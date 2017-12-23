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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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نـــــــــــــابل:يقتل والده المسن بطعنات في الظهر و الصدر
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القضائي
نـــــــــــــابل:يقتل والده المسن بطعنات في الظهر و الصدر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

جدت فجر يوم الجمعة جريمة قتل بمنطقة بئر شلوف بنابل ذهب ضحيتها شيخ عمره 80 سنة وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها «الشروق» من مصدر امني فإن الضحية نهض لصلاة الصبح الا انه فوجئ بانقضاض ابنه البالغ من العمر 34 سنة عليه وقيامه بتسديد طعنات متعددة على مستوى الظهر والصدر وعلى وقع صياح الشيخ نهضت الأم وطلبت ابنها الذي يسكن في الطابق الارضي وتمّ نقل الوالد الى المستشفى الا انه توفي متأثرا بمضاعفات الطعنات وقد تحولت النيابة العمومية وقاضي التحقيق الى موقع الحادثة وأذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بالتحقيق في القضية وحسب الأبحاث الاولية فإن القاتل الذي تم إيقافه يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع للعلاج لدى مختصة نفسية منذ 10 سنوات.

خالدالهرقام
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القضائي
نـــــــــــــابل:يقتل والده المسن بطعنات في الظهر و الصدر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

جدت فجر يوم الجمعة جريمة قتل بمنطقة بئر شلوف بنابل ذهب ضحيتها شيخ عمره 80 سنة وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها «الشروق» من مصدر امني فإن الضحية نهض لصلاة الصبح الا انه فوجئ بانقضاض ابنه البالغ من العمر 34 سنة عليه وقيامه بتسديد طعنات متعددة على مستوى الظهر والصدر وعلى وقع صياح الشيخ نهضت الأم وطلبت ابنها الذي يسكن في الطابق الارضي وتمّ نقل الوالد الى المستشفى الا انه توفي متأثرا بمضاعفات الطعنات وقد تحولت النيابة العمومية وقاضي التحقيق الى موقع الحادثة وأذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بالتحقيق في القضية وحسب الأبحاث الاولية فإن القاتل الذي تم إيقافه يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع للعلاج لدى مختصة نفسية منذ 10 سنوات.

خالدالهرقام
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بعد بيـع دار للتجمــع وأراض وأملاك أجانب في 7 ولايات:القبض على مافيا العقارات في العاصمة
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمكنت امس وحدات الامن الوطني بمركز نهج كولونيا بلافيات بالعاصمة من القبض على احد المتورطين في بيع املاك...
المزيد >>
لغياب الأسس القانونية:المحكمة الادارية توقف قرار مصادرة أموال لـرجال أعمال
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات مصادرة أموال منقولة وعقارات لـرجال أعمال تم ايقافهم في إطار حملة...
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في الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي:إحالة بعض الجرائم الارهابية على القضاء العسكري
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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