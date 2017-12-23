رقم اليوم
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
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22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
سفيان الأسودالدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.المزيد >>
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رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017
7.7 ٪
تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1 مليار و388 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2016 وفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للتأمين.
رقم اليوم
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1...المزيد >>
في ندوة إقليمية شملت 6 ولايات:«كوناكت» تستعرض نتائج «مقياس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثل استعراض نتائج «مقياس الجنوب» محور ندوة اقليمية نظمتها يوم الخميس 21 ديسمبر 2017 كنفدرالية المؤسسات...المزيد >>
صفاقس:تراجع في أسعار زيت الزيتون والدجاج
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
سجلت أسعار زيت الزيتون تراجعا ملحوظا في هذه الفترة بولاية بصفاقس ، فقد بيع اللتر الواحد للزيت بـ9 دنانير ،...المزيد >>
إبرام اتفاقية بين كونكت ومنظمة «علاش لا»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمت مؤخرًا المصادقة على إتفاقية شراكة بين كونكت ومنظمة «علاش لا» العاملة لفائدة المعوقين. وجاءت هذه...المزيد >>
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017
7.7 ٪
تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1 مليار و388 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2016 وفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للتأمين.
رقم اليوم
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تطور رقم معاملات قطاع التأمين إلى موفى سبتمبر 2017 في تونس بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 1 مليار و575 مليون دينار مقابل 1...المزيد >>
في ندوة إقليمية شملت 6 ولايات:«كوناكت» تستعرض نتائج «مقياس
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثل استعراض نتائج «مقياس الجنوب» محور ندوة اقليمية نظمتها يوم الخميس 21 ديسمبر 2017 كنفدرالية المؤسسات...المزيد >>
صفاقس:تراجع في أسعار زيت الزيتون والدجاج
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
سجلت أسعار زيت الزيتون تراجعا ملحوظا في هذه الفترة بولاية بصفاقس ، فقد بيع اللتر الواحد للزيت بـ9 دنانير ،...المزيد >>
إبرام اتفاقية بين كونكت ومنظمة «علاش لا»
23 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
تمت مؤخرًا المصادقة على إتفاقية شراكة بين كونكت ومنظمة «علاش لا» العاملة لفائدة المعوقين. وجاءت هذه...المزيد >>
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
سفيان الأسودالدّرس... والأحزاب
كل الأحزاب في تونس لم ولن تستوعب درس الانتخابات في ألمانيا... ضعف نسبة التصويت كانت فضيحة لاحزاب الحكم وايضاً لاحزاب المعارضة.المزيد >>
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