نـــــــــــــابل:يقتل والده المسن بطعنات في الظهر و الصدر

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جدت فجر يوم الجمعة جريمة قتل بمنطقة بئر شلوف بنابل ذهب ضحيتها شيخ عمره 80 سنة وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها «الشروق» من مصدر امني فإن الضحية نهض لصلاة الصبح الا انه فوجئ بانقضاض ابنه البالغ من العمر 34 سنة عليه وقيامه بتسديد طعنات متعددة على مستوى الظهر والصدر وعلى وقع صياح الشيخ نهضت الأم وطلبت ابنها الذي يسكن في الطابق الارضي وتمّ نقل الوالد الى المستشفى الا انه توفي متأثرا بمضاعفات الطعنات وقد تحولت النيابة العمومية وقاضي التحقيق الى موقع الحادثة وأذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بالتحقيق في القضية وحسب الأبحاث الاولية فإن القاتل الذي تم إيقافه يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع للعلاج لدى مختصة نفسية منذ 10 سنوات.
جدت فجر يوم الجمعة جريمة قتل بمنطقة بئر شلوف بنابل ذهب ضحيتها شيخ عمره 80 سنة وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها «الشروق» من مصدر امني فإن الضحية نهض لصلاة الصبح الا انه فوجئ بانقضاض ابنه البالغ من العمر 34 سنة عليه وقيامه بتسديد طعنات متعددة على مستوى الظهر والصدر وعلى وقع صياح الشيخ نهضت الأم وطلبت ابنها الذي يسكن في الطابق الارضي وتمّ نقل الوالد الى المستشفى الا انه توفي متأثرا بمضاعفات الطعنات وقد تحولت النيابة العمومية وقاضي التحقيق الى موقع الحادثة وأذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بالتحقيق في القضية وحسب الأبحاث الاولية فإن القاتل الذي تم إيقافه يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع للعلاج لدى مختصة نفسية منذ 10 سنوات.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017