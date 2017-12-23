نـــــــــــــابل:يقتل والده المسن بطعنات في الظهر و الصدر

جدت فجر يوم الجمعة جريمة قتل بمنطقة بئر شلوف بنابل ذهب ضحيتها شيخ عمره 80 سنة وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها «الشروق» من مصدر امني فإن الضحية نهض لصلاة الصبح الا انه فوجئ بانقضاض ابنه البالغ من العمر 34 سنة عليه وقيامه بتسديد طعنات متعددة على مستوى الظهر والصدر وعلى وقع صياح الشيخ نهضت الأم وطلبت ابنها الذي يسكن في الطابق الارضي وتمّ نقل الوالد الى المستشفى الا انه توفي متأثرا بمضاعفات الطعنات وقد تحولت النيابة العمومية وقاضي التحقيق الى موقع الحادثة وأذنت لفرقة الشرطة العدلية بنابل بالتحقيق في القضية وحسب الأبحاث الاولية فإن القاتل الذي تم إيقافه يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع للعلاج لدى مختصة نفسية منذ 10 سنوات.





خالدالهرقام