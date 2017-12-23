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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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سليانة :«القشابية» لا تزال حاضرة والحولي لنساء الريف
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شروق الجهات
سليانة :«القشابية» لا تزال حاضرة والحولي لنساء الريف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

في اوائل الثمانينات بدت المحلات المختصة في بيع الملابس التقليدية تغلق ابوابها بعد غزو محلات اخرى تعنى ببيع الباس العصري او بالاحرى اللباس الافرنجي حيث من النادر جدا ان نجد محلا يبيع لباس السفساري او البرنس او السروال العربي او الجبة والتي عادة ما نلحظها في المناسبات فقط.
جميع تلك الالبسة لم تعد في متناول الاهالي وخاصة ممن يقطنون المدن بتعلة مواكبة الركب الحضاري ومواكبة موضة العصر حتى ان من مازال يلبس اللباس التقليدي يكون محلا للسخرية او التندر بانه رجعي.
لكن وفي مقابل ذلك يظل الحولي او ما يسمى بالملحفة العربي متوفرا بشكل لافت لدى النسوة القاطنات بالارياف وخاصة ممن لهم اصول بربرية مثل ارياف سليانة المدينة والروحية ومكثر ...كما ان الباس البربري الذي يفرض وجوده حاليا «القشابية» التي لا تزال حاضرة بكثافة ورغم ارتفاع سعرها الى حدود 220 دينار الا ان الاقبال عليها لا يزال مكثفا في جهة سليانة.

عبد السلام
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سليانة :«القشابية» لا تزال حاضرة والحولي لنساء الريف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

في اوائل الثمانينات بدت المحلات المختصة في بيع الملابس التقليدية تغلق ابوابها بعد غزو محلات اخرى تعنى ببيع الباس العصري او بالاحرى اللباس الافرنجي حيث من النادر جدا ان نجد محلا يبيع لباس السفساري او البرنس او السروال العربي او الجبة والتي عادة ما نلحظها في المناسبات فقط.
جميع تلك الالبسة لم تعد في متناول الاهالي وخاصة ممن يقطنون المدن بتعلة مواكبة الركب الحضاري ومواكبة موضة العصر حتى ان من مازال يلبس اللباس التقليدي يكون محلا للسخرية او التندر بانه رجعي.
لكن وفي مقابل ذلك يظل الحولي او ما يسمى بالملحفة العربي متوفرا بشكل لافت لدى النسوة القاطنات بالارياف وخاصة ممن لهم اصول بربرية مثل ارياف سليانة المدينة والروحية ومكثر ...كما ان الباس البربري الذي يفرض وجوده حاليا «القشابية» التي لا تزال حاضرة بكثافة ورغم ارتفاع سعرها الى حدود 220 دينار الا ان الاقبال عليها لا يزال مكثفا في جهة سليانة.

عبد السلام
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تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
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جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
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23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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