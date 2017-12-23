يترصّدون الحرفاء داخل البنوك ويستولون على أموالهم



(الشروق) ـ مكتب صفاقس

نجح أعوان شرطة النجدة بصفاقس بالتعاون مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية في تفكيك عصابة مختصة في عمليات ‹›البراكاج›› ونجحوا في إيقاف شخص من ذوى السوابق العدلية و مفتش عنه اعترف بارتكابه رفقة 3 أشخاص آخرين سلسلة من عمليات السلب وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لأعوان شرطة النجدة بصفاقس .

وجاء بذات البلاغ أن العصابة تكلف فردا منها بترصد الأشخاص داخل البنوك لتعقب من يقوم بسحب المبالغ المالية اين يتم تتبعه بواسطة سيارة من قبل بقية المجموعة وفي أول فرصة ينزل صاحب المال من سيارته تقوم المجموعة بتهشيم بلور السيارة وسرقة المبلغ المالي.

وأكد ذات البلاغ أن الشرطة نجحت في الإيقاع بكل أفراد العصابة بالإستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة لترصد المشتبه بهم.





ابراهيم بن عمر