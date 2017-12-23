توضيح حول الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 دينار

أكّد البنك المركزي التونسي، "أن طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 20 دينارا ليس له علاقة بمسالة التضخم المرتفعة التي تعرفها البلاد".

وحسب مسؤول من البنك، فان اصدار الورقة الجديدة يندرج في إطار برنامج أقره البنك منذ 2011 لإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة. كما تهدف عملية الاصدار الى تعزيز مخزون البنك من الأوراق النقدية باعتبار أن الأوراق النقدية لا يمكن تداولها أكثر من 3 آو4 سنوات. كما تهدف هذه العملية إلى تعويض جميع الأوراق النقدية الحاملة لرموز النظام السابق حسب نفس المصدر.