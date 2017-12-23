سليانة :«القشابية» لا تزال حاضرة والحولي لنساء الريف

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في اوائل الثمانينات بدت المحلات المختصة في بيع الملابس التقليدية تغلق ابوابها بعد غزو محلات اخرى تعنى ببيع الباس العصري او بالاحرى اللباس الافرنجي حيث من النادر جدا ان نجد محلا يبيع لباس السفساري او البرنس او السروال العربي او الجبة والتي عادة ما نلحظها في المناسبات فقط.
جميع تلك الالبسة لم تعد في متناول الاهالي وخاصة ممن يقطنون المدن بتعلة مواكبة الركب الحضاري ومواكبة موضة العصر حتى ان من مازال يلبس اللباس التقليدي يكون محلا للسخرية او التندر بانه رجعي.
لكن وفي مقابل ذلك يظل الحولي او ما يسمى بالملحفة العربي متوفرا بشكل لافت لدى النسوة القاطنات بالارياف وخاصة ممن لهم اصول بربرية مثل ارياف سليانة المدينة والروحية ومكثر ...كما ان الباس البربري الذي يفرض وجوده حاليا «القشابية» التي لا تزال حاضرة بكثافة ورغم ارتفاع سعرها الى حدود 220 دينار الا ان الاقبال عليها لا يزال مكثفا في جهة سليانة.
في اوائل الثمانينات بدت المحلات المختصة في بيع الملابس التقليدية تغلق ابوابها بعد غزو محلات اخرى تعنى ببيع الباس العصري او بالاحرى اللباس الافرنجي حيث من النادر جدا ان نجد محلا يبيع لباس السفساري او البرنس او السروال العربي او الجبة والتي عادة ما نلحظها في المناسبات فقط.
جميع تلك الالبسة لم تعد في متناول الاهالي وخاصة ممن يقطنون المدن بتعلة مواكبة الركب الحضاري ومواكبة موضة العصر حتى ان من مازال يلبس اللباس التقليدي يكون محلا للسخرية او التندر بانه رجعي.
لكن وفي مقابل ذلك يظل الحولي او ما يسمى بالملحفة العربي متوفرا بشكل لافت لدى النسوة القاطنات بالارياف وخاصة ممن لهم اصول بربرية مثل ارياف سليانة المدينة والروحية ومكثر ...كما ان الباس البربري الذي يفرض وجوده حاليا «القشابية» التي لا تزال حاضرة بكثافة ورغم ارتفاع سعرها الى حدود 220 دينار الا ان الاقبال عليها لا يزال مكثفا في جهة سليانة.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017