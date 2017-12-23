تطاوين:الانتصاب الفوضوي قضى على القرية الحرفية

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تطاوين ـ الشروق
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل واهدافها لم تكتمل لأنها فشلت بفعل الانتصاب الفوضوي في ان تكون نقطة اشعاع مهمة فظلت صعوبات الترويج والتسويق الشغل الشاغل لأهل المهنة بهذه القرية الذين يعاني منتوجهم ركودا قاتلا.
جولة صغيرة في القرية الحرفية بمدينة تطاوين كفيلة بان تكشف لنا تأزم هذا الفضاء الذي اغلقت أغلب محلاته (15 دكانا) بسبب معاليم الكراء والديون وبقيت 5 محلات يكابد اصحابها مختلف المشاكل.
«البلغة» و»الحوكي» و»المرقوم» و»التطريز على الجلد» هي من بين الصناعات التقليدية التي كانت تؤثث المحلات الخمس والتي تعيش، حاليا، مرحلة «الاحتضار» اذ انها في طريقها الى الاندثار.
وفي تصريح لـ»الشروق» ارجعت الحرفية فضيلة ذكار اسباب هذا الركود الى غياب مبادرات فعلية ورسمية لدعمهم وتشجيعهم ، حيث انه لا يتم تشريكهم في المعارض الجهوية والوطنية لترويج منتوجاتهم كما انه لا يتم تنظيم تظاهرات في مجال الصناعات التقليدية تنشط الحركة بالقرية الحرفية.
وفي سياق متصل، اشتكى عدد من الحرفيين الذين التقيناهم من ظاهرة الانتصاب الفوضوي الذي نتج عنه عزوف عن الاقبال على شراء بعض الصناعات التقليدية كـ»الجبة» التي تباع بأرخص الاسوام مقارنة بثمنها الباهض في محلات القرية الحرفية نظرا للإتقان في صناعتها.
وبهذه المناسبة، طالب هؤلاء الحرفيون بتحرك السلط المعنية وتوفير حلول ناجعة لمنتجي الحرف التقليدية بالقرية الحرفية من اجل استرجاع عافيتها المهنية.
تطاوين ـ الشروق
مثلت القرية الحرفية لسنوات احدى المحطات السياحية الهامة في الجهة واحتضنت عديد الحرفيين غير ان ذلك لم يتواصل واهدافها لم تكتمل لأنها فشلت بفعل الانتصاب الفوضوي في ان تكون نقطة اشعاع مهمة فظلت صعوبات الترويج والتسويق الشغل الشاغل لأهل المهنة بهذه القرية الذين يعاني منتوجهم ركودا قاتلا.
جولة صغيرة في القرية الحرفية بمدينة تطاوين كفيلة بان تكشف لنا تأزم هذا الفضاء الذي اغلقت أغلب محلاته (15 دكانا) بسبب معاليم الكراء والديون وبقيت 5 محلات يكابد اصحابها مختلف المشاكل.
«البلغة» و»الحوكي» و»المرقوم» و»التطريز على الجلد» هي من بين الصناعات التقليدية التي كانت تؤثث المحلات الخمس والتي تعيش، حاليا، مرحلة «الاحتضار» اذ انها في طريقها الى الاندثار.
وفي تصريح لـ»الشروق» ارجعت الحرفية فضيلة ذكار اسباب هذا الركود الى غياب مبادرات فعلية ورسمية لدعمهم وتشجيعهم ، حيث انه لا يتم تشريكهم في المعارض الجهوية والوطنية لترويج منتوجاتهم كما انه لا يتم تنظيم تظاهرات في مجال الصناعات التقليدية تنشط الحركة بالقرية الحرفية.
وفي سياق متصل، اشتكى عدد من الحرفيين الذين التقيناهم من ظاهرة الانتصاب الفوضوي الذي نتج عنه عزوف عن الاقبال على شراء بعض الصناعات التقليدية كـ»الجبة» التي تباع بأرخص الاسوام مقارنة بثمنها الباهض في محلات القرية الحرفية نظرا للإتقان في صناعتها.
وبهذه المناسبة، طالب هؤلاء الحرفيون بتحرك السلط المعنية وتوفير حلول ناجعة لمنتجي الحرف التقليدية بالقرية الحرفية من اجل استرجاع عافيتها المهنية.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017