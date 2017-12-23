تعيين رئيس مدير عام جديد لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

اعلنت وزارة الماليّة عن تعيين لبيد زعفران رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة. وبينت الوزارة في بلاغ لها، امس ان لبيد زعفران مختص في الهندسة الماليّة وهو متحصّل على الأستاذيّة في التصرّف من جامعة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس وعلى شهادة التحاليل البنكيّة والشهادة الدّوليّة في التحاليل والهندسة الماليّة. وقد شغل إلى غاية تعيينه على رأس البنك، خطّة مدير عام لشركات استثمار وتصرّف في صناديق الاستثمار تابعة للشركة التونسيّة للبنك. كما تقلّد مناصب عليا بالقطاع البنكي التونسي تولّى من خلالها قيادة عدّة عمليّات إحداث مؤسسات ماليّة وعمليات إدراج بالبورصة وعمليات دمج.