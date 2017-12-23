تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية

تطاوين ـ الشروق

مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل واهدافها لم تكتمل لأنها فشلت بفعل الانتصاب الفوضوي في ان تكون نقطة اشعاع مهمة فظلت صعوبات الترويج والتسويق الشغل الشاغل لأهل المهنة بهذه القرية الذين يعاني منتوجهم ركودا قاتلا.

جولة صغيرة في القرية الحرفية بمدينة تطاوين كفيلة بان تكشف لنا تأزم هذا الفضاء الذي اغلقت أغلب محلاته (15 دكانا) بسبب معاليم الكراء والديون وبقيت 5 محلات يكابد اصحابها مختلف المشاكل.

«البلغة» و»الحوكي» و»المرقوم» و»التطريز على الجلد» هي من بين الصناعات التقليدية التي كانت تؤثث المحلات الخمس والتي تعيش، حاليا، مرحلة «الاحتضار» اذ انها في طريقها الى الاندثار.

وفي تصريح لـ»الشروق» ارجعت الحرفية فضيلة ذكار اسباب هذا الركود الى غياب مبادرات فعلية ورسمية لدعمهم وتشجيعهم ، حيث انه لا يتم تشريكهم في المعارض الجهوية والوطنية لترويج منتوجاتهم كما انه لا يتم تنظيم تظاهرات في مجال الصناعات التقليدية تنشط الحركة بالقرية الحرفية.

وفي سياق متصل، اشتكى عدد من الحرفيين الذين التقيناهم من ظاهرة الانتصاب الفوضوي الذي نتج عنه عزوف عن الاقبال على شراء بعض الصناعات التقليدية كـ»الجبة» التي تباع بأرخص الاسوام مقارنة بثمنها الباهض في محلات القرية الحرفية نظرا للإتقان في صناعتها.

وبهذه المناسبة، طالب هؤلاء الحرفيون بتحرك السلط المعنية وتوفير حلول ناجعة لمنتجي الحرف التقليدية بالقرية الحرفية من اجل استرجاع عافيتها المهنية.





يثرب مشيري