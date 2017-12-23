بعد بيـع دار للتجمــع وأراض وأملاك أجانب في 7 ولايات:القبض على مافيا العقارات في العاصمة

تمكنت امس وحدات الامن الوطني بمركز نهج كولونيا بلافيات بالعاصمة من القبض على احد المتورطين في بيع املاك الدولة بطريقة غير قانونية وباستعمال التزوير ليتم الكشف عن باقي العصابة.

تونس (الشروق)

«الشروق» تنشر تفاصيل واسرار الاطاحة بعناصر العصابة التي تقوم ببيع املاك الدولة عبر تزوير محاضر وأختام مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.

اتصل احد المواطنين بوحدات الامن الوطني بنهج كولونيا بالعاصمة وأعلمهم ان هناك شخصا يدعي انه محام ووعده بمساعدته في الحصول على مأوى سيارات بالعاصمة بطريقة غير قانونية مقابل توفير مبلغ مالي يقدر بـ24 الف دينار يتم دفعه على مراحل الى حين الانتهاء كليا من عملية تحويل الملكية باسمه.

البداية

كما اكد المتصل بانه اتجه نحوفرع هيئة المحامين بتونس وأعلمهم بهوية المحامي الذي اتصل به ليتم اعلامه بانه لا يوجد اسم لهذا المحامي وبانه تعرض لعملية تحيل ليقوم اثر ذلك بالاتصال بوحدات الامن الوطني بنهج كولونيا الذين قرروا وضع خطة محكمة للإطاحة بهذا الشخص المتهم بالتحيل .

قام المواطن بتحديد موعد باحد نزل العاصمة للقاء المحامي الوهمي وعند حضوره الى المكان انتشرت وحدات الامن داخل النزل الى حين دخول الشخص المطلوب الذي تم القاء القبض عليه

واثناء تفقد هويته تبين انه عامل يومي ويستعمل بطاقة تعريف شقيقه نظرا لكونه صادرة بشأنه مناشير تفتيش في عدد من القضايا ومطلوب لعدد من الاجهزة الامنية لتورطه في جرائم حق عام .

المحامي والمفاجأة

بعد القبض على المتهم قام بالاتصال باحد المحامين وعند حضوره لمقر مركز الامن الوطني بنهج كولونيا تبين انه صادرة بشأنه حكم بالمؤبد بسبب تورطه في بيع مقر دار التجمع بولاية بن عروس مع عدد من العناصر المشاركة في ما يسمى بمافيا العقارات التي تنشط داخل 7 ولايات على غرار تونس ومنوبة وبن عروس واريانة ونابل والقيروان وبنزرت .

كما تبين ايضا ان هذه العصابة قامت بالتفويت في مقر التجمع بولاية بن عروس وحصل المتهم الذي ادعى بانه قام بعملية البيع على مبلغ 300 الف دينار كثمن لتحمله التتبع الجزائي ليدعي لاحقا بانه مصاب بمرض نفسي ويخرج من السجن .

اثناء عملية القبض على المتهم الرئيسي في القضية تم حجز عشرات الملفات والوثائق التابعة لمكاتب محامين ليتبين انها مزورة ويتم استعمالها لاقناع الضحايا بان عمليات البيع قانونية كما يتم التفويت في العقارات التي تمتلكها الدولة او أشخاص غادروا التراب التونسي وتَرَكُوا ممتلكاتهم اومتوفين بالتنسيق بين عناصر الشبكة المتورطة وموظفين في عدد من الادارت التونسية .

العقارات

يتم اختيار الاراضي التابعة للدولة والتي لم يتم بعد طرحها للبيع ليقوم عناصر العصابة باستخراج وثائق مزورة ويتم وضع أختام عدد من الادارت عليها ثم يقوم السمسار بتسجيلها بنفس الطريقة بالتنسيق مع عدد من الموظفين في هذه الإدارات .

قام المتهم ايضا ببيع ارض في حي النصر باستعمال أختام ووثائق مزورة وتم ايضا التفويت في قطعة ارض ثانية في ولاية بنزرت بحوالي 4 الاف دينار بمساحة 250 متر وبيع عقار غير مسجل في منطقة منزل تميم من ولاية بنزرت بـ170 الف دينار .

كما علمت «الشروق» ان عناصر مافيا العقارات يستغلون نفوذ عدد من المتورطين معهم من بينهم شقيق رجل اعمال قابع حاليا في السجن ومهمته التنسيق بين عناصر هذه المجموعات وحمايتهم من اي تتبع قانوني كما يوفر لهم خيرة المحامين للدفاع عنهم وفي صورة ادانة احد العناصر قضائيا يتولى دفع مبالغ مالية لعائلاتهم .

بيع عقار بـ170 الف دينار

بيع ارضي في بنزرت

تفويت في عقار بحي النصر

بيع عقارات في 7 ولايات

افتكاك اراضي

السطو على املاك في لافيات

تزوير وثائق

متابعة : منى البوعزيزي