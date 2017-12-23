جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات

رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف صعوبات كبيرة تتوزع على ثلاث واجهات منها ما يتعلق بغياب مسالك ترويج المنتوج و منها ما يتعلق بغياب إحاطة الدولة و منها ما يتعلق بارتفاع كلفة الانتاج.

الحرفي نور الدين ايميزي أكد أن صعوبات الترويج شكلت مشكلا حقيقيا يقف بالمرصاد في وجه النشاط في ظل غياب معارض قارة و مسالك توزيع حيث يقتصر عرض المنتوج على المناسبات.

أما الحرفية سهام بن عمر فتعتبر أن ارتفاع كلفة الانتاج و غياب دعم الدولة يمثلان مشكلا كبيرا للحرفي الذي يبقى تحت طائلة البحث عن قروض لتجهيز الورشات و اقتناء المواد الاولية النادرة و صعوبات القطاع لا تقف عند هذا الحد بل تحاوزته لتشمل المديونية التي أثقلت كاهل الحرفيين و حالت دون حصولهم علی قروض للانطلاق من جديد. ما يعيشه قطاع الصناعات التقليدية بجهة جندوبة من صعوبات لا ينفي نجاح بعض الحرفيين في ضرب موعد مع التحدي على غرار الحرفي شكري السلطاني من عين دراهم الذي طوّع الخشب و حوله الى تحف نادرة و لم تمنعه اعاقته العضوية من الخلق والابداع بما عجل بتكريمه من طرف وزيرة السياحة خلال الصائفة و وجد منتوجه رواجا بما جعله مثالا يحتذى ..





عبد الكريم السلطاني