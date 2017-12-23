الكـــــاف:رغم قدرتها التنموية والتشغيلية :الصناعات التقليدية تنهار والسلط لا حياة لمن تنادي

الكاف ـ الشروق:

يمر قطاع الصناعات التقليدية بتراجع رهيب في القوة الإنتاجية والمساهمة في التنمية. ورغم حملات تخريب بعض المناطق الحرفية إلا أن السلط المعنية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الاقتصادية.

قمير الشارني (حرفية ) بينت أن قطاع الصناعات التقليدية تراجع والحل هو في تكوين الشباب وتوظيف كفاءات خريجي التعليم العالي ومراجعة الآلية 14 لخلق موارد رزق في المناطق الريفية . وعلى اهتمامها بحرفتها المتمثلة في النسيج العصري والطريزة إلا أنها تذمرت من تفاقم حجم مصاريفها لارتفاع كلفة المواد الأولية وتراجع جودتها . أما عزيزة الوسلاتي (حرفية) فبينت أن جل الحرفييين بلا بطاقات مهنية كما أن قرارات شطب الديون لم يطبق. ورغم تجديد حرفتها في النسيج الحائطي إلا أن عدم توفر اليد العاملة المختصة ومراجعة مسالك التأهيل والتكوين والتمويل أثرت على المقدرة التشغيلية والتنموية للقطاع . نبيلة الشارني بينت أن القروض الممنوحة للحرفيين لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار وهوما لا يفي بحاجتهم إلى المواد الأولية مطالبة الجهات المعنية بالتدخل والحد من التعقيدات الإدارية وتقديم الدعم حسب كلفة المشروع .





المولدي العباسي