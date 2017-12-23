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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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صفاقس:تراجع في أسعار زيت الزيتون والدجاج
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الإقتصادي
صفاقس:تراجع في أسعار زيت الزيتون والدجاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق- مكتب صفاقس
سجلت أسعار زيت الزيتون تراجعا ملحوظا في هذه الفترة بولاية بصفاقس ، فقد بيع اللتر الواحد للزيت بـ9 دنانير ، على أن العارفين بالأسواق يؤكدون ان الذهب الأصفر سيسجل تراجعا إضافيا خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة الإنتاج مقابل ضعف الإقبال.
وقال المدير الجهوي للتجارة بصفاقس فوزي طالب ان أسعار زيت الزيتون هي أسعار حرة لا تخضع إلا لقاعدة العرض والطلب مضيفا لإذاعة الديوان أن سعر اللتر الواحد يتراوح داخل معاصر صفاقس بين 9.5 د و11 دينار مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا على مستوى أسعار زيت الزيتون بسبب وفرة الإنتاج.
صابة الزيتون بولاية صفاقس تقدر هذا الموسم بحوالي 370 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 80 الف طن من الزيت ، وينتظر أن تتجاوز الصابة الجملية للبلاد الـ 260 ألف طن 200 طن منها معدة للتصدير مما يعني أن السوق التونسية سيتم تزويدها بـ 60 طنا تقريبا والحال أن حاجياتنا لن تتجاوز الـ35 أو الـ40 ألف طن على أقصى تقدير.
وعلى هذا الأساس ووفق مصدر مطلع من ديوان الزيت ينتظر أن يسجل الزيت مزيد التراجع في الأسعار داخل الأسواق الوطنية محافظا على أسعاره خارجيا رغم المنافسة الشديدة لبعض دول المتوسط.
ومن المعلوم أن زيت الزيتون يمثل 50 بالمائة من جملة صادرات المواد الغذائية للبلاد، ويوفر سنويا 34 بالمائة من الصادرات العالمية لزيت الزيتون أي بمعدل 150ألف طن ، وتصدر تونس منتوجها من زيت الزيتون إلى 54 وجهة في جميع أنحاء العالم هذا بالإضافة إلى الحريفين الأساسيين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي منحت جائزة أفضل مصدر لزيت الزيتون لرجل لمصدر من صفاقس.
وما دمنا نتحدث عن تراجع الاسعار، نشير إلى أن المدير الجهوي للتجارة بصفاقس فوزي طالب أكّد أنه تم خلال الأسبوع الجاري تسجيل انخفاض بنسبة تقارب 10 % في أسعار الدجاج المذبوح ليصل سعر الكلغ الواحد إلى 5450 مي عند البيع بالتفصيل بعد أن شهد إرتفاعا مشطا في فترة سابقة.

راشد شعور
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الإقتصادي
صفاقس:تراجع في أسعار زيت الزيتون والدجاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

الشروق- مكتب صفاقس
سجلت أسعار زيت الزيتون تراجعا ملحوظا في هذه الفترة بولاية بصفاقس ، فقد بيع اللتر الواحد للزيت بـ9 دنانير ، على أن العارفين بالأسواق يؤكدون ان الذهب الأصفر سيسجل تراجعا إضافيا خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة الإنتاج مقابل ضعف الإقبال.
وقال المدير الجهوي للتجارة بصفاقس فوزي طالب ان أسعار زيت الزيتون هي أسعار حرة لا تخضع إلا لقاعدة العرض والطلب مضيفا لإذاعة الديوان أن سعر اللتر الواحد يتراوح داخل معاصر صفاقس بين 9.5 د و11 دينار مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا على مستوى أسعار زيت الزيتون بسبب وفرة الإنتاج.
صابة الزيتون بولاية صفاقس تقدر هذا الموسم بحوالي 370 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 80 الف طن من الزيت ، وينتظر أن تتجاوز الصابة الجملية للبلاد الـ 260 ألف طن 200 طن منها معدة للتصدير مما يعني أن السوق التونسية سيتم تزويدها بـ 60 طنا تقريبا والحال أن حاجياتنا لن تتجاوز الـ35 أو الـ40 ألف طن على أقصى تقدير.
وعلى هذا الأساس ووفق مصدر مطلع من ديوان الزيت ينتظر أن يسجل الزيت مزيد التراجع في الأسعار داخل الأسواق الوطنية محافظا على أسعاره خارجيا رغم المنافسة الشديدة لبعض دول المتوسط.
ومن المعلوم أن زيت الزيتون يمثل 50 بالمائة من جملة صادرات المواد الغذائية للبلاد، ويوفر سنويا 34 بالمائة من الصادرات العالمية لزيت الزيتون أي بمعدل 150ألف طن ، وتصدر تونس منتوجها من زيت الزيتون إلى 54 وجهة في جميع أنحاء العالم هذا بالإضافة إلى الحريفين الأساسيين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي منحت جائزة أفضل مصدر لزيت الزيتون لرجل لمصدر من صفاقس.
وما دمنا نتحدث عن تراجع الاسعار، نشير إلى أن المدير الجهوي للتجارة بصفاقس فوزي طالب أكّد أنه تم خلال الأسبوع الجاري تسجيل انخفاض بنسبة تقارب 10 % في أسعار الدجاج المذبوح ليصل سعر الكلغ الواحد إلى 5450 مي عند البيع بالتفصيل بعد أن شهد إرتفاعا مشطا في فترة سابقة.

راشد شعور
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