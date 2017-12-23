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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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إصابة أربعة أشخاص في اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة خاصة
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الوطنية
إصابة أربعة أشخاص في اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة خاصة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

فرنانة (الشروق)

جد صباح أمس حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة عبر فرنانة على مستوى منطقة الدار الحمراء وهوما أسفر عن اصابة اربعة اشخاص.
وتتمثل صورة الحادث الذي جد بالطريق الوطنية عدد 17 في اصطدام بين سيارة اجرة وسيارة خاصة وهوما تسبب في اصابة ثلاثة اشخاص من راكبي السيارتين اضافة لعجوز كانت تنتظر وسيلة نقل بجانب الطريق بالقرب من مكان الحادث وقد تدخلت الحماية المدنية وتم نقل المصابين الاربعة نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم اسعافهم والاحتفاظ بشخصين منهم وصفت حالتهما بالخطيرة في حين تم تسريح الشخصين الاخرين.
وتم فتح محضر في الحادث وقد رجحت العوامل المناخية ونزول الامطار سببا للحادث خاصة بعد الامطار الغزيرة التي شهدتها جهة جندوبة عامة ومعتمدية فرنانة خاصة.

عبد الكريم السلطاني
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الوطنية
إصابة أربعة أشخاص في اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة خاصة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

فرنانة (الشروق)

جد صباح أمس حادث مرور بالطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين جندوبة وطبرقة عبر فرنانة على مستوى منطقة الدار الحمراء وهوما أسفر عن اصابة اربعة اشخاص.
وتتمثل صورة الحادث الذي جد بالطريق الوطنية عدد 17 في اصطدام بين سيارة اجرة وسيارة خاصة وهوما تسبب في اصابة ثلاثة اشخاص من راكبي السيارتين اضافة لعجوز كانت تنتظر وسيلة نقل بجانب الطريق بالقرب من مكان الحادث وقد تدخلت الحماية المدنية وتم نقل المصابين الاربعة نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم اسعافهم والاحتفاظ بشخصين منهم وصفت حالتهما بالخطيرة في حين تم تسريح الشخصين الاخرين.
وتم فتح محضر في الحادث وقد رجحت العوامل المناخية ونزول الامطار سببا للحادث خاصة بعد الامطار الغزيرة التي شهدتها جهة جندوبة عامة ومعتمدية فرنانة خاصة.

عبد الكريم السلطاني
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