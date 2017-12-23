تلاقيح «قريب H1N1» تثير جدلا:التونسي ليس فأر تجارب والوزارة توضّح

تونس (الشروق) ـ

تلاقيح قريب H1N1 تثير جدلا هذه الايام على خلفية ان وسائل اعلام فرنسية تداولت خبر منعها فيما تحث وزارة الصحة التونسيين على استعمالها مؤكدة سلامتها وذهب الجدل الى اعتبارها صفقة مخابر والتونسيون فئران تجارب.

كثيرون هم الذين يلجؤون الى تلاقيح القريب سنويا للتخفيض من حدته ويتواصل التلقيح الى غاية شهر جانفي بينما تلقى الاطار الطبي وشبه الطبي التلقيح بصفة اجبارية وتم تداول اخبار مفادها انه سيتم التلقيح لاطفال المدارس هذا العام بينما تعالت صيحات فزع ومنها صيحة فزع رئيس الجمعية التونسية للاخطاء الطبية صابر بن عمار بسبب استعمال التلقيح المضاد لفيروس H1N1الممنوع في فرنسا محذرا من تحويل الشعب التونسي الى فأر تجارب.

وقال في تصريح لـ:«الشروق» بعد اللوالب والبنج الفاسد الذين تسببا في الاضرار بمئات التونسيين جاء دور التلقيح المضاد للقريب ليقضي على الآلاف».

واعتبر ان التشجيع على استعمال هذه المضادات بدعوى فيروس انفلونزا الخنازير يتنزل في اطار صفقة بالمليارات لتوزيع دواء غير مرخص له بفرنسا بل اكثر من ذلك تعالت اصوات منعه واصدرت المحكمة الادارية بستراسبورغ سنة 2016 قرارا لمنع هذا المضاد وقدمت تعويضا لضحاياه بينما في تونس يتم ايهام الشعب بضرورة شرائه.

وتساءل من يقف وراء هذه الصفقة؟و ما صحة وجود حالات وفاة ؟ ومن هم ومن أي جهة؟ ومالغاية من ترهيب الشعب التونسي بخطورة الانفلونزا بالاعلان عن حالات وفاة ومن ثمة توزيع هذا المضاد بالمليارات؟

وختم : «نحمل الحكومة مسؤولية صمتها وسوف نذهب الى المنظمة العالمية للصحة لكبح فساد وزارة الصحة» .

التلقيح لايقتل

أكّدت الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة دلندة بنور سلامة التلقيح المروج ببلادنا موضحة بانه موجود في الصيدليات منذ شهر سبتمبر الماضي بعد ان تم جلب 300 الف وحدة وهذه الكمية شارفت على الانتهاء ولم يتم تسجيل اية اشكالية ونحن في انتظار جلب كمية أخرى.

واعتبرت ان الجدل القائم حول هذه التلاقيح او الخوف منه لا موجب له لانه سليم بشهادة المنظمة العالمية للصحة.

وأضافت ان الحالة الوبائية لم تبلغ ذروتها المقدرة بـ10 بالمائة ولازلنا بين 6 و7 بالمائة اي الوضع تحت السيطرة ولا نطالب الجميع بالتلقيح بل نحث فقط على استعمالها من تجاوز سنهم 65 سنة والمرأة الحامل ومن يعانون من السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى والامراض التي تؤثر على مناعة الجسم بصفة عامة والاطفال الذين تجاوز سنهم 6 اشهر ويعانون من هذه الامراض وكذلك الذين يتوجهون الى العمرة.

ونصحت باعتماد اساليب وقائية كغسل اليدين بصفة متواصلة واخذ الاحتياطات اللازمة عند استعمال وسائل النقل العمومي وعدم الاختلاط مع الشخص المصاب في المنزل باستعمال ملابسه او فراشه أو منشفته.

ونفت وزارة الصحة في بلاغ لها تنظيم حملة تلقيح اجبارية داخل الجامعات والمعاهد لفائدة الطلبة والتلاميذ و انه ليس إجباريا وإنّما منصوح به لفائدة الفئات الأكثر عرضة لخطر وان مصالحها بصدد متابعة تطوّر الوضع الوبائي منذ بداية الموسم وتؤكّد أنّ المؤشرات الحالية لا تدعو لاتخاذ تدابير استثنائية خارجة عن الاجراءات الوقائية العادية علما وانّ هذا الفيروس متواجد في بلادنا ضمن الفيروسات الأخرى ومتواجد كذلك في تركيبة اللقاح ضدّ الانفلونزا الموسميّة.

وعموما تراجع منسوب الثقة في هياكلنا ومسؤولينا يجعل التونسيين اكثر حذرا في التعامل مع هذه التلاقيح ويستوجب اكثر من توضيح وعلى سلطة الاشراف ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في الاحاطة الصحية بالمواطنين.

نزيهة بوسعيدي