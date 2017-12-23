الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
شروق الجهات
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف صعوبات كبيرة تتوزع على ثلاث واجهات منها ما يتعلق بغياب مسالك ترويج المنتوج و منها ما يتعلق بغياب إحاطة الدولة و منها ما يتعلق بارتفاع كلفة الانتاج.

الحرفي نور الدين ايميزي أكد أن صعوبات الترويج شكلت مشكلا حقيقيا يقف بالمرصاد في وجه النشاط في ظل غياب معارض قارة و مسالك توزيع حيث يقتصر عرض المنتوج على المناسبات.
أما الحرفية سهام بن عمر فتعتبر أن ارتفاع كلفة الانتاج و غياب دعم الدولة يمثلان مشكلا كبيرا للحرفي الذي يبقى تحت طائلة البحث عن قروض لتجهيز الورشات و اقتناء المواد الاولية النادرة و صعوبات القطاع لا تقف عند هذا الحد بل تحاوزته لتشمل المديونية التي أثقلت كاهل الحرفيين و حالت دون حصولهم علی قروض للانطلاق من جديد. ما يعيشه قطاع الصناعات التقليدية بجهة جندوبة من صعوبات لا ينفي نجاح بعض الحرفيين في ضرب موعد مع التحدي على غرار الحرفي شكري السلطاني من عين دراهم الذي طوّع الخشب و حوله الى تحف نادرة و لم تمنعه اعاقته العضوية من الخلق والابداع بما عجل بتكريمه من طرف وزيرة السياحة خلال الصائفة و وجد منتوجه رواجا بما جعله مثالا يحتذى ..

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف صعوبات كبيرة تتوزع على ثلاث واجهات منها ما يتعلق بغياب مسالك ترويج المنتوج و منها ما يتعلق بغياب إحاطة الدولة و منها ما يتعلق بارتفاع كلفة الانتاج.

الحرفي نور الدين ايميزي أكد أن صعوبات الترويج شكلت مشكلا حقيقيا يقف بالمرصاد في وجه النشاط في ظل غياب معارض قارة و مسالك توزيع حيث يقتصر عرض المنتوج على المناسبات.
أما الحرفية سهام بن عمر فتعتبر أن ارتفاع كلفة الانتاج و غياب دعم الدولة يمثلان مشكلا كبيرا للحرفي الذي يبقى تحت طائلة البحث عن قروض لتجهيز الورشات و اقتناء المواد الاولية النادرة و صعوبات القطاع لا تقف عند هذا الحد بل تحاوزته لتشمل المديونية التي أثقلت كاهل الحرفيين و حالت دون حصولهم علی قروض للانطلاق من جديد. ما يعيشه قطاع الصناعات التقليدية بجهة جندوبة من صعوبات لا ينفي نجاح بعض الحرفيين في ضرب موعد مع التحدي على غرار الحرفي شكري السلطاني من عين دراهم الذي طوّع الخشب و حوله الى تحف نادرة و لم تمنعه اعاقته العضوية من الخلق والابداع بما عجل بتكريمه من طرف وزيرة السياحة خلال الصائفة و وجد منتوجه رواجا بما جعله مثالا يحتذى ..

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿