحة بات معطلا لمشاريع الصناعات التقليدية وهو ما أثر في صناعة الكليم القفصي والمرقوم البوسعدي وكاد يقضي على بعض الصناعات الاخرى كصناعة الرحى بمعتمدية القطار وبعض الصناعات ذات العلاقة بالادوات الفلاحية المرتبطة بالعمل في الواحات.

عادل عكرمي
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شروق الجهات
قفصة:نفور من الصناعات التقليدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

مكتب قفصة-الشروق
لقد باتت الصناعات التقليدية في شتى الوانها مهددة بالاندثار بجهة قفصة المعروفة بمخزونها الثري في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بالنسيج وبعض الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وصناعة الرحى وغيرها ويعود السبب الرئيسي الى نفور الشباب والفتيات خاصة من العمل في هذا القطاع بعد أن ترك فيه الاجداد بصمات واضحة. حاتم زيتوني رئيس صيانة مدينة قفصة يؤكد من خلال اطلاعه على مختلف مكونات شبكة الصناعات التقليدية بالجهة ان بعض المعامل والمصانع استقطبت عددا هاما من الفتيات الراغبات في الحصول على مرتب قار بعيدا عن التكوين وبعث المشاريع الخاصة في الصناعات التقليدية مضيفا ان تطور التصنيع قلص هامش العمل في الصناعات التقليدية خاصة ما يتعلق بصناعة الاغطية الصوفية التي أصبحت شبه غائبة في المنازل أومتوفرة دون استعمال ويضيف زيتوني ان صعوبة التمويل وغياب قنوات ترويج واضحة بات معطلا لمشاريع الصناعات التقليدية وهو ما أثر في صناعة الكليم القفصي والمرقوم البوسعدي وكاد يقضي على بعض الصناعات الاخرى كصناعة الرحى بمعتمدية القطار وبعض الصناعات ذات العلاقة بالادوات الفلاحية المرتبطة بالعمل في الواحات.

عادل عكرمي
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23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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