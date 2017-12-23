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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

7.7 ٪

تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1 مليار و388 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2016 وفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للتأمين.

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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

7.7 ٪

تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1 مليار و388 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2016 وفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للتأمين.

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صفاقس:تراجع في أسعار زيت الزيتون والدجاج
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
سجلت أسعار زيت الزيتون تراجعا ملحوظا في هذه الفترة بولاية بصفاقس ، فقد بيع اللتر الواحد للزيت بـ9 دنانير ،...
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إبرام اتفاقية بين كونكت ومنظمة «علاش لا»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
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الدّرس... والأحزاب
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