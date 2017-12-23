الكـــــاف:رغم قدرتها التنموية والتشغيلية :الصناعات التقليدية تنهار والسلط لا حياة لمن تنادي

-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017
الكاف ـ الشروق:
يمر قطاع الصناعات التقليدية بتراجع رهيب في القوة الإنتاجية والمساهمة في التنمية. ورغم حملات تخريب بعض المناطق الحرفية إلا أن السلط المعنية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الاقتصادية.
قمير الشارني (حرفية ) بينت أن قطاع الصناعات التقليدية تراجع والحل هو في تكوين الشباب وتوظيف كفاءات خريجي التعليم العالي ومراجعة الآلية 14 لخلق موارد رزق في المناطق الريفية . وعلى اهتمامها بحرفتها المتمثلة في النسيج العصري والطريزة إلا أنها تذمرت من تفاقم حجم مصاريفها لارتفاع كلفة المواد الأولية وتراجع جودتها . أما عزيزة الوسلاتي (حرفية) فبينت أن جل الحرفييين بلا بطاقات مهنية كما أن قرارات شطب الديون لم يطبق. ورغم تجديد حرفتها في النسيج الحائطي إلا أن عدم توفر اليد العاملة المختصة ومراجعة مسالك التأهيل والتكوين والتمويل أثرت على المقدرة التشغيلية والتنموية للقطاع . نبيلة الشارني بينت أن القروض الممنوحة للحرفيين لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار وهوما لا يفي بحاجتهم إلى المواد الأولية مطالبة الجهات المعنية بالتدخل والحد من التعقيدات الإدارية وتقديم الدعم حسب كلفة المشروع .
الكاف ـ الشروق:
يمر قطاع الصناعات التقليدية بتراجع رهيب في القوة الإنتاجية والمساهمة في التنمية. ورغم حملات تخريب بعض المناطق الحرفية إلا أن السلط المعنية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الاقتصادية.
قمير الشارني (حرفية ) بينت أن قطاع الصناعات التقليدية تراجع والحل هو في تكوين الشباب وتوظيف كفاءات خريجي التعليم العالي ومراجعة الآلية 14 لخلق موارد رزق في المناطق الريفية . وعلى اهتمامها بحرفتها المتمثلة في النسيج العصري والطريزة إلا أنها تذمرت من تفاقم حجم مصاريفها لارتفاع كلفة المواد الأولية وتراجع جودتها . أما عزيزة الوسلاتي (حرفية) فبينت أن جل الحرفييين بلا بطاقات مهنية كما أن قرارات شطب الديون لم يطبق. ورغم تجديد حرفتها في النسيج الحائطي إلا أن عدم توفر اليد العاملة المختصة ومراجعة مسالك التأهيل والتكوين والتمويل أثرت على المقدرة التشغيلية والتنموية للقطاع . نبيلة الشارني بينت أن القروض الممنوحة للحرفيين لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار وهوما لا يفي بحاجتهم إلى المواد الأولية مطالبة الجهات المعنية بالتدخل والحد من التعقيدات الإدارية وتقديم الدعم حسب كلفة المشروع .
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
-
17:56تطاوين: تأجيل إضراب عمال شركة الجنوب للخدمات بجميع الحضائر
23 ديسمبر 2017