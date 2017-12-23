سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة

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الشروق ـ مكتب الساحل:
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت الحوافز اللازمة من الدولة وإذا آمن الباعثون الشبان بجدوى القطاع وما يوفره من فرص مستقبلا.
واعتبر المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسوسة قيس قعلول أن للقطاع آفاقا كبيرة، حيث تتولى المندوبية مرافقة الباعثين الشبان في هذا المجال و الامتيازات التي توفرها لهم الدولة وتسهيل العلاقات مع الإدارات ذات الصلة، ومساعدتهم في التمويل والتسويق والتأطير تقنيا على مستوى تحسين المنتوج.
واعتبر قعلول أن القطاع لا يخلو من الأزمة لكن الاستثمار فيه يُعدّ من أسهل الاستثمارات قياسا بقطاعات أخرى ولا يتطلب سوى الكفاءة. ولا تزال مدينة سوسة العتيقة خصوصا محافظة على إحياء الصناعات التقليدية من خلال انتشار الورشات المتخصصة في مجالات متعددة، واعتبرت فاطمة لحمر بوشناق، وهي صاحبة ورشة للتطريز أنّ الحرفي إذا كان متكوّنا على أسس سليمة لن يواجه أية صعوبة وأن من «يشتكي» من الصعوبات إنما يشكو خللا.
الشروق ـ مكتب الساحل:
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت الحوافز اللازمة من الدولة وإذا آمن الباعثون الشبان بجدوى القطاع وما يوفره من فرص مستقبلا.
واعتبر المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسوسة قيس قعلول أن للقطاع آفاقا كبيرة، حيث تتولى المندوبية مرافقة الباعثين الشبان في هذا المجال و الامتيازات التي توفرها لهم الدولة وتسهيل العلاقات مع الإدارات ذات الصلة، ومساعدتهم في التمويل والتسويق والتأطير تقنيا على مستوى تحسين المنتوج.
واعتبر قعلول أن القطاع لا يخلو من الأزمة لكن الاستثمار فيه يُعدّ من أسهل الاستثمارات قياسا بقطاعات أخرى ولا يتطلب سوى الكفاءة. ولا تزال مدينة سوسة العتيقة خصوصا محافظة على إحياء الصناعات التقليدية من خلال انتشار الورشات المتخصصة في مجالات متعددة، واعتبرت فاطمة لحمر بوشناق، وهي صاحبة ورشة للتطريز أنّ الحرفي إذا كان متكوّنا على أسس سليمة لن يواجه أية صعوبة وأن من «يشتكي» من الصعوبات إنما يشكو خللا.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017