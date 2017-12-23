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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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إذاعة «شمس» أمام القضاء الاستعجالي
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الوطنية
إذاعة «شمس» أمام القضاء الاستعجالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق :
علمت « الشروق « ان المجلس النقابي الوطني للأئمة و اطارات المساجد المنظوي تحت المنظمة التونسية للشغل في شخص ممثله القانوني تقدم بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس امس ضد الوكالة التونسية للإنترنت و جمعية «شمس» و طالب بحجب بث اذاعة «شمس» عبر الإنترنت و الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وجاء بعريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أن جمعية شمس تولت بعث راديو أطلقت عليه «شمس راد «بتمويل من دولة أجنبية حسب تصريح مدير الإذاعة نفسه بقناة تلفزية و ذلك للدفاع حسب رأيه عن الأقليات. وورد بنص العريضة أن الأقليات المقصود بها هم الشواذ جنسيا سواء كانوا من الذكور أو من الإناث و حيث نص الدستور « تونس ..الإسلام دينها « و حيث أن اللواط و المساحقة مجرمة قانونا فهي مجرمة دينيا و قد أجمع على ذلك كل الأديان. كما نص الفصل 7 من الدستور «ان الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و على الدولة حمايتها «.
و اضافت الشكاية انه لا يمكن حماية الأسرة إلا بسد الأبواق التي تدعو إلى تفكيك الأسرة و السماح بتعايش أشكال جديدة و أنماط غريبة و دخيلة على المجتمع التونسي و الأسرة التونسية.
و كيف يكون الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن وفق الدستور اذا دخل فيه «فيروس اللواط و المساحقة « عبر وسيلة إعلامية تدعو للتطبيع و قبول هذه الفئة .
وجاء بنص العريضة أيضا أن راديو شمس برود تابع لجمعية شمس و لا يمكن أن يقع بعث راديو مخالف في برامجه و خلفياته للنظام العام و القانون و خاصة القانون الجنائي حيث نص الفصل 230 من مجلة الإجراءات الجزائية على «ان اللواط و المساحقة اذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة 3 أعوام.
وطالما يجرم المشرع التونسي أعمال هذه الأقلية فلا يمكن لمن تدخل تصرفاته تحت طائلة المنع و التجريم أن يكون له صوت يبلغه عبر إذاعة يمكن الاطلاع على برامجها من أي شخص مهما كان سنه بواسطة الانترنات. واضافت الشكاية أن قيام هذه الإذاعة عبر الإنترنت جاء بغاية الهروب من رقابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد تمسك الشاكي بالزام الوكالة التونسية للانترنات بحجب بث إذاعة شمس برود عبر الانترنات و الإذن بالتنفيذ على المسودة علما وان الدائرة الاستعجالية قررت تأخير القضية إلى أواخر شهر جانفي المقبل.

ايمان بن عزيزة
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الوطنية
إذاعة «شمس» أمام القضاء الاستعجالي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق :
علمت « الشروق « ان المجلس النقابي الوطني للأئمة و اطارات المساجد المنظوي تحت المنظمة التونسية للشغل في شخص ممثله القانوني تقدم بقضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس امس ضد الوكالة التونسية للإنترنت و جمعية «شمس» و طالب بحجب بث اذاعة «شمس» عبر الإنترنت و الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وجاء بعريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أن جمعية شمس تولت بعث راديو أطلقت عليه «شمس راد «بتمويل من دولة أجنبية حسب تصريح مدير الإذاعة نفسه بقناة تلفزية و ذلك للدفاع حسب رأيه عن الأقليات. وورد بنص العريضة أن الأقليات المقصود بها هم الشواذ جنسيا سواء كانوا من الذكور أو من الإناث و حيث نص الدستور « تونس ..الإسلام دينها « و حيث أن اللواط و المساحقة مجرمة قانونا فهي مجرمة دينيا و قد أجمع على ذلك كل الأديان. كما نص الفصل 7 من الدستور «ان الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و على الدولة حمايتها «.
و اضافت الشكاية انه لا يمكن حماية الأسرة إلا بسد الأبواق التي تدعو إلى تفكيك الأسرة و السماح بتعايش أشكال جديدة و أنماط غريبة و دخيلة على المجتمع التونسي و الأسرة التونسية.
و كيف يكون الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن وفق الدستور اذا دخل فيه «فيروس اللواط و المساحقة « عبر وسيلة إعلامية تدعو للتطبيع و قبول هذه الفئة .
وجاء بنص العريضة أيضا أن راديو شمس برود تابع لجمعية شمس و لا يمكن أن يقع بعث راديو مخالف في برامجه و خلفياته للنظام العام و القانون و خاصة القانون الجنائي حيث نص الفصل 230 من مجلة الإجراءات الجزائية على «ان اللواط و المساحقة اذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة 3 أعوام.
وطالما يجرم المشرع التونسي أعمال هذه الأقلية فلا يمكن لمن تدخل تصرفاته تحت طائلة المنع و التجريم أن يكون له صوت يبلغه عبر إذاعة يمكن الاطلاع على برامجها من أي شخص مهما كان سنه بواسطة الانترنات. واضافت الشكاية أن قيام هذه الإذاعة عبر الإنترنت جاء بغاية الهروب من رقابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد تمسك الشاكي بالزام الوكالة التونسية للانترنات بحجب بث إذاعة شمس برود عبر الانترنات و الإذن بالتنفيذ على المسودة علما وان الدائرة الاستعجالية قررت تأخير القضية إلى أواخر شهر جانفي المقبل.

ايمان بن عزيزة
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