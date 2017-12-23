الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الكـــــاف:رغم قدرتها التنموية والتشغيلية :الصناعات التقليدية تنهار والسلط لا حياة لمن تنادي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
شروق الجهات
الكـــــاف:رغم قدرتها التنموية والتشغيلية :الصناعات التقليدية تنهار والسلط لا حياة لمن تنادي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الكاف ـ الشروق:
يمر قطاع الصناعات التقليدية بتراجع رهيب في القوة الإنتاجية والمساهمة في التنمية. ورغم حملات تخريب بعض المناطق الحرفية إلا أن السلط المعنية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الاقتصادية.
قمير الشارني (حرفية ) بينت أن قطاع الصناعات التقليدية تراجع والحل هو في تكوين الشباب وتوظيف كفاءات خريجي التعليم العالي ومراجعة الآلية 14 لخلق موارد رزق في المناطق الريفية . وعلى اهتمامها بحرفتها المتمثلة في النسيج العصري والطريزة إلا أنها تذمرت من تفاقم حجم مصاريفها لارتفاع كلفة المواد الأولية وتراجع جودتها . أما عزيزة الوسلاتي (حرفية) فبينت أن جل الحرفييين بلا بطاقات مهنية كما أن قرارات شطب الديون لم يطبق. ورغم تجديد حرفتها في النسيج الحائطي إلا أن عدم توفر اليد العاملة المختصة ومراجعة مسالك التأهيل والتكوين والتمويل أثرت على المقدرة التشغيلية والتنموية للقطاع . نبيلة الشارني بينت أن القروض الممنوحة للحرفيين لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار وهوما لا يفي بحاجتهم إلى المواد الأولية مطالبة الجهات المعنية بالتدخل والحد من التعقيدات الإدارية وتقديم الدعم حسب كلفة المشروع .

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
الكـــــاف:رغم قدرتها التنموية والتشغيلية :الصناعات التقليدية تنهار والسلط لا حياة لمن تنادي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الكاف ـ الشروق:
يمر قطاع الصناعات التقليدية بتراجع رهيب في القوة الإنتاجية والمساهمة في التنمية. ورغم حملات تخريب بعض المناطق الحرفية إلا أن السلط المعنية لم تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الاقتصادية.
قمير الشارني (حرفية ) بينت أن قطاع الصناعات التقليدية تراجع والحل هو في تكوين الشباب وتوظيف كفاءات خريجي التعليم العالي ومراجعة الآلية 14 لخلق موارد رزق في المناطق الريفية . وعلى اهتمامها بحرفتها المتمثلة في النسيج العصري والطريزة إلا أنها تذمرت من تفاقم حجم مصاريفها لارتفاع كلفة المواد الأولية وتراجع جودتها . أما عزيزة الوسلاتي (حرفية) فبينت أن جل الحرفييين بلا بطاقات مهنية كما أن قرارات شطب الديون لم يطبق. ورغم تجديد حرفتها في النسيج الحائطي إلا أن عدم توفر اليد العاملة المختصة ومراجعة مسالك التأهيل والتكوين والتمويل أثرت على المقدرة التشغيلية والتنموية للقطاع . نبيلة الشارني بينت أن القروض الممنوحة للحرفيين لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار وهوما لا يفي بحاجتهم إلى المواد الأولية مطالبة الجهات المعنية بالتدخل والحد من التعقيدات الإدارية وتقديم الدعم حسب كلفة المشروع .

المولدي العباسي
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿