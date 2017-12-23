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يوم السبت 23 ديسمبر 2017
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تونس الجوية:لا إلغاء للرحلات الجوية
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الوطنية
تونس الجوية:لا إلغاء للرحلات الجوية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق
أكدت مصادر مطلعة بشركة تونس الجوية للشروق انه لم يتم مساء أمس إلغاء أية رحلة من الرحلات المبرمجة على متن خطوط تونس الجوية. وقالت مصادرنا ان الامر تعلق بتأخير مسجل في بعض الرحلات بسبب الصيانة وايضاً بسبب كثافة حركة الطيران الى جانب سوء الأحوال الجوية وقوة الرياح التي ساهمت في هذا التأخير. واكدت المصادر ان شركة تونس الجوية تولي اولوية مطلقة لعنصر السلامة وتأمين كل العمليات الفنية على متن طائراتها.
واضافت المصادر ان طائرات تونس الجوية ملتزمة بتأمين كل رحلاتها رغم التأخير المسجل وكان المسافرون على متن بعض رحلات الخطوط التونسية مساء أمس عبروا عن قلقهم من التأخير المسجل والذي فاق الساعة بالنسبة الى الرحلة المتجهة خاصة الى مطار ليون الفرنسي.

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الوطنية
تونس الجوية:لا إلغاء للرحلات الجوية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 ديسمبر 2017

تونس ـ الشروق
أكدت مصادر مطلعة بشركة تونس الجوية للشروق انه لم يتم مساء أمس إلغاء أية رحلة من الرحلات المبرمجة على متن خطوط تونس الجوية. وقالت مصادرنا ان الامر تعلق بتأخير مسجل في بعض الرحلات بسبب الصيانة وايضاً بسبب كثافة حركة الطيران الى جانب سوء الأحوال الجوية وقوة الرياح التي ساهمت في هذا التأخير. واكدت المصادر ان شركة تونس الجوية تولي اولوية مطلقة لعنصر السلامة وتأمين كل العمليات الفنية على متن طائراتها.
واضافت المصادر ان طائرات تونس الجوية ملتزمة بتأمين كل رحلاتها رغم التأخير المسجل وكان المسافرون على متن بعض رحلات الخطوط التونسية مساء أمس عبروا عن قلقهم من التأخير المسجل والذي فاق الساعة بالنسبة الى الرحلة المتجهة خاصة الى مطار ليون الفرنسي.

سفيان
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