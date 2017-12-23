تفكيك عصابة خطيرة تورّط عناصرها في السطو على أكثر من 40 سيارة

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تونس ـ الشروق:
نجح أعوان الشرطة العدلية بالمرسى في اماطة اللثام عن عناصر عصابة تورّطوا في السطو على عشرات السيارات بعد تهشيم نوافذها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة. واء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيهم وهم أربعة شبان أصيلو جندوبة تسوّغوا منزلا صغيرا بجهة البحر الأزرق ويعمدون كل ليلة الى التجوّل والتنقل بين حدائق قرطاج وقمرت والمرسى، باستعمال سيارة رباعية الدفع، حيث يقومون بتهشيم بلّور السيارات المركونة أمام منازل أصحابها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة وأيضا ما يجدونه داخلها من أمال ونظارات شمسية ودفاتر صكوك وغيرها. وقد تعهّد أعوان الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في ملابسات تلك السرقات التي تصاعدت وتيرتها بشكل لافت، حيث يقوم المظنون فيهم في بعض الأحيان بخلع أبواب وتهيشيم بلّور كامل السيارات الرابضة بأحد الانهج أو الشوارع ثم يقومون بتفتيشها ببرودة دم والاستيلاء من داخلها على ما يجدونه من مختلف التجهيات. وبعد ثلاثة أيام من العمل الليلي تحت اشراف مباشر من رئيس فرقة الشرطة العدلية بالمرسى أمكن للأعوان فجر أمس ضبط المظنون فيهم متلبسين بتهشيم بلور سيارات بالمرسى، فتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا. وبالتحري معهم دلّوا على مكان اخفاء المسروق داخل المنزل الذي تسوّغوه بالبحر الازرق فتم حجزه وحجز السيارة التي يستعملونها في تنقلاتهم.
وحسب المعطيات الأولية فإن السرقات المرتكبة من طرف عناصر العصابة الخطيرة فاق الاربعين سرقة من داخل سيارة والابحاث لا تزال متواصلة معهم.
تونس ـ الشروق:
نجح أعوان الشرطة العدلية بالمرسى في اماطة اللثام عن عناصر عصابة تورّطوا في السطو على عشرات السيارات بعد تهشيم نوافذها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة. واء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيهم وهم أربعة شبان أصيلو جندوبة تسوّغوا منزلا صغيرا بجهة البحر الأزرق ويعمدون كل ليلة الى التجوّل والتنقل بين حدائق قرطاج وقمرت والمرسى، باستعمال سيارة رباعية الدفع، حيث يقومون بتهشيم بلّور السيارات المركونة أمام منازل أصحابها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة وأيضا ما يجدونه داخلها من أمال ونظارات شمسية ودفاتر صكوك وغيرها. وقد تعهّد أعوان الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في ملابسات تلك السرقات التي تصاعدت وتيرتها بشكل لافت، حيث يقوم المظنون فيهم في بعض الأحيان بخلع أبواب وتهيشيم بلّور كامل السيارات الرابضة بأحد الانهج أو الشوارع ثم يقومون بتفتيشها ببرودة دم والاستيلاء من داخلها على ما يجدونه من مختلف التجهيات. وبعد ثلاثة أيام من العمل الليلي تحت اشراف مباشر من رئيس فرقة الشرطة العدلية بالمرسى أمكن للأعوان فجر أمس ضبط المظنون فيهم متلبسين بتهشيم بلور سيارات بالمرسى، فتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا. وبالتحري معهم دلّوا على مكان اخفاء المسروق داخل المنزل الذي تسوّغوه بالبحر الازرق فتم حجزه وحجز السيارة التي يستعملونها في تنقلاتهم.
وحسب المعطيات الأولية فإن السرقات المرتكبة من طرف عناصر العصابة الخطيرة فاق الاربعين سرقة من داخل سيارة والابحاث لا تزال متواصلة معهم.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017