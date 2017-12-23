القصرين:اندثار «العبانة» و«الحصير» و«القشابية»

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كان أفراد العائلة في القصرين يحتمون بـ»العبانة» من برد الشتاء، وهي مصنوعة من صوف الخرفان بعد غسله وتمشيطه وغزله ثم تنسج في « السداية» وتتميز بسمك كبير وتكون مستطيلة الشكل وقادرة على تغطية ستة أفراد في وقت واحد ، تصنعها نساء المناطق الريفية في القصرين، بحيث لا يخلو منزل من «العبانة» وتكون مزينة بخطوط سواء بألوان موحّدة أومختلفة تمتد على كامل عرض « العبانة»، غير أن هذه الأغطية بدأت تندثر وما تبقى منها هوإرث ورثته فتيات اليوم من أمهاتهن فحتى « السّداية « لم تعد موجودة، ونفس الشيء بالنسبة للحصير الذي اندثر اليوم وعوضته الحشايا والأسرة رغم قيمته الصحّية ورغم محاولة أهالي ماجل بلعباس الحفاظ عليها، أما القشّابية التي كانت خير لباس للرجال - والتي تصنع من الصوف هي الأخرى ثم يقع « تصديرها « أي خياطتها على شكلها النهائي من طرف شيخ مختص في المنطقة، وهؤلاء المختصون هم في الحقيقة يعدون على الأصابع لأن العملية تتم بواسطة اليد أي دون آلات وتخضع لمهارات يدويَّة كبيرة- فقد تغيرت طريقة صنعها حيث أصبحت تصنع بواسطة الآلات وقل سمكها وأصبحت غير قادرة على صدّ البرد وأما القشابية القديمة فقد اندثرت. وفي إطار المحافظةعلى الصناعات التقليدية بعثت جمعية النهوض بالمرأة الريفية بمنطقة قلال سمَّامة، الوساعية بسبيطلة والتي تتضمن 85 امرأة، تهدف إلى تثمين المنتوجات المحلِّية وتصنيعها وترويجها، وأمكن لهم ترويج منتوجات التحف المصنوعة من الحلفاء الموجودة بكثرة في المنطقة والمنسج العمودي والحصير في مناطق متعددة من الجمهورية مثل الساحل وتونس العاصمة وصفاقس وجربة وغيرها.
كان أفراد العائلة في القصرين يحتمون بـ»العبانة» من برد الشتاء، وهي مصنوعة من صوف الخرفان بعد غسله وتمشيطه وغزله ثم تنسج في « السداية» وتتميز بسمك كبير وتكون مستطيلة الشكل وقادرة على تغطية ستة أفراد في وقت واحد ، تصنعها نساء المناطق الريفية في القصرين، بحيث لا يخلو منزل من «العبانة» وتكون مزينة بخطوط سواء بألوان موحّدة أومختلفة تمتد على كامل عرض « العبانة»، غير أن هذه الأغطية بدأت تندثر وما تبقى منها هوإرث ورثته فتيات اليوم من أمهاتهن فحتى « السّداية « لم تعد موجودة، ونفس الشيء بالنسبة للحصير الذي اندثر اليوم وعوضته الحشايا والأسرة رغم قيمته الصحّية ورغم محاولة أهالي ماجل بلعباس الحفاظ عليها، أما القشّابية التي كانت خير لباس للرجال - والتي تصنع من الصوف هي الأخرى ثم يقع « تصديرها « أي خياطتها على شكلها النهائي من طرف شيخ مختص في المنطقة، وهؤلاء المختصون هم في الحقيقة يعدون على الأصابع لأن العملية تتم بواسطة اليد أي دون آلات وتخضع لمهارات يدويَّة كبيرة- فقد تغيرت طريقة صنعها حيث أصبحت تصنع بواسطة الآلات وقل سمكها وأصبحت غير قادرة على صدّ البرد وأما القشابية القديمة فقد اندثرت. وفي إطار المحافظةعلى الصناعات التقليدية بعثت جمعية النهوض بالمرأة الريفية بمنطقة قلال سمَّامة، الوساعية بسبيطلة والتي تتضمن 85 امرأة، تهدف إلى تثمين المنتوجات المحلِّية وتصنيعها وترويجها، وأمكن لهم ترويج منتوجات التحف المصنوعة من الحلفاء الموجودة بكثرة في المنطقة والمنسج العمودي والحصير في مناطق متعددة من الجمهورية مثل الساحل وتونس العاصمة وصفاقس وجربة وغيرها.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017