صناعتنـا التقليديّـة تحتضـر وهويتنـــا فــي خطـــــر

يظلّ قطاع الصناعات التقليدية عنوان الهوية التونسية، ورغم ما يعيشه من مشاكل وصعوبات تصل به حد الازمة في بعض المجالات فاننا لا نجانب الصواب حين نقول ان الصناعات التقليدية هي جزء لا يتجزأ من الهوية التونسية لكن القطاع يواجه تحديات كبرى أهمها غلاء المواد الاولية وندرة اليد العاملة وحتى ان تجاوزت الدولة هذا الاشكال فان مشاكل اخرى تبرز الى السطح لعل اهمها مشكل الترويج وقلة الاقبال ومنافسة البضائع الصينية المقلدة وخاصة غياب السائح الاجنبي الذي يعتبر المستهلك الاول لهذا المنتوج. فهل تصمد صناعاتنا التقليدية أمام هذه الصعوبات ؟

الهاشمي زيتون