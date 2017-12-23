في الاجتماع القادم لمجلس الأمن القومي:إحالة بعض الجرائم الارهابية على القضاء العسكري

تونس ـ الشروق

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للأمن القومي سيدعو إلى تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب. وحسب مصادر الشروق فإن ملف قانون مكافحة الارهاب تم تدارسه منذ أكثر من طرف أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي علما وأن القانون المذكور تم سنّه في شهر جويلية 2015 وبحث المجلس في هنات هذا القانون ومدى فاعليته في معاضدة مجهود الدولة في مكافحة الارهاب وحسب معطيات ثابتة للشروق فإن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للأمن القومي إلى سنّ تنقيح على قانون جويلية 2015 وذلك باتجاه إحالة بعض الجرائم الارهابية إلى اختصاص القضاء العسكري دون سواه وذلك في إطار سعي الدولة إلى ايجاد قوانين ناجزة في محاربة الإرهاب وأكثر فعالية.

والجرائم الارهابية التي ينتظر إسناد حصر اختصاص النظر فيها إلى القضاء العسكري تتمثل في الجرائم الارهابية التي تستهدف أمنيين وعسكريين ومقرات أمنية وعسكرية ومن غير المستبعد أن يشمل التنقيح الجديد الأسلاك الحاملة للسلاح ومقراتها في إطار التوسع في الحرب على الارهاب.





سليم العجرودي