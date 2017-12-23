في الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي:إحالة بعض الجرائم الارهابية على القضاء العسكري

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تونس ـ الشروق
علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للأمن القومي سيدعو إلى تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب. وحسب مصادر الشروق فإن ملف قانون مكافحة الارهاب تم تدارسه منذ أكثر من طرف أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي علما وأن القانون المذكور تم سنّه في شهر جويلية 2015 وبحث المجلس في هنات هذا القانون ومدى فاعليته في معاضدة مجهود الدولة في مكافحة الارهاب وحسب معطيات ثابتة للشروق فإن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للأمن القومي إلى سنّ تنقيح على قانون جويلية 2015 وذلك باتجاه إحالة بعض الجرائم الارهابية إلى اختصاص القضاء العسكري دون سواه وذلك في إطار سعي الدولة إلى ايجاد قوانين ناجزة في محاربة الإرهاب وأكثر فعالية.
والجرائم الارهابية التي ينتظر إسناد حصر اختصاص النظر فيها إلى القضاء العسكري تتمثل في الجرائم الارهابية التي تستهدف أمنيين وعسكريين ومقرات أمنية وعسكرية ومن غير المستبعد أن يشمل التنقيح الجديد الأسلاك الحاملة للسلاح ومقراتها في إطار التوسع في الحرب على الارهاب.
تونس ـ الشروق
علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للأمن القومي سيدعو إلى تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب. وحسب مصادر الشروق فإن ملف قانون مكافحة الارهاب تم تدارسه منذ أكثر من طرف أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي علما وأن القانون المذكور تم سنّه في شهر جويلية 2015 وبحث المجلس في هنات هذا القانون ومدى فاعليته في معاضدة مجهود الدولة في مكافحة الارهاب وحسب معطيات ثابتة للشروق فإن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للأمن القومي إلى سنّ تنقيح على قانون جويلية 2015 وذلك باتجاه إحالة بعض الجرائم الارهابية إلى اختصاص القضاء العسكري دون سواه وذلك في إطار سعي الدولة إلى ايجاد قوانين ناجزة في محاربة الإرهاب وأكثر فعالية.
والجرائم الارهابية التي ينتظر إسناد حصر اختصاص النظر فيها إلى القضاء العسكري تتمثل في الجرائم الارهابية التي تستهدف أمنيين وعسكريين ومقرات أمنية وعسكرية ومن غير المستبعد أن يشمل التنقيح الجديد الأسلاك الحاملة للسلاح ومقراتها في إطار التوسع في الحرب على الارهاب.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017