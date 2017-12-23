توقيع اتفاقيتي تعاون مع البنك الافريقي للتنمية بقيمة 144 مليون أورو

تم يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، توقيع اتفاقيتي تمويل بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بقيمة 144 مليون أورو. وفي هذا الإطار أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن الاتفاقية الاولى خصصت لفائدة مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي «تونس 2020»، أما الاتفاقية الثانية والتي تبلغ قيمتها 72 مليون أورو أي ما يعادل 208 مليون دينار ستخصص لفائدة دعم وتنمية القدرات الفنية والتكنولوجية في قطاع التعليم.