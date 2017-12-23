نــــــــــابل:صناعة الفخار «فخر» الجهة لكن...

مكتب نابل ـ الشروق:

تعتبر صناعة الفخار مصدر فخر لولاية نابل فهذه الصناعة ظلت صامدة تتحدى الزمن رغم الكسااد الذي يلفها كغيرها من الصناعات التقليدية التي كانت تعتبر ركيزة أساسية في إدخال العملة الصعبة لبلادنا بالإضافة إلى تنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية بالجهق قبل أن تطل الثورة و تهدّد هذه الصناعة بالاندثار.

طارق الخراز وهو حرفي رائد في صناعة الفخار منذ أكثر من خمسين سنة توارث الحرفة أبا عن جد حدثنا بحسرة عما آل إليه القطاع قائلا» نحن الحرفيون التقليديون نعيش مرحلة احتضار الصناعات التقليدية العتيقة بسبب قلة الطلب وغلاء تكلفة الإنتاج وعزوف الشباب على تعلم هذه الصناعات.. ويضيف « لقد أرهقتنا الأداءات المرتفعة التي ندفعها للدولة إضافة إلى غلاء كلفة ما ننتجه من مواد أساسية ومعلوم كراء المحلات المخصصة للإنتاج والبيع.

صناعة أخرى اشتهرت بها نابل تلاقي نفس المصير وهي صناعة الحصير. فقد أكد لنا أغلب حرفيو الحصير بنابل أنهم فقدوا حماسهم لهذه المهنة التي كانوا يعشقهونها والتي ورثوها عن الأجداد وقد أبدا جميعهم تحسرهم على الوضع الذي آلت إليه الصناعات التقليدية بسبب الكساد الذي تعيشه. وأرجع هؤلاء ماآلت إليه هذه الصناعة إلى غلاء المواد الأولية وإقبال الناس على الحصير المقلد الذي يباع بأثمان بخسة.





نادية الفايدي