بورصة الأ سعار

-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017
معضلة الزيت المدعم متواصلة
مازال موضوع ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء يستقطب اهتمام المستهلك التونسي رغم تعدد التفسيرات وتنوعها ورغم تسجيل تراجع نسبي في أسعارها الا ان هذا التراجع لا يرتقي الى مستوى انتظارات المواطن.
أما عن أسباب عدم رضى المستهلك فتتعلق اساسا بغلاء أسعار بقية المواد ونعني المواد غير المؤطرة أو فقدانها من السوق مثلما هو الحال بالنسبة للزيت المدعم الذي أرهق المسؤول والمواطن على حد سواء
إذن فالانتظارات متعددة ومتنوعة مما يجعل المصاعب تتواصل رغم كل الجهود المبذولة والتي آتت اكلها بالنسبة للخضروات والغلال الفصلية لتكون بذلك مؤشرات بورصة الاسعار على النحو التالي:
الخضر:
البطاطا من1.000 د إلى1.200 د
الطماطم من 1.840د إلى 2.300د
الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د
الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي.300 د
الفقوس 2.000د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د
الاجاض ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د
شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة 13،600د
ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
سيدي ثابت
شباو ـ المروج
بن عروس
الجديدة
ولاية زغوان
الفحص
ولاية باجة
وشتاتة
الوطن القبلي
حمام الغزاز
ولاية بنزرت
ماطر
ولاية جندوبة
سوق السبت
معضلة الزيت المدعم متواصلة
مازال موضوع ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء يستقطب اهتمام المستهلك التونسي رغم تعدد التفسيرات وتنوعها ورغم تسجيل تراجع نسبي في أسعارها الا ان هذا التراجع لا يرتقي الى مستوى انتظارات المواطن.
أما عن أسباب عدم رضى المستهلك فتتعلق اساسا بغلاء أسعار بقية المواد ونعني المواد غير المؤطرة أو فقدانها من السوق مثلما هو الحال بالنسبة للزيت المدعم الذي أرهق المسؤول والمواطن على حد سواء
إذن فالانتظارات متعددة ومتنوعة مما يجعل المصاعب تتواصل رغم كل الجهود المبذولة والتي آتت اكلها بالنسبة للخضروات والغلال الفصلية لتكون بذلك مؤشرات بورصة الاسعار على النحو التالي:
الخضر:
البطاطا من1.000 د إلى1.200 د
الطماطم من 1.840د إلى 2.300د
الفلفل المسكي من 1.725د إلى 2.300 د
الفلفل الحلو من 2.300د الى 2.800 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي.300 د
الفقوس 2.000د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.000 د إلى2.800 د
الاجاض ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ من 5.800 د إلى6.590 د
شرائح الديك الرومي من 10.800 د إلى11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعضم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة 13،600د
ـ القاروص من 13،600 الى 17،000د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
ـ القرنيط من 18،000 الى 25،000د
الأسواق الأسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
سيدي ثابت
شباو ـ المروج
بن عروس
الجديدة
ولاية زغوان
الفحص
ولاية باجة
وشتاتة
الوطن القبلي
حمام الغزاز
ولاية بنزرت
ماطر
ولاية جندوبة
سوق السبت
-
22:35السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا
23 ديسمبر 2017
-
22:18نقل المدون صحبي العمري للمصحة
23 ديسمبر 2017
-
21:50لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي
23 ديسمبر 2017
-
21:30البورصالي: تلاقيح نزلة البرد ليس لها أي تأثير جانبي على المواطن
23 ديسمبر 2017
-
21:17المنستير وسليانة: القبض على تكفيري وفتاة من أجل التحريض على الإرهاب وتمجيده
23 ديسمبر 2017
-
20:58احمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تعد تصورا جديدا لقانون المساجد
23 ديسمبر 2017
-
-
20:47القلعة الصغرى: إيقاف شاب نفذ "براكاج" لطفل
23 ديسمبر 2017
-
20:33الغنوشي: النهضة متمسكة بالتوافق منهجا لإدارة الخلاف رغم كلفته الباهظة على شعبيتها
23 ديسمبر 2017
-
20:16الدستوري الحر يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية
23 ديسمبر 2017
-
20:01والد ايقونة فلسطين عهد التميمي: ابنتي لا تحتاج شفقة أحد
23 ديسمبر 2017
-
19:47مجهولان يعتديان على لاعب إسباني سابق حتى الموت
23 ديسمبر 2017
-
19:32الكشف عن موقف رئيس الريال من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو
23 ديسمبر 2017
-
19:22الخضروات تمنح الدماغ 11 عاما من الشباب
23 ديسمبر 2017
-
19:07بالفيديو: انيس البدري يحلل تعادل فريقه امام النادي الصفاقسي
23 ديسمبر 2017
-
19:03بالفيديو: هذا ما قاله منتصر الطالبي لاعب الترجي بعد مباراة السي اس اس
23 ديسمبر 2017
-
18:57نتائج انتخابات مركز الدراسات و التكوين بنقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
-
18:24نتائج انتخابات نقابة القضاة التونسيين
23 ديسمبر 2017
-
18:14زيدان يتقبل انتقادات الصحف ويدافع مجددا عن لاعبه
23 ديسمبر 2017