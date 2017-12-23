سليانة :«القشابية» لا تزال حاضرة والحولي لنساء الريف

في اوائل الثمانينات بدت المحلات المختصة في بيع الملابس التقليدية تغلق ابوابها بعد غزو محلات اخرى تعنى ببيع الباس العصري او بالاحرى اللباس الافرنجي حيث من النادر جدا ان نجد محلا يبيع لباس السفساري او البرنس او السروال العربي او الجبة والتي عادة ما نلحظها في المناسبات فقط.

جميع تلك الالبسة لم تعد في متناول الاهالي وخاصة ممن يقطنون المدن بتعلة مواكبة الركب الحضاري ومواكبة موضة العصر حتى ان من مازال يلبس اللباس التقليدي يكون محلا للسخرية او التندر بانه رجعي.

لكن وفي مقابل ذلك يظل الحولي او ما يسمى بالملحفة العربي متوفرا بشكل لافت لدى النسوة القاطنات بالارياف وخاصة ممن لهم اصول بربرية مثل ارياف سليانة المدينة والروحية ومكثر ...كما ان الباس البربري الذي يفرض وجوده حاليا «القشابية» التي لا تزال حاضرة بكثافة ورغم ارتفاع سعرها الى حدود 220 دينار الا ان الاقبال عليها لا يزال مكثفا في جهة سليانة.





عبد السلام