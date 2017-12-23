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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
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سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق ـ مكتب الساحل:
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت الحوافز اللازمة من الدولة وإذا آمن الباعثون الشبان بجدوى القطاع وما يوفره من فرص مستقبلا.
واعتبر المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسوسة قيس قعلول أن للقطاع آفاقا كبيرة، حيث تتولى المندوبية مرافقة الباعثين الشبان في هذا المجال و الامتيازات التي توفرها لهم الدولة وتسهيل العلاقات مع الإدارات ذات الصلة، ومساعدتهم في التمويل والتسويق والتأطير تقنيا على مستوى تحسين المنتوج.
واعتبر قعلول أن القطاع لا يخلو من الأزمة لكن الاستثمار فيه يُعدّ من أسهل الاستثمارات قياسا بقطاعات أخرى ولا يتطلب سوى الكفاءة. ولا تزال مدينة سوسة العتيقة خصوصا محافظة على إحياء الصناعات التقليدية من خلال انتشار الورشات المتخصصة في مجالات متعددة، واعتبرت فاطمة لحمر بوشناق، وهي صاحبة ورشة للتطريز أنّ الحرفي إذا كان متكوّنا على أسس سليمة لن يواجه أية صعوبة وأن من «يشتكي» من الصعوبات إنما يشكو خللا.

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سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
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شروق الجهات
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق ـ مكتب الساحل:
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت الحوافز اللازمة من الدولة وإذا آمن الباعثون الشبان بجدوى القطاع وما يوفره من فرص مستقبلا.
واعتبر المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسوسة قيس قعلول أن للقطاع آفاقا كبيرة، حيث تتولى المندوبية مرافقة الباعثين الشبان في هذا المجال و الامتيازات التي توفرها لهم الدولة وتسهيل العلاقات مع الإدارات ذات الصلة، ومساعدتهم في التمويل والتسويق والتأطير تقنيا على مستوى تحسين المنتوج.
واعتبر قعلول أن القطاع لا يخلو من الأزمة لكن الاستثمار فيه يُعدّ من أسهل الاستثمارات قياسا بقطاعات أخرى ولا يتطلب سوى الكفاءة. ولا تزال مدينة سوسة العتيقة خصوصا محافظة على إحياء الصناعات التقليدية من خلال انتشار الورشات المتخصصة في مجالات متعددة، واعتبرت فاطمة لحمر بوشناق، وهي صاحبة ورشة للتطريز أنّ الحرفي إذا كان متكوّنا على أسس سليمة لن يواجه أية صعوبة وأن من «يشتكي» من الصعوبات إنما يشكو خللا.

محمد علي خليفة
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23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
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