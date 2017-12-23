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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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«الشروق» تنفرد بنشر كواليس منع التونسيات من السفر للامارات: رسالة الكترونية وراء المنع وغضب التونسيين أطاح بالقرار
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القضائي
«الشروق» تنفرد بنشر كواليس منع التونسيات من السفر للامارات: رسالة الكترونية وراء المنع وغضب التونسيين أطاح بالقرار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس _ الشروق :
سمحت امس السلطات الاماراتية بدخول التونسيات إلى دبي بعد منعهن من قبل شركة الطيران بعد أن أرسلت رسالة إلكترونية لمقر شركتهم و فروعها داخل العاصمة و مطار تونس قرطاج الدولي .
«الشروق» في مطار تونس قرطاج اين كان لها لقاء مع تونسيات تم منعهن من التوجه نحو دبي في الرحلة الوحيدة المتوجهة للإمارات.
كان من المنتظر أن تقلع طائرة الخطوط الإماراتية على الساعة الثالثة مساء و كانت تضم 90 بالمائة من المسافرين من التونسيين و عددا قليلا من الإماراتيين وطالبت إدارة الشركة من فروعها عدم السماح للتونسيات بصعود الطائرة بسبب أوامر « فوقية « .
أكد مصدر مطلع «للشروق» أنه على الساعة الواحدة من فجر يوم امس وصلت رسالة الكترونية لمقر فرع شرطة الطيران الامارتية تطلب من كامل موظفيها إيقاف معاملات السماح للتونسيات و الرضع من جنس الإناث الصعود على متن اي رحلة متوجهة نحو التراب الإماراتي سواء عبر تركيا أو غيرها من البلدان الأخرى.
من جهتها قالت مسؤولة بمطار تونس قرطاج الدولي في تصريح «للشروق» ان إدارات الحدود و الديوانة تفاجؤوا بالقرار و أعلموا الجهات المعنية كما نجح الامنيون في السيطرة على غضب المسافرات التونسيات وعائلاتهن خاصة بعد استفزازهن من قبل عدد من الموظفين .
على الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس وقبل مغادرة الطائرة نحو دبي تم إعلان رفع قرار منع التونسيات من السفر نحو الإمارات و عن هذا قالت موظفة بالشركة « للشروق» أنه سيتم الإعلان عن قرارات جديدة متعلقة بسفر التونسيات و سيتم الإعلان عنه في الابان.

متابعة : منى البوعزيزي ـ صور : طارق سلتان
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القضائي
«الشروق» تنفرد بنشر كواليس منع التونسيات من السفر للامارات: رسالة الكترونية وراء المنع وغضب التونسيين أطاح بالقرار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس _ الشروق :
سمحت امس السلطات الاماراتية بدخول التونسيات إلى دبي بعد منعهن من قبل شركة الطيران بعد أن أرسلت رسالة إلكترونية لمقر شركتهم و فروعها داخل العاصمة و مطار تونس قرطاج الدولي .
«الشروق» في مطار تونس قرطاج اين كان لها لقاء مع تونسيات تم منعهن من التوجه نحو دبي في الرحلة الوحيدة المتوجهة للإمارات.
كان من المنتظر أن تقلع طائرة الخطوط الإماراتية على الساعة الثالثة مساء و كانت تضم 90 بالمائة من المسافرين من التونسيين و عددا قليلا من الإماراتيين وطالبت إدارة الشركة من فروعها عدم السماح للتونسيات بصعود الطائرة بسبب أوامر « فوقية « .
أكد مصدر مطلع «للشروق» أنه على الساعة الواحدة من فجر يوم امس وصلت رسالة الكترونية لمقر فرع شرطة الطيران الامارتية تطلب من كامل موظفيها إيقاف معاملات السماح للتونسيات و الرضع من جنس الإناث الصعود على متن اي رحلة متوجهة نحو التراب الإماراتي سواء عبر تركيا أو غيرها من البلدان الأخرى.
من جهتها قالت مسؤولة بمطار تونس قرطاج الدولي في تصريح «للشروق» ان إدارات الحدود و الديوانة تفاجؤوا بالقرار و أعلموا الجهات المعنية كما نجح الامنيون في السيطرة على غضب المسافرات التونسيات وعائلاتهن خاصة بعد استفزازهن من قبل عدد من الموظفين .
على الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس وقبل مغادرة الطائرة نحو دبي تم إعلان رفع قرار منع التونسيات من السفر نحو الإمارات و عن هذا قالت موظفة بالشركة « للشروق» أنه سيتم الإعلان عن قرارات جديدة متعلقة بسفر التونسيات و سيتم الإعلان عنه في الابان.

متابعة : منى البوعزيزي ـ صور : طارق سلتان
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بعد بيـع دار للتجمــع وأراض وأملاك أجانب في 7 ولايات:القبض على مافيا العقارات في العاصمة
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لغياب الأسس القانونية:المحكمة الادارية توقف قرار مصادرة أموال لـرجال أعمال
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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