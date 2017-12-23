رقم اليوم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1 مليار و388 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2016 وفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للتأمين.

رقم اليوم تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1... المزيد >>