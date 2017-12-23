لغياب الأسس القانونية:المحكمة الادارية توقف قرار مصادرة أموال لـرجال أعمال

تونس ـ الشروق

قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات مصادرة أموال منقولة وعقارات لـرجال أعمال تم ايقافهم في إطار حملة مكافحة الفساد، من بينهم الصحبي سعد الله ونجيب إسماعيل ومحمد الفقيه وفتحي جنيح ومنذر جنيح وعادل جنيح.

اوضحت المحكمة الادارية ان القرارات الرامية الى الاذن بتأجيل وتوقيف تنفيذ القرار الصادر والقاضي باعتبار الاملاك المنقولة والعقارية والحقوق الراجعة للعارضين مشمولة بأحكام المصادرة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الاول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية واحالتها لفائدة الدولة التونسية عدا ما له صبغة معاشية له ولمن تجب ولايته من القصر وما استثناه القانون وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية.

تعليل المحكمة

جاء بتعليل المحكمة الادارية وفق ما تحصلت عليه «الشروق» من معطيات ان لجنة المصادرة المطعون في قراراتها تتمتع بصلاحيات واسعة في اعمالها وفي جمع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق من الهياكل الادارية والمؤسسات العمومية والخاصة مهما كان صنفها .

كما يمكنها الاتصال بجميع المحاكم دون مجابهتها بالسر المهني كطلب الاذن بجمع اعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الاموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة .

واضافت المحكمة الادارية ان اتخاذ الجهة المطلوبة لقرار يمثل استثناء لمبدإ حق الشخص في الانتفاع بملكه يحتم عليها تأسيس قرارها على قرائن متظافرة واثباتات جدية لحقيقة علاقة المصادرة امواله بالأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على اموال منقولة اوعقارية اوحقوق جراء علاقاتهم بأولئك الاشخاص لا على مجرد الافتراض والتخمين خاصة في ظل تمتع اللجنة بصلاحيات واسعة في مجال البحث والتقصي.وعلاوة على استناد المطالب الراهنة على اسانيد جدية في ظاهرها فان التمادي في تنفيذ القرارات المراد ايقاف تنفيذها من شانه ان يسبب للمدعين نتائج يصعب تداركها بعد تعطل الاعمال وما سينجر عن ذلك من اخلال بالالتزامات المالية تجاه الدائنين والمتعاملين معهم وما قد يستتبع ذلك من اعلان افلاس الشركات وفقدانها لسمعتها التجارية ومكانتها في السوق فضلا عن احالة اموال العارضين الى ملك الدولة تنفيذا لقرار المصادرة والتي شرعت الدولة في القيام به من خلال جردها واحصائها في مرحلة اولى ثم احالتها على لجنة التصرف في الاملاك المصادرة في مرحلة ثانية تمهيدا للتفويت فيها في مرحلة اخيرة سيؤدي بالضرورة الى فقدانه لتلك الممتلكات واحالتها للغير وهوما يعني صعوبة استرجاعها لاحقا.

وتبعا لذلك قررت المحكمة الاذن بتوقيف تنفيذ القرارات المطعون فيها جزئيا.

لا سند قانوني

اوضح مصدر قانوني لـ»الشروق» ان المحكمة الادارية سبق وان اعتبرت بخصوص قضية رجل الاعمال شفيق جراية انها غير مختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ باعتبار ان النظر في قرار المصادرة هو مساس من المرسوم المحصن من الطعن.

ورغم أن بقية رجال الاعمال المصادرة اموالهم اعتمدوا على نفس الاساس القانوني أي الفرع الثاني من الفصل الاول لمرسوم المصادرة إلا أن المحكمة اتخذت اتجاها مغايرا تماما واعتبرت نفسها مختصة بالنظر.

وعليه فان «الارتباك» في موقف الرئيس الاول للمحكمة الادارية بخصوص نفس الوضعيات القانونية يجعل من فقه القضاء الاداري غير مستقر.

وقال مصدرنا انه يمكن ان ينعكس سلبا على الدور الذي تلعبه المحكمة الادارية في حماية المشروعية وايجاد المعادلة الصعبة بين حقوق المنظورين والسلطة التنفيذية.

وانتهى بالقول ان المصادرة تمت على اساس مجرد قائمة صادرة عن الديوانة دون الادلاء بما يفيد الصلة بين رجال الاعمال والاشخاص الواردة اسماؤهم بالقائمة .

الفصل الأول (فقرة ثانية) من المرسوم عدد 47 لسنة 2011

«ولا تشمل المصادرة الاموال المنقولة والعقارية المكتسبة بموجب الارث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط ان يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى ادارة الجباية».

متابعة : ايمان بن عزيزة