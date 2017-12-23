نــــــــــابل:صناعة الفخار «فخر» الجهة لكن...

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مكتب نابل ـ الشروق:
تعتبر صناعة الفخار مصدر فخر لولاية نابل فهذه الصناعة ظلت صامدة تتحدى الزمن رغم الكسااد الذي يلفها كغيرها من الصناعات التقليدية التي كانت تعتبر ركيزة أساسية في إدخال العملة الصعبة لبلادنا بالإضافة إلى تنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية بالجهق قبل أن تطل الثورة و تهدّد هذه الصناعة بالاندثار.
طارق الخراز وهو حرفي رائد في صناعة الفخار منذ أكثر من خمسين سنة توارث الحرفة أبا عن جد حدثنا بحسرة عما آل إليه القطاع قائلا» نحن الحرفيون التقليديون نعيش مرحلة احتضار الصناعات التقليدية العتيقة بسبب قلة الطلب وغلاء تكلفة الإنتاج وعزوف الشباب على تعلم هذه الصناعات.. ويضيف « لقد أرهقتنا الأداءات المرتفعة التي ندفعها للدولة إضافة إلى غلاء كلفة ما ننتجه من مواد أساسية ومعلوم كراء المحلات المخصصة للإنتاج والبيع.
صناعة أخرى اشتهرت بها نابل تلاقي نفس المصير وهي صناعة الحصير. فقد أكد لنا أغلب حرفيو الحصير بنابل أنهم فقدوا حماسهم لهذه المهنة التي كانوا يعشقهونها والتي ورثوها عن الأجداد وقد أبدا جميعهم تحسرهم على الوضع الذي آلت إليه الصناعات التقليدية بسبب الكساد الذي تعيشه. وأرجع هؤلاء ماآلت إليه هذه الصناعة إلى غلاء المواد الأولية وإقبال الناس على الحصير المقلد الذي يباع بأثمان بخسة.
مكتب نابل ـ الشروق:
تعتبر صناعة الفخار مصدر فخر لولاية نابل فهذه الصناعة ظلت صامدة تتحدى الزمن رغم الكسااد الذي يلفها كغيرها من الصناعات التقليدية التي كانت تعتبر ركيزة أساسية في إدخال العملة الصعبة لبلادنا بالإضافة إلى تنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية بالجهق قبل أن تطل الثورة و تهدّد هذه الصناعة بالاندثار.
طارق الخراز وهو حرفي رائد في صناعة الفخار منذ أكثر من خمسين سنة توارث الحرفة أبا عن جد حدثنا بحسرة عما آل إليه القطاع قائلا» نحن الحرفيون التقليديون نعيش مرحلة احتضار الصناعات التقليدية العتيقة بسبب قلة الطلب وغلاء تكلفة الإنتاج وعزوف الشباب على تعلم هذه الصناعات.. ويضيف « لقد أرهقتنا الأداءات المرتفعة التي ندفعها للدولة إضافة إلى غلاء كلفة ما ننتجه من مواد أساسية ومعلوم كراء المحلات المخصصة للإنتاج والبيع.
صناعة أخرى اشتهرت بها نابل تلاقي نفس المصير وهي صناعة الحصير. فقد أكد لنا أغلب حرفيو الحصير بنابل أنهم فقدوا حماسهم لهذه المهنة التي كانوا يعشقهونها والتي ورثوها عن الأجداد وقد أبدا جميعهم تحسرهم على الوضع الذي آلت إليه الصناعات التقليدية بسبب الكساد الذي تعيشه. وأرجع هؤلاء ماآلت إليه هذه الصناعة إلى غلاء المواد الأولية وإقبال الناس على الحصير المقلد الذي يباع بأثمان بخسة.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017