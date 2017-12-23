«الشروق» تنفرد بنشر كواليس منع التونسيات من السفر للامارات: رسالة الكترونية وراء المنع وغضب التونسيين أطاح بالقرار

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تونس _ الشروق :
سمحت امس السلطات الاماراتية بدخول التونسيات إلى دبي بعد منعهن من قبل شركة الطيران بعد أن أرسلت رسالة إلكترونية لمقر شركتهم و فروعها داخل العاصمة و مطار تونس قرطاج الدولي .
«الشروق» في مطار تونس قرطاج اين كان لها لقاء مع تونسيات تم منعهن من التوجه نحو دبي في الرحلة الوحيدة المتوجهة للإمارات.
كان من المنتظر أن تقلع طائرة الخطوط الإماراتية على الساعة الثالثة مساء و كانت تضم 90 بالمائة من المسافرين من التونسيين و عددا قليلا من الإماراتيين وطالبت إدارة الشركة من فروعها عدم السماح للتونسيات بصعود الطائرة بسبب أوامر « فوقية « .
أكد مصدر مطلع «للشروق» أنه على الساعة الواحدة من فجر يوم امس وصلت رسالة الكترونية لمقر فرع شرطة الطيران الامارتية تطلب من كامل موظفيها إيقاف معاملات السماح للتونسيات و الرضع من جنس الإناث الصعود على متن اي رحلة متوجهة نحو التراب الإماراتي سواء عبر تركيا أو غيرها من البلدان الأخرى.
من جهتها قالت مسؤولة بمطار تونس قرطاج الدولي في تصريح «للشروق» ان إدارات الحدود و الديوانة تفاجؤوا بالقرار و أعلموا الجهات المعنية كما نجح الامنيون في السيطرة على غضب المسافرات التونسيات وعائلاتهن خاصة بعد استفزازهن من قبل عدد من الموظفين .
على الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس وقبل مغادرة الطائرة نحو دبي تم إعلان رفع قرار منع التونسيات من السفر نحو الإمارات و عن هذا قالت موظفة بالشركة « للشروق» أنه سيتم الإعلان عن قرارات جديدة متعلقة بسفر التونسيات و سيتم الإعلان عنه في الابان.
تونس _ الشروق :
سمحت امس السلطات الاماراتية بدخول التونسيات إلى دبي بعد منعهن من قبل شركة الطيران بعد أن أرسلت رسالة إلكترونية لمقر شركتهم و فروعها داخل العاصمة و مطار تونس قرطاج الدولي .
«الشروق» في مطار تونس قرطاج اين كان لها لقاء مع تونسيات تم منعهن من التوجه نحو دبي في الرحلة الوحيدة المتوجهة للإمارات.
كان من المنتظر أن تقلع طائرة الخطوط الإماراتية على الساعة الثالثة مساء و كانت تضم 90 بالمائة من المسافرين من التونسيين و عددا قليلا من الإماراتيين وطالبت إدارة الشركة من فروعها عدم السماح للتونسيات بصعود الطائرة بسبب أوامر « فوقية « .
أكد مصدر مطلع «للشروق» أنه على الساعة الواحدة من فجر يوم امس وصلت رسالة الكترونية لمقر فرع شرطة الطيران الامارتية تطلب من كامل موظفيها إيقاف معاملات السماح للتونسيات و الرضع من جنس الإناث الصعود على متن اي رحلة متوجهة نحو التراب الإماراتي سواء عبر تركيا أو غيرها من البلدان الأخرى.
من جهتها قالت مسؤولة بمطار تونس قرطاج الدولي في تصريح «للشروق» ان إدارات الحدود و الديوانة تفاجؤوا بالقرار و أعلموا الجهات المعنية كما نجح الامنيون في السيطرة على غضب المسافرات التونسيات وعائلاتهن خاصة بعد استفزازهن من قبل عدد من الموظفين .
على الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس وقبل مغادرة الطائرة نحو دبي تم إعلان رفع قرار منع التونسيات من السفر نحو الإمارات و عن هذا قالت موظفة بالشركة « للشروق» أنه سيتم الإعلان عن قرارات جديدة متعلقة بسفر التونسيات و سيتم الإعلان عنه في الابان.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017