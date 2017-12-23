يترصّدون الحرفاء داخل البنوك ويستولون على أموالهم

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(الشروق) ـ مكتب صفاقس
نجح أعوان شرطة النجدة بصفاقس بالتعاون مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية في تفكيك عصابة مختصة في عمليات ‹›البراكاج›› ونجحوا في إيقاف شخص من ذوى السوابق العدلية و مفتش عنه اعترف بارتكابه رفقة 3 أشخاص آخرين سلسلة من عمليات السلب وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لأعوان شرطة النجدة بصفاقس .
وجاء بذات البلاغ أن العصابة تكلف فردا منها بترصد الأشخاص داخل البنوك لتعقب من يقوم بسحب المبالغ المالية اين يتم تتبعه بواسطة سيارة من قبل بقية المجموعة وفي أول فرصة ينزل صاحب المال من سيارته تقوم المجموعة بتهشيم بلور السيارة وسرقة المبلغ المالي.
وأكد ذات البلاغ أن الشرطة نجحت في الإيقاع بكل أفراد العصابة بالإستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة لترصد المشتبه بهم.
(الشروق) ـ مكتب صفاقس
نجح أعوان شرطة النجدة بصفاقس بالتعاون مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية في تفكيك عصابة مختصة في عمليات ‹›البراكاج›› ونجحوا في إيقاف شخص من ذوى السوابق العدلية و مفتش عنه اعترف بارتكابه رفقة 3 أشخاص آخرين سلسلة من عمليات السلب وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لأعوان شرطة النجدة بصفاقس .
وجاء بذات البلاغ أن العصابة تكلف فردا منها بترصد الأشخاص داخل البنوك لتعقب من يقوم بسحب المبالغ المالية اين يتم تتبعه بواسطة سيارة من قبل بقية المجموعة وفي أول فرصة ينزل صاحب المال من سيارته تقوم المجموعة بتهشيم بلور السيارة وسرقة المبلغ المالي.
وأكد ذات البلاغ أن الشرطة نجحت في الإيقاع بكل أفراد العصابة بالإستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة لترصد المشتبه بهم.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017