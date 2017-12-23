الدكتور عبد اللطيف النوري لــ «الشروق»:نجحنا في زراعة الكبد للأطفـال بكفـاءات تونسيّـة ونتطلّـع للأفضـل فـــي 2018

حققت تونس انجازا طبيا مهما تمثل في نجاح أول عملية زرع كبد، هذا الانجاز كان وراءه فريقا طبيا يقوده الدكتور عبد اللطيف النوري الذي تحدث لـ«الشروق» عن ظروف العملية وبرنامج زرع الكبد للأطفال في المستقبل.

تونس (الشروق) ـ

أفاد الدكتور عبد اللطيف النوري رئيس قسم جراحة الاطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في تصريح لـ«الشروق» ان الصعب ليس العملية بل التحضير لها، وقد انطلق الفريق الطبي في ذلك منذ ثلاث سنوات، وتم اتخاذ جميع الاحتياطات، تفاديا الى أي طارئ، وتم إجراء العملية التي كللت بالنجاح يوم 14 نوفمبر 2017.

وتابع الدكتور ان الاب المتبرع في صحة جيدة وعاد الى عمله وهو فخور بما قام به ويعتبر نفسه قدم اثمن هديه لابنه الرضيع «اشرف» البالغ من العمر 18 شهرا مضيفا ان الرضيع في صحة جيدة وبينت التحاليل والصور ذلك، لكن تفاديا الى أي مكروه، فإنه مازال تحت المراقبة الطبية والعلاج، وذلك بهدف الاطمئنان على صحته بنسبة 100 بالمائة، مضيفا انه لا يجب الاستعجال في إخراجه نحو الطبيعة وهو إجراء وقائي في صالح الرضيع.

بداية نحو برنامج متكامل

وأكّد محدثنا ان العملية شاركت فيها كفاءات تونسية، حوالي 30 طبيبا واطارات شبه طبية وهذا الفريق تجند لسنوات من أجل إنجاح هذه العملية وذلك بالشراكة مع أطباء من فرنسا، مضيفا ان هذا النجاح هو بداية نحو برنامج طبي متكامل في زراعة الكبد للرضع والاطفال، باعتبار ان الدولة التونسية كانت تنفق اموال طائلة من العملة الصعبة لاجراء مثل هذه العمليات بالبلدان الأوروبية وتصل تكلفة العملية الواحدة بحوالي 150 الف اورو فما فوق، مؤكدا ان هذا البرنامج سيمكن عديد الاطفال من مواصلة الحياة ويوقف نزيف العملة الصعبة.

مطالب من الجزائر وليبيا

واوضح رئيس قسم جراحة الاطفال بمستشفى فطومة بورقيبة، انه بعد نجاح اول عملية فان المستشفى تلقى 3 مطالب من الجزائر ومطلبين من ليبيا قصد اجراء عمليات زرع ببلادنا، وهذه الملفات بصدد دراستها، مضيفا انه إذا توفرت الإمكانيات الضرورية فإن تونس سيكون لها مستقبل في السياحة الصحية وتصبح تونس وجهة صحية لعدد من البلدان العربية والافريقية وبلدان الشرق الاوسط في مجال زرع الكبد للرضع والاطفال.

وأكّد محدثنا انه يمكن لبلادنا اجراء مثل هذه العمليات لمرضى البلدان الافريقية والعربية باسعار تنافسية خاصة ان التكلفة في أوروبا مرتفعة جدا، مؤكدا انه لم يتم تحديد بعد تكلفة العملية الاولى التي اجريت على الرضيع «اشرف» لانه شارك فيها 30 طبيبا والادارة العامة للمستشفى بصدد القيام بدراسة لمعرفة التكلفة، موضحا ان بعض الادوية التي تم استعمالها في العلاج تم جلبها من قبل الفريق الفرنسي، وانه تمت مراسلة الصيدلية المركزية لتوفير بعض الادوية التي تتطلبها مثل هذه العمليات.

نقص الامكانيات ... عائق أمام النجاح

وأكّد محدثنا ان الشراكة مع الدول المتقدمة في هذا المجال أساسية وضرورية مؤكدا ان الفريق الفرنسي أجرى دراسة وقام بزيارات ميدانية ووقع الاختيار على مستشفى فطومة بورقيبة والفريق الطبي الفرنسي فخور بالشراكة مع الفريق التونسي، موضحا ان اتفاقية الشراكة مفيدة لبلادنا ويمكن ان تشمل اختصاصات طبية اخرى في المستقبل.

وبخصوص ضعف الامكانيات التي قد تكون عائقا امام الفريق الطبي في المستقبل، أوضح الدكتور النوري ان توفر الامكانيات والمعدات اللازمة ضروري لنجاح العملية، مضيفا ان وزارة الصحة تولت تكريم الفريق الطبي الذي قام بأول عملية زرع كبد لرضيع، موضحا ان وزارة الصحة شهدت عدة تطورات على المستوى السياسي، وكانت الاولويات موجهة نحو المستشفيات في المناطق الداخلية، لكن في الوقت الحالي فقد وعدت سلطة الإشراف بتوفير الضروريات لاجراء 10 عمليات لاطفال في سنة 2018.

وقال محدثنا ان الاطباء المتخصصون في أمراض الكبد يجب ان تتوفر لهم الظروف الطيبة للقيام بعمليات التشخيص على الاطفال الذين سيخضعون لعمليات زرع في المستقبل، مشيرا الى ان بعض المرضى قادمين من مناطق داخلية فقيرة جدا ويجب ان يشارك الجميع على غرار المواطنين في هذا البرنامج، موضحا ان الدكتورة وسيلة بوغلاب بالادارة الجهوية للصحة بالمنستير هي التي ستشرف على هذا المشروع من خلال التواصل مع أهالي الاطفال وتحاول مساعدتهم في الاقامة التي قد تدوم اكثر من شهر .

ثاني عملية في 19 جانفي

وقال محدثنا «لا اخفي عليكم بان العملية الاولى تمت في ظروف صعبة للغاية من حيث نقص الامكانيات، لكن بفضل تضافر الجهود فانها كللت بالنجاح والمستقبل سيكون افضل «موضحا ان هناك عدة إطارات طبية وشبه طبية موجودة حاليا في عدة بلدان عربية وبعضهم أبدى استعداده للعودة الى تونس لرد الجميل للبلاد الذي درسته.

وفي إجابته عن موعد العمليات المستقبلية ومكانها، اكد الدكتور النوري ان العمليات التي سيتم إجرائها سنة 2018 ستكون بمستشفى فطومة بورقيبة وان ثاني عملية زرع كبد لطفل ستكون يوم 19 جانفي 2018، موضحا ان الفريق الطبي سيبذل جميع مجهوداته حتى يتم اجراء العملية في نفس الموعد المحدد لها.

وقال محدثنا انه تم تكوين لجنة منذ اسابيع بهدف تحضير المرضى الذين سيخضعون لعملية زرع كبد وتم تحضير طفلين تحسبا الى اي طارئ إذ انه إذ جد اي سيناريو حول المريض الاول فانه سيتم اجراء عملية الزرع حول الطفل الثاني.

أرقام ودلالات

19

جانفي 2018 ثاني عملية زرع كبد

10

عمليات زرع كبد في سنة 2018

150

ألف يورو تكلفة عملية زرع كبد في أوروبا

خ. ي