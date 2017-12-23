الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نــــــــــابل:صناعة الفخار «فخر» الجهة لكن...
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
شروق الجهات
نــــــــــابل:صناعة الفخار «فخر» الجهة لكن...
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

مكتب نابل ـ الشروق:
تعتبر صناعة الفخار مصدر فخر لولاية نابل فهذه الصناعة ظلت صامدة تتحدى الزمن رغم الكسااد الذي يلفها كغيرها من الصناعات التقليدية التي كانت تعتبر ركيزة أساسية في إدخال العملة الصعبة لبلادنا بالإضافة إلى تنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية بالجهق قبل أن تطل الثورة و تهدّد هذه الصناعة بالاندثار.
طارق الخراز وهو حرفي رائد في صناعة الفخار منذ أكثر من خمسين سنة توارث الحرفة أبا عن جد حدثنا بحسرة عما آل إليه القطاع قائلا» نحن الحرفيون التقليديون نعيش مرحلة احتضار الصناعات التقليدية العتيقة بسبب قلة الطلب وغلاء تكلفة الإنتاج وعزوف الشباب على تعلم هذه الصناعات.. ويضيف « لقد أرهقتنا الأداءات المرتفعة التي ندفعها للدولة إضافة إلى غلاء كلفة ما ننتجه من مواد أساسية ومعلوم كراء المحلات المخصصة للإنتاج والبيع.
صناعة أخرى اشتهرت بها نابل تلاقي نفس المصير وهي صناعة الحصير. فقد أكد لنا أغلب حرفيو الحصير بنابل أنهم فقدوا حماسهم لهذه المهنة التي كانوا يعشقهونها والتي ورثوها عن الأجداد وقد أبدا جميعهم تحسرهم على الوضع الذي آلت إليه الصناعات التقليدية بسبب الكساد الذي تعيشه. وأرجع هؤلاء ماآلت إليه هذه الصناعة إلى غلاء المواد الأولية وإقبال الناس على الحصير المقلد الذي يباع بأثمان بخسة.

نادية الفايدي
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
نــــــــــابل:صناعة الفخار «فخر» الجهة لكن...
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

مكتب نابل ـ الشروق:
تعتبر صناعة الفخار مصدر فخر لولاية نابل فهذه الصناعة ظلت صامدة تتحدى الزمن رغم الكسااد الذي يلفها كغيرها من الصناعات التقليدية التي كانت تعتبر ركيزة أساسية في إدخال العملة الصعبة لبلادنا بالإضافة إلى تنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية بالجهق قبل أن تطل الثورة و تهدّد هذه الصناعة بالاندثار.
طارق الخراز وهو حرفي رائد في صناعة الفخار منذ أكثر من خمسين سنة توارث الحرفة أبا عن جد حدثنا بحسرة عما آل إليه القطاع قائلا» نحن الحرفيون التقليديون نعيش مرحلة احتضار الصناعات التقليدية العتيقة بسبب قلة الطلب وغلاء تكلفة الإنتاج وعزوف الشباب على تعلم هذه الصناعات.. ويضيف « لقد أرهقتنا الأداءات المرتفعة التي ندفعها للدولة إضافة إلى غلاء كلفة ما ننتجه من مواد أساسية ومعلوم كراء المحلات المخصصة للإنتاج والبيع.
صناعة أخرى اشتهرت بها نابل تلاقي نفس المصير وهي صناعة الحصير. فقد أكد لنا أغلب حرفيو الحصير بنابل أنهم فقدوا حماسهم لهذه المهنة التي كانوا يعشقهونها والتي ورثوها عن الأجداد وقد أبدا جميعهم تحسرهم على الوضع الذي آلت إليه الصناعات التقليدية بسبب الكساد الذي تعيشه. وأرجع هؤلاء ماآلت إليه هذه الصناعة إلى غلاء المواد الأولية وإقبال الناس على الحصير المقلد الذي يباع بأثمان بخسة.

نادية الفايدي
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿