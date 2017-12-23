القصرين:اندثار «العبانة» و«الحصير» و«القشابية»

كان أفراد العائلة في القصرين يحتمون بـ»العبانة» من برد الشتاء، وهي مصنوعة من صوف الخرفان بعد غسله وتمشيطه وغزله ثم تنسج في « السداية» وتتميز بسمك كبير وتكون مستطيلة الشكل وقادرة على تغطية ستة أفراد في وقت واحد ، تصنعها نساء المناطق الريفية في القصرين، بحيث لا يخلو منزل من «العبانة» وتكون مزينة بخطوط سواء بألوان موحّدة أومختلفة تمتد على كامل عرض « العبانة»، غير أن هذه الأغطية بدأت تندثر وما تبقى منها هوإرث ورثته فتيات اليوم من أمهاتهن فحتى « السّداية « لم تعد موجودة، ونفس الشيء بالنسبة للحصير الذي اندثر اليوم وعوضته الحشايا والأسرة رغم قيمته الصحّية ورغم محاولة أهالي ماجل بلعباس الحفاظ عليها، أما القشّابية التي كانت خير لباس للرجال - والتي تصنع من الصوف هي الأخرى ثم يقع « تصديرها « أي خياطتها على شكلها النهائي من طرف شيخ مختص في المنطقة، وهؤلاء المختصون هم في الحقيقة يعدون على الأصابع لأن العملية تتم بواسطة اليد أي دون آلات وتخضع لمهارات يدويَّة كبيرة- فقد تغيرت طريقة صنعها حيث أصبحت تصنع بواسطة الآلات وقل سمكها وأصبحت غير قادرة على صدّ البرد وأما القشابية القديمة فقد اندثرت. وفي إطار المحافظةعلى الصناعات التقليدية بعثت جمعية النهوض بالمرأة الريفية بمنطقة قلال سمَّامة، الوساعية بسبيطلة والتي تتضمن 85 امرأة، تهدف إلى تثمين المنتوجات المحلِّية وتصنيعها وترويجها، وأمكن لهم ترويج منتوجات التحف المصنوعة من الحلفاء الموجودة بكثرة في المنطقة والمنسج العمودي والحصير في مناطق متعددة من الجمهورية مثل الساحل وتونس العاصمة وصفاقس وجربة وغيرها.





محمد صلاح حقي