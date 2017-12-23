بورصة الأ سعار

معضلة الزيت المدعم متواصلة

مازال موضوع ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء يستقطب اهتمام المستهلك التونسي رغم تعدد التفسيرات وتنوعها ورغم تسجيل تراجع نسبي في أسعارها الا ان هذا التراجع لا يرتقي الى مستوى انتظارات المواطن.

أما عن أسباب عدم رضى المستهلك فتتعلق اساسا بغلاء أسعار بقية المواد ونعني المواد غير المؤطرة أو فقدانها من السوق مثلما هو الحال بالنسبة للزيت المدعم الذي أرهق المسؤول والمواطن على حد سواء

إذن فالانتظارات متعددة ومتنوعة مما يجعل المصاعب تتواصل رغم كل الجهود المبذولة والتي آتت اكلها بالنسبة للخضروات والغلال الفصلية لتكون بذلك مؤشرات بورصة الاسعار على النحو التالي:

الخضر:

البطاطا من1.000 د إلى1.200 د

الطماطم من 1.840د إلى 2.300د

الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د

الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي.300 د

الفقوس 2.000د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د

الاجاض ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د

شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة 13،600د

ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د

الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى

سيدي ثابت

شباو ـ المروج

بن عروس

الجديدة

ولاية زغوان

الفحص

ولاية باجة

وشتاتة

الوطن القبلي

حمام الغزاز

ولاية بنزرت

ماطر

ولاية جندوبة

سوق السبت

محمد علي الفرشيشي