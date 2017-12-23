الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 23 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
شروق الجهات
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تطاوين ـ الشروق
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل واهدافها لم تكتمل لأنها فشلت بفعل الانتصاب الفوضوي في ان تكون نقطة اشعاع مهمة فظلت صعوبات الترويج والتسويق الشغل الشاغل لأهل المهنة بهذه القرية الذين يعاني منتوجهم ركودا قاتلا.
جولة صغيرة في القرية الحرفية بمدينة تطاوين كفيلة بان تكشف لنا تأزم هذا الفضاء الذي اغلقت أغلب محلاته (15 دكانا) بسبب معاليم الكراء والديون وبقيت 5 محلات يكابد اصحابها مختلف المشاكل.
«البلغة» و»الحوكي» و»المرقوم» و»التطريز على الجلد» هي من بين الصناعات التقليدية التي كانت تؤثث المحلات الخمس والتي تعيش، حاليا، مرحلة «الاحتضار» اذ انها في طريقها الى الاندثار.
وفي تصريح لـ»الشروق» ارجعت الحرفية  فضيلة ذكار اسباب هذا الركود الى غياب مبادرات فعلية ورسمية لدعمهم وتشجيعهم ، حيث انه لا يتم تشريكهم في المعارض الجهوية والوطنية لترويج منتوجاتهم كما انه لا يتم تنظيم تظاهرات في مجال الصناعات التقليدية تنشط الحركة بالقرية الحرفية.
وفي سياق متصل، اشتكى عدد من الحرفيين الذين التقيناهم من ظاهرة الانتصاب الفوضوي الذي نتج عنه عزوف عن الاقبال على شراء بعض الصناعات التقليدية كـ»الجبة» التي تباع بأرخص الاسوام مقارنة بثمنها الباهض في محلات القرية الحرفية نظرا للإتقان في صناعتها.
وبهذه المناسبة، طالب هؤلاء الحرفيون بتحرك السلط المعنية وتوفير حلول ناجعة لمنتجي الحرف التقليدية بالقرية الحرفية من اجل استرجاع عافيتها المهنية.

يثرب مشيري
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تطاوين ـ الشروق
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل واهدافها لم تكتمل لأنها فشلت بفعل الانتصاب الفوضوي في ان تكون نقطة اشعاع مهمة فظلت صعوبات الترويج والتسويق الشغل الشاغل لأهل المهنة بهذه القرية الذين يعاني منتوجهم ركودا قاتلا.
جولة صغيرة في القرية الحرفية بمدينة تطاوين كفيلة بان تكشف لنا تأزم هذا الفضاء الذي اغلقت أغلب محلاته (15 دكانا) بسبب معاليم الكراء والديون وبقيت 5 محلات يكابد اصحابها مختلف المشاكل.
«البلغة» و»الحوكي» و»المرقوم» و»التطريز على الجلد» هي من بين الصناعات التقليدية التي كانت تؤثث المحلات الخمس والتي تعيش، حاليا، مرحلة «الاحتضار» اذ انها في طريقها الى الاندثار.
وفي تصريح لـ»الشروق» ارجعت الحرفية  فضيلة ذكار اسباب هذا الركود الى غياب مبادرات فعلية ورسمية لدعمهم وتشجيعهم ، حيث انه لا يتم تشريكهم في المعارض الجهوية والوطنية لترويج منتوجاتهم كما انه لا يتم تنظيم تظاهرات في مجال الصناعات التقليدية تنشط الحركة بالقرية الحرفية.
وفي سياق متصل، اشتكى عدد من الحرفيين الذين التقيناهم من ظاهرة الانتصاب الفوضوي الذي نتج عنه عزوف عن الاقبال على شراء بعض الصناعات التقليدية كـ»الجبة» التي تباع بأرخص الاسوام مقارنة بثمنها الباهض في محلات القرية الحرفية نظرا للإتقان في صناعتها.
وبهذه المناسبة، طالب هؤلاء الحرفيون بتحرك السلط المعنية وتوفير حلول ناجعة لمنتجي الحرف التقليدية بالقرية الحرفية من اجل استرجاع عافيتها المهنية.

يثرب مشيري
تقرؤون أيضا
صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض...
المزيد >>
تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل...
المزيد >>
جندوبة:قطاع يتحدّى الصعوبات
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
رغم أهمية قطاع الصناعات التقليدية بحندوبة حيث ينشط 04 الاف حرفي يتوزعون علی 50 مؤسسة فان هذا القطاع يعرف...
المزيد >>
سوسة :الصناعات التقليدية... لا تزال حيّــة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمثل الصناعات التقليدية في سوسة أحد القطاعات المربحة والقادرة على استقطاب اليد العاملة إذا ما توفّرت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
الدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سفير الإمارات يكشف عن أسباب منع التونسيات من السفر إلى... جريدة الشروق ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 شقيقة محمد البوعزيزي: "الضغوطات والتهديدات هي إلي خلاتنا... منع التونسيات من السفر إلى الإمارات؟ عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 11 للمحترفة 2 عاجل: السماح للتونسيات بالسفر الى دبي كاجراء استثنائي
﻿