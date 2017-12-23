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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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تفكيك عصابة خطيرة تورّط عناصرها في السطو على أكثر من 40 سيارة
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القضائي
تفكيك عصابة خطيرة تورّط عناصرها في السطو على أكثر من 40 سيارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق:
نجح أعوان الشرطة العدلية بالمرسى في اماطة اللثام عن عناصر عصابة تورّطوا في السطو على عشرات السيارات بعد تهشيم نوافذها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة. واء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيهم وهم أربعة شبان أصيلو جندوبة تسوّغوا منزلا صغيرا بجهة البحر الأزرق ويعمدون كل ليلة الى التجوّل والتنقل بين حدائق قرطاج وقمرت والمرسى، باستعمال سيارة رباعية الدفع، حيث يقومون بتهشيم بلّور السيارات المركونة أمام منازل أصحابها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة وأيضا ما يجدونه داخلها من أمال ونظارات شمسية ودفاتر صكوك وغيرها. وقد تعهّد أعوان الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في ملابسات تلك السرقات التي تصاعدت وتيرتها بشكل لافت، حيث يقوم المظنون فيهم في بعض الأحيان بخلع أبواب وتهيشيم بلّور كامل السيارات الرابضة بأحد الانهج أو الشوارع ثم يقومون بتفتيشها ببرودة دم والاستيلاء من داخلها على ما يجدونه من مختلف التجهيات. وبعد ثلاثة أيام من العمل الليلي تحت اشراف مباشر من رئيس فرقة الشرطة العدلية بالمرسى أمكن للأعوان فجر أمس ضبط المظنون فيهم متلبسين بتهشيم بلور سيارات بالمرسى، فتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا. وبالتحري معهم دلّوا على مكان اخفاء المسروق داخل المنزل الذي تسوّغوه بالبحر الازرق فتم حجزه وحجز السيارة التي يستعملونها في تنقلاتهم.
وحسب المعطيات الأولية فإن السرقات المرتكبة من طرف عناصر العصابة الخطيرة فاق الاربعين سرقة من داخل سيارة والابحاث لا تزال متواصلة معهم.

سليم العجرودي
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القضائي
تفكيك عصابة خطيرة تورّط عناصرها في السطو على أكثر من 40 سيارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق:
نجح أعوان الشرطة العدلية بالمرسى في اماطة اللثام عن عناصر عصابة تورّطوا في السطو على عشرات السيارات بعد تهشيم نوافذها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة. واء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيهم وهم أربعة شبان أصيلو جندوبة تسوّغوا منزلا صغيرا بجهة البحر الأزرق ويعمدون كل ليلة الى التجوّل والتنقل بين حدائق قرطاج وقمرت والمرسى، باستعمال سيارة رباعية الدفع، حيث يقومون بتهشيم بلّور السيارات المركونة أمام منازل أصحابها وخلع أبوابها والاستيلاء من داخلها على تجهيزات مختلفة وأيضا ما يجدونه داخلها من أمال ونظارات شمسية ودفاتر صكوك وغيرها. وقد تعهّد أعوان الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في ملابسات تلك السرقات التي تصاعدت وتيرتها بشكل لافت، حيث يقوم المظنون فيهم في بعض الأحيان بخلع أبواب وتهيشيم بلّور كامل السيارات الرابضة بأحد الانهج أو الشوارع ثم يقومون بتفتيشها ببرودة دم والاستيلاء من داخلها على ما يجدونه من مختلف التجهيات. وبعد ثلاثة أيام من العمل الليلي تحت اشراف مباشر من رئيس فرقة الشرطة العدلية بالمرسى أمكن للأعوان فجر أمس ضبط المظنون فيهم متلبسين بتهشيم بلور سيارات بالمرسى، فتمت محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا. وبالتحري معهم دلّوا على مكان اخفاء المسروق داخل المنزل الذي تسوّغوه بالبحر الازرق فتم حجزه وحجز السيارة التي يستعملونها في تنقلاتهم.
وحسب المعطيات الأولية فإن السرقات المرتكبة من طرف عناصر العصابة الخطيرة فاق الاربعين سرقة من داخل سيارة والابحاث لا تزال متواصلة معهم.

سليم العجرودي
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23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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لغياب الأسس القانونية:المحكمة الادارية توقف قرار مصادرة أموال لـرجال أعمال
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات مصادرة أموال منقولة وعقارات لـرجال أعمال تم ايقافهم في إطار حملة...
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