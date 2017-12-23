جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات

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رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف صعوبات كبيرة تتوزع على ثلاث واجهات منها ما يتعلق بغياب مسالك ترويج المنتوج و منها ما يتعلق بغياب إحاطة الدولة و منها ما يتعلق بارتفاع كلفة الانتاج.
الحرفي نور الدين ايميزي أكد أن صعوبات الترويج شكلت مشكلا حقيقيا يقف بالمرصاد في وجه النشاط في ظل غياب معارض قارة و مسالك توزيع حيث يقتصر عرض المنتوج على المناسبات.
أما الحرفية سهام بن عمر فتعتبر أن ارتفاع كلفة الانتاج و غياب دعم الدولة يمثلان مشكلا كبيرا للحرفي الذي يبقى تحت طائلة البحث عن قروض لتجهيز الورشات و اقتناء المواد الاولية النادرة و صعوبات القطاع لا تقف عند هذا الحد بل تحاوزته لتشمل المديونية التي أثقلت كاهل الحرفيين و حالت دون حصولهم علی قروض للانطلاق من جديد. ما يعيشه قطاع الصناعات التقليدية بجهة جندوبة من صعوبات لا ينفي نجاح بعض الحرفيين في ضرب موعد مع التحدي على غرار الحرفي شكري السلطاني من عين دراهم الذي طوّع الخشب و حوله الى تحف نادرة و لم تمنعه اعاقته العضوية من الخلق والابداع بما عجل بتكريمه من طرف وزيرة السياحة خلال الصائفة و وجد منتوجه رواجا بما جعله مثالا يحتذى ..
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف صعوبات كبيرة تتوزع على ثلاث واجهات منها ما يتعلق بغياب مسالك ترويج المنتوج و منها ما يتعلق بغياب إحاطة الدولة و منها ما يتعلق بارتفاع كلفة الانتاج.
الحرفي نور الدين ايميزي أكد أن صعوبات الترويج شكلت مشكلا حقيقيا يقف بالمرصاد في وجه النشاط في ظل غياب معارض قارة و مسالك توزيع حيث يقتصر عرض المنتوج على المناسبات.
أما الحرفية سهام بن عمر فتعتبر أن ارتفاع كلفة الانتاج و غياب دعم الدولة يمثلان مشكلا كبيرا للحرفي الذي يبقى تحت طائلة البحث عن قروض لتجهيز الورشات و اقتناء المواد الاولية النادرة و صعوبات القطاع لا تقف عند هذا الحد بل تحاوزته لتشمل المديونية التي أثقلت كاهل الحرفيين و حالت دون حصولهم علی قروض للانطلاق من جديد. ما يعيشه قطاع الصناعات التقليدية بجهة جندوبة من صعوبات لا ينفي نجاح بعض الحرفيين في ضرب موعد مع التحدي على غرار الحرفي شكري السلطاني من عين دراهم الذي طوّع الخشب و حوله الى تحف نادرة و لم تمنعه اعاقته العضوية من الخلق والابداع بما عجل بتكريمه من طرف وزيرة السياحة خلال الصائفة و وجد منتوجه رواجا بما جعله مثالا يحتذى ..
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017