صفاقس:تطورات جديدة في قضية الـ4 مليارات المحجوزة في شاحنة :توجيه تهمة «غسيل أموال » إلى صاحب المصنع والسائق

علمت «الشروق» أن دائرة الإتهام بمحكمة صفاقس 2 قررت إحالة ملف قضية الشاحنة التي تم حجزها في بداية هذا العام محملة بـ4 مليارات في شكل عملة أجنبية وتونسية إلى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية للتحقيق مع المتهمين الإثنين - صاحب مصنع «موس» وسائق الشاحنة - بتهمة «غسيل أموال».

(الشروق) ـ مكتب صفاقس

قضية الحال كنا قد نشرنا تفاصيلها في أعداد سابقة ، وتشير معطياتها إلى انه مع بداية شهر جانفي من العام الحالي ، استوقفت شرطة المرور بمعتمدية المحرس شاحنة حشايا « موس « «في إطار عملها الروتيني ، وبالتثبت من صندوقها الخلفي لم يجدوا إلا 4 حشايا وهو ما أثار في بعضهم الشك والريبة التي سرعان ما تعمقت خاصة عندما أبدى السائق سلوكا غير عادي يمزج بين الارتباك والتظاهر بالعجلة من أمره لمغادرة المكان .

فتش الأعوان كل أركان الشاحنة وخاصة الجزء الفاصل بين مقدمة الشاحنة وصندوقها الواقع وراء السائق أين تم استحداث جزء فاصل بينهما عبارة عن « قسيمة « من الخشب.. وبفتحها ظهرت الأوراق المالية المرصفة بدقة...

تم تطويق الشاحنة بعدد هام من الأمنيين، ليتم لاحقا إفراغها ونقلها من معتمدية المحرس إلى إدارة إقليم صفاقس، في حين تم تحويل السائق إلى مقر الشرطة العدلية الجنوبية ليخضع للتحقيقات.. المتهم البالغ 40 عاما تقريبا أنكر وقتها علمه بما يحمل في الشاحنة، مؤكدا انه كان قد غادر المصنع الذي يشتغل فيه بمدنين في اتجاه العاصمة أين أفرغ حمولتين من الأثاث بمنطقتين مختلفتين، وقد ترك الشاحنة عند إفراغ الحمولة على ذمة عدد من العملة وركن في إحدى المقاهي للراحة، ثم استرجع الشاحنة ليعود إلى مقر عمله بالجنوب التونسي غير عالم بأي شيء.

إصرار المتهم على الإنكار لم يعفه من الإيقاف بعد استشارة النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 2 وقد تام حجز كل العملة بإدارة الإقليم بصفاقس وبتنسيق بين الشرطة العدلية الجنوبية وعدد من الموظفين بالبنك المركزي انطلقوا في عد الأموال مستعينين بآلات للعد باعتبار ضخامة المحجوز

المحجوز قدر بمليار و630 ألف أورو و24 ألف دولار أمريكي، مما يعني أن القيمة الجملية تناهز الـ4 مليارات و130 ألف دينار تونسي تقريبا ، ومواصلة للأبحاث ، تم إيقاف صاحب المصنع الذى مازال يتمسك بعدم علمه بمصدر الأموال المحجوزة بالرغم من أن التحريات كشفت تنقلاته العديدة إلى بعض الدول وهو ما مكنه من الحصول على بعض الإقامة المؤقتة بتركيا .





راشد شعور