إبرام اتفاقية بين كونكت ومنظمة «علاش لا»

تمت مؤخرًا المصادقة على إتفاقية شراكة بين كونكت ومنظمة «علاش لا» العاملة لفائدة المعوقين. وجاءت هذه المبادرة في إطار اهتمام كونكت بالأشخاص الحاميلة للإعاقة واعتبرهم جزء من استراتيجيات التنمية المستدامة ومشاركتهم الكاملة والفاعلة في النسيج الاقتصادي. وتهدف الشراكة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية واعتبار الاعاقة ليست عجزا وإنما هي إبداع وطاقة. تجدر الإشارة إلى أن «كونكت» تفاعلت إيجابيا مع أهداف المنظمة «علاش لا» ومشاريعها.