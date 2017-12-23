في ندوة إقليمية شملت 6 ولايات:«كوناكت» تستعرض نتائج «مقياس

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مثل استعراض نتائج «مقياس الجنوب» محور ندوة اقليمية نظمتها يوم الخميس 21 ديسمبر 2017 كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ومكتب HLB GS AUDIT & ADVISORY بمدينة قفصة، وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي و»مقياس الجنوب».
الدراسة قامت بها شركة مختصة حول صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بولايات الجنوب التونسي (قفصة –قبلي – توزر-قابس- مدنين –تطاوين) وذلك استنادا على مؤشرات التمويل والرأس المال البشري ودخول الاسواق ومناخ الاعمال بهذه الجهات، وقد اعتمد «مقياس الجنوب» على عينة متكونة من 254 مؤسسة صغرى ومتوسطة تعمل في مختلف القطاعات وخاصة الصناعة والخدمات والتجارة والفلاحة وتمثل هذه العينة حوالي ربع المؤسسات المنتصبة بولايات الجنوب المعنية.
أهمية منظومة التنمية الجهوية
اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني على الاهمية التي تحظى بها ولايات الجنوب في مستوى منظومة التنمية الجهوية ودعم الاستثمار مؤكدا على ضرورة تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوير النسيج المؤسساتي. ودعا الوزير الى تنويع الانشطة مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للولايات المعنية وقربها من الجزائر وليبيا. واوضح الوزير بانه يوجد توجه لدعم النسيج الصناعي بصفة خاصة بهذه المنطقة اذ لا يمثل سوى 4 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني الذي يضم 5650 مؤسسة. وأكّد الوزير على ضرورة معالجة هشاشة محيط الاعمال بولايات الجنوب وتطوير البنية التحتية في اطار الاستفادة من التمييز الايجابي.
وثمن الوزير التجارب الاستثمارية الناجحة لعديد أبناء هذه الولايات في قطاعات مختلفة مستفيدين من خصوصيات المنطقة ومواردها المتاحة معربا عن استعداد الوزارة للتفاعل الايجابي مع مختلف المؤشرات الواردة في «مقياس الجنوب» والتوصيات المنبثقة عن الندوة.
الحلول في الجهات أولا
من جانبها ثمنت سيدة لونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة بادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة «كوناكت» لدراسة واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والوقوف على أهم الصعوبات والاشكاليات التي تعترضها ومدى تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على خلق الثروة واحداث مواطن الشغل وانخراطها في التنمية.
وأكّدت لونيسي على ضرورة دعم المبادرات الاستثمارية النسائية من خلال التكوين والمرافقة والتمويل إضافة الى تسهيل النفاذ إلى التمويل عبر البنك التونسي للتضامن مع التأكيد على تعزيز برنامج النفاذ إلى السوق والاستفادة من مختلف العلاقات والشبكات.
الاستثمار
أكد طارق شريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» على اهمية فهم خصوصيات ومشاغل المستثمرين في ولايات الجنوب والقيام بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية بما يمكن المؤسسة من التطور ودعم نسبة النمو، مشيرا في ذات السياق الى دعم المؤسسات الجديدة وتثمين المنتوجات المحلية في مختلف القطاعات. وثمن الشريف برنامج «ثنيتي» الذي شمل 17 ولاية وعزز امكانيات الاستثمار وخلق مؤسسات جديدة قادرة على صنع الثروة بعيدا عن فكرة ترك البلاد والانخراط في مسار مجهول .
الانتقال الاقتصادي يرافق الانتقال الديمقراطي
من جانبه ثمن ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي كريم علوي ما تعيشه تونس في مسارها الديمقراطي مؤكدا على أن هذا المسار لابد أن يرافقه انتقال اقتصادي واجتماعي ليعزز نجاحه مثمنا المؤشرات الواردة في «مقياس الجنوب» والتي تشير الى بوادر نجاح المؤسسة الصغرى والمتوسطة في ولايات الجنوب والتي تمكنت من تحقيق أرباح ابرزت قدرتها على الفعل والتطور. ودعا ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي الى اهمية تطوير الادارة كعامل مهم في النهوض بالمؤسسة مع العمل على الانخراط في مسار مواجهة الفساد لتطوير القطاعات الاقتصادية.
مثل استعراض نتائج «مقياس الجنوب» محور ندوة اقليمية نظمتها يوم الخميس 21 ديسمبر 2017 كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ومكتب HLB GS AUDIT & ADVISORY بمدينة قفصة، وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي و»مقياس الجنوب».
الدراسة قامت بها شركة مختصة حول صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بولايات الجنوب التونسي (قفصة –قبلي – توزر-قابس- مدنين –تطاوين) وذلك استنادا على مؤشرات التمويل والرأس المال البشري ودخول الاسواق ومناخ الاعمال بهذه الجهات، وقد اعتمد «مقياس الجنوب» على عينة متكونة من 254 مؤسسة صغرى ومتوسطة تعمل في مختلف القطاعات وخاصة الصناعة والخدمات والتجارة والفلاحة وتمثل هذه العينة حوالي ربع المؤسسات المنتصبة بولايات الجنوب المعنية.
أهمية منظومة التنمية الجهوية
اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني على الاهمية التي تحظى بها ولايات الجنوب في مستوى منظومة التنمية الجهوية ودعم الاستثمار مؤكدا على ضرورة تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوير النسيج المؤسساتي. ودعا الوزير الى تنويع الانشطة مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للولايات المعنية وقربها من الجزائر وليبيا. واوضح الوزير بانه يوجد توجه لدعم النسيج الصناعي بصفة خاصة بهذه المنطقة اذ لا يمثل سوى 4 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني الذي يضم 5650 مؤسسة. وأكّد الوزير على ضرورة معالجة هشاشة محيط الاعمال بولايات الجنوب وتطوير البنية التحتية في اطار الاستفادة من التمييز الايجابي.
وثمن الوزير التجارب الاستثمارية الناجحة لعديد أبناء هذه الولايات في قطاعات مختلفة مستفيدين من خصوصيات المنطقة ومواردها المتاحة معربا عن استعداد الوزارة للتفاعل الايجابي مع مختلف المؤشرات الواردة في «مقياس الجنوب» والتوصيات المنبثقة عن الندوة.
الحلول في الجهات أولا
من جانبها ثمنت سيدة لونيسي كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة بادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة «كوناكت» لدراسة واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والوقوف على أهم الصعوبات والاشكاليات التي تعترضها ومدى تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على خلق الثروة واحداث مواطن الشغل وانخراطها في التنمية.
وأكّدت لونيسي على ضرورة دعم المبادرات الاستثمارية النسائية من خلال التكوين والمرافقة والتمويل إضافة الى تسهيل النفاذ إلى التمويل عبر البنك التونسي للتضامن مع التأكيد على تعزيز برنامج النفاذ إلى السوق والاستفادة من مختلف العلاقات والشبكات.
الاستثمار
أكد طارق شريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» على اهمية فهم خصوصيات ومشاغل المستثمرين في ولايات الجنوب والقيام بالاصلاحات الاقتصادية الضرورية بما يمكن المؤسسة من التطور ودعم نسبة النمو، مشيرا في ذات السياق الى دعم المؤسسات الجديدة وتثمين المنتوجات المحلية في مختلف القطاعات. وثمن الشريف برنامج «ثنيتي» الذي شمل 17 ولاية وعزز امكانيات الاستثمار وخلق مؤسسات جديدة قادرة على صنع الثروة بعيدا عن فكرة ترك البلاد والانخراط في مسار مجهول .
الانتقال الاقتصادي يرافق الانتقال الديمقراطي
من جانبه ثمن ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي كريم علوي ما تعيشه تونس في مسارها الديمقراطي مؤكدا على أن هذا المسار لابد أن يرافقه انتقال اقتصادي واجتماعي ليعزز نجاحه مثمنا المؤشرات الواردة في «مقياس الجنوب» والتي تشير الى بوادر نجاح المؤسسة الصغرى والمتوسطة في ولايات الجنوب والتي تمكنت من تحقيق أرباح ابرزت قدرتها على الفعل والتطور. ودعا ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي الى اهمية تطوير الادارة كعامل مهم في النهوض بالمؤسسة مع العمل على الانخراط في مسار مواجهة الفساد لتطوير القطاعات الاقتصادية.
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017